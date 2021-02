Vernehmlassung «Durchwegs positive Rückmeldungen»: Die Gemeindefusion im Neckertal kommt beim Volk gut an – jetzt geht's in den Endspurt Die Vernehmlassungsbotschaft zur Fusion der drei Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil ist in der Bevölkerung gut aufgenommen worden. Nun geht’s in den Endspurt für die Abstimmung vom 13. Juni. Urs M. Hemm 26.02.2021, 05.00 Uhr

Die roten Zettele zeigen an, wo noch Nachholbedarf für die Abstimmungsbotschaft für die Fusion der Gemeinden Oberhelfenschwil, Neckertal und Hemberg ist. Bild: Urs M. Hemm

Toni Hässig, Co-Präsident des Kernteams, das die Fusion der drei Neckertaler Gemeinden Neckertal, Hemberg und Oberhelfenschwil vorbereitet, ist zufrieden mit dem Tenor auf die Vernehmlassungsbotschaft für die Fusion. «Wir haben die Botschaft an rund 130 Vereine, Parteien, Körperschaften und andere Organisationen in den drei beteiligten Gemeinden mit der Aufforderung versandt, dazu Stellung zu nehmen und Verbesserungsvorschläge einzureichen», sagt er.

Toni Hässig, Gemeindepräsident Oberhelfenschwil und Co-Präsident des Kernteams Fusion 2023.

Bild: Urs M. Hemm

Insgesamt habe es rund 20 Rückmeldungen gegeben, die vielfach die Arbeit des Kernteams lobten und den vorgeschlagenen Weg positiv bewerten. Toni Hässig erläutert:

«Andere Eingaben beziehen sich auf Detailfragen, die nicht explizit in der Botschaft erwähnt wurden, oder die nicht Teil des eigentlichen Fusionsprozesses sind.»

Das Kernteam habe alle Anregungen genau geprüft und werde diese, wo möglich und sinnvoll, in die Abstimmungsbotschaft aufnehmen.

Ausbau des öffentlichen Verkehrs

Vereinzelt sei darauf hingewiesen worden, dass die Erreichbarkeit der öffentlichen Stellen, insbesondere des Gemeindehauses in Mogelsberg, mit öffentlichen Verkehrsmitteln sichergestellt sein müsse. Auch die Verbindungen allgemein zwischen den Dörfern Hemberg, Wald-Schönengrund, St.Peterzell, Brunnadern, Oberhelfenschwil und Mogelsberg sei zu überprüfen, besonders dann, wenn die Bürgerversammlungen jeweils an verschiedenen Standorten durchgeführt würden.

Das Kernteam mit Toni Hässig kann diese Anliegen zwar nachvollziehen. Die Erfahrung zeige aber, dass die Aufrechterhaltung eines regelmässigen Verkehrs zwischen den Dörfern primär von der Anzahl Fahrgäste abhängt. Sei dieses Minimum nicht erreicht, würden die öffentlichen Anbieter, sprich die Postauto AG, den Dienst nicht kostendeckend durchführen können und die Finanzierung durch die Gemeinde wäre schwierig.

Denkbar wäre allenfalls die Prüfung alternativer Transportmöglichkeiten und ein punktuelles Transportangebot in Form eines Shuttledienstes zwischen den Dörfern zu Informations- oder Bürgerversammlungen in den jeweils anderen Ortschaften. Er sagt:

«Ein solcher Entscheid muss aber am Ende der neue Gemeinderat in Abhängigkeit des tatsächlichen Bedarfs fällen.»

Von Seiten der Kirche wurde angeregt, die Aufgaben der Altersarbeit sowie die Rolle der Kirchgemeinden explizit in der Abstimmungsbotschaft zu nennen. «Diesen Punkt werden wir gerne aufnehmen, obwohl diese Themenbereiche nur am Rande von der Gemeindefusion betroffen sind. Die Kirchgemeinden arbeiten unter anderem auch in der Altersarbeit bereits heute über die Gemeindegrenzen hinaus zusammen», sagt Toni Hässig.

Die Qual der Wappenwahl

Wenige Rückmeldungen betrafen das Wappen der neuen Gemeinde Neckertal, das bereits in den Mitteilungsblättern der drei Gemeinden und in dieser Zeitung präsentiert wurde. «Die meisten Kommentare waren positiv, andere haben eigene Vorschläge für die Gestaltung des Wappens eingereicht», sagt Toni Hässig und fügt an:

«Die individuellen Ansprüche an ein neues Wappen konnten wir leider nicht berücksichtigen. Dem Kernteam war es wichtig, dass sich ein anerkannter Heraldiker dieses Themas annahm und heraldisch korrekte Vorschläge unterbreitete.»

Am Ende hatte das Kernteam, bestehend aus Vertretern aller drei politischen und aller drei involvierten Schulgemeinden, sechs Vorschläge zur Auswahl, aus denen das frischeste und symbolhafteste ausgesucht worden sei. «Die fünf Bäume symbolisieren die ehemaligen fünf Gemeinden Mogelsberg, Brunnadern und St.Peterzell (heute Neckertal, Anm. der Red.) sowie Hemberg und Oberhelfenschwil, unterlegt mit dem namensgebenden blauen Necker.»

Vorbereitungen für Abstimmung im Endspurt

Die eingegangenen Vorschläge werden nun in die definitive Abstimmungsbotschaft integriert, die in der zweiten Aprilhälfte an alle Haushaltungen der betreffenden Gemeinden verschickt werden soll. «Ob vor der Abstimmung am 13. Juni noch öffentliche physische Veranstaltungen möglich sein werden, wissen wir zurzeit noch nicht», sagt Toni Hässig mit Bezug auf die coronabedingten Einschränkungen. Sollte dies nicht möglich sein, wird eine virtuelle Veranstaltung geplant.

Wichtig sei ihm jedoch zu betonen, dass die durchwegs positiven Rückmeldungen auch auf eine gute Zusammenarbeit im Kernteam, mit den Arbeitsgruppen, eine gemeinsame Überzeugung und auf den ständigen Kontakt mit der Bevölkerung zurückzuführen sei.

«Alle Räte stehen zu 100 Prozent hinter dem Projekt. Wir sind davon überzeugt, dass uns diese Fusion weiterbringt und einen positiven Effekt auf die ganze Region Neckertal hat.»