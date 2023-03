Vermüllung Abfall-Mahnmale: Lütisburger Schulkinder machen mit «Tatort Natur» auf Littering aufmerksam Am Freitag haben Schülerinnen und Schüler Fähnchen gesteckt – jedes steht symbolisch für ein Stück Abfall. Damit wollen sie auf die Vermüllung der Natur hinweisen. Fiorella Koch 18.03.2023, 18.00 Uhr

Die sechste Schulklasse aus Lütisburg posiert vor dem Plakat, das den Verkehr auf die Aktion «Tatort Natur» hinweisen soll. Bild: Fiorella Koch

Hunderte von kleinen pinken Fahnen wehen neben der Toggenburgerstrasse zwischen Bazenheid und Lütisburg. Wer vorbeifährt, wird an eine Krimiszene erinnert. Es handelt sich jedoch nicht um Mord und Totschlag, sondern um die Schädigung der Natur: die 500 Fähnchen markieren Abfallfundorte. Man kann trotzdem von einer Krimiszene sprechen: Schliesslich ist Abfall tödlich für Flora und Fauna.

Gesteckt wurden die Fähnchen von Lütisburger Schulkindern. Jedes Fähnchen symbolisiert ein Stück gesammelten Müll. «Das Projekt soll andere Menschen auf die Problematik aufmerksam machen. Der Abfall schadet nicht nur der Umwelt, sondern auch den Tieren», sagt Michelle Beerli, Assistentin Kommunikation/Marketing beim Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid. Der Zweckverband führt dieses Bildungsangebot gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation «Energietal Toggenburg» und dem St.Galler Bauernverband bereits zum dritten Mal durch.

Thunfischdosen und Zigaretten

«Wir haben eine leere Thunfischdose, eine ganze Müllzange und sogar ein volles Zigarettenpäckchen gefunden», sagt eine Schülerin. Sie und ihre 18 Mitschülerinnen und Mitschüler aus Lütisburg haben innerhalb einer halben Stunde 500 Fähnchen auf 1500 Quadratmetern gesetzt. «Bis jetzt haben wir immer alle Fähnchen gebraucht», so Beerli. «Es wird jedes kleinste Stückchen Müll aufgehoben und markiert.» Der Abfall wird anschliessend vom Zweckverband verbrannt, und nach zwei Wochen sammeln die Organisationen die Fähnchen wieder ein.

Jedes von den Schulkindern eingesteckte Fähnchen steht für ein Stück Abfall, das sie aufsammeln. Bilder: Fiorella Koch

Was und wie viel wovon die Schulkinder gesammelt haben, dokumentieren sie auf einem Formular. Nach der Aktion besprechen sie, was sie alles gefunden haben, und erinnern sich an die Verrottungsdauer der Materialien. Das hat die Klasse am Morgen gelernt. Ein Landwirt erklärte ihnen, was mit einer weggeworfenen Redbull-Dose passieren kann: «Frisst eine Kuh vom Mäher zerschnittene Alustücke, können die scharfen Kanten schwere innere Verletzungen verursachen», sagt Beerli.

Die Schülerinnen und Schüler sind motivierte Sammler

Die Jugendlichen zeigten sich sehr motiviert. «Sie konnten es kaum erwarten, mit dem Einstecken der Fahnen zu beginnen», so Beerli. Ein Junge gibt sogar zu, dass er früher Abfall nicht richtig entsorgt hat. Das macht er jetzt aber nicht mehr.

Der Lütisburger Klasse folgen Oberstufenklassen in Wil und Gossau, die in den nächsten zwei Wochen diese Aktion durchführen werden. Die Fähnchen an der Toggenburgerstrasse bleiben derweil stecken. Sie sollen den Verkehr sensibilisieren. Als Mahnmal.