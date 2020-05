Vermisst, zugelaufen, abzugeben: Tierheim Nesslau sucht neues Zuhause für Hunde und Katzen In dieser Woche sucht das Tierheim Nesslau die Besitzer von zwei zugelaufenen Katzen und ein neues Zuhause für drei Hunde und zwei Katzen. 04.05.2020, 14.13 Uhr

Wer möchte sich dieser zugelaufenen Katze annehmen? Bild: PD

(pd) Im Tierheim Nesslau leben Hunde und Katzen, die neue Besitzer und ein neues Zuhause suchen. Das Tierheim ist erreichbar unter der Telefonnummer 0900 951 951 (die ersten fünf Minuten sind gratis, danach ist der Anruf kostenpflichtig).

Bei Tierschutzfragen oder bei Verlust eines Tieres meldet man sich beim Tierschutzverein Toggenburg unter der Telefonnummer 071 988 47 66.

Diese Katzen und Hunde suchen ein neues Zuhause