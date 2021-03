Verkehrszahlen Lockdown bringt weniger Verkehr – ausser auf den Strassen zu den Ausflugszielen Im vergangenen Jahr waren auf den meisten Strassen im Toggenburg und in der Region Wil weniger Fahrzeuge unterwegs als im Jahr zuvor. Mehr Verkehr gab es zwischen Wattwil und Hemberg und auf die Schwägalp. Gross ist die Abnahme der Fahrten durch Bütschwil – wohl eine Folge der Eröffnung der Umfahrungsstrasse. Sabine Camedda 12.03.2021, 05.00 Uhr

Schon am Tag nach der Eröffnung der Umfahrung Bütschwil hat der Verkehr durch das Dorf sichtlich nachgelassen. Bild: Liska Meier (Bütschwil, 18. September 2020)

«Bleiben Sie zu Hause!» Dieser Aufruf des Bundesrates und Homeoffice wirken sich auf die Verkehrsstatistik aus. Wie die Abteilung Mobilität und Planung des Tiefbauamts des Kantons mitteilt, hat der Anteil an motorisiertem Verkehr auf den St.Galler Strassen im vergangenen Jahr um 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgenommen.

Der Blick auf die verschiedenen Messstationen in der Region Wil und im Toggenburg bestätigt dieses Bild. An fast allen von ihnen wurde weniger Durchgangsverkehr gezählt.

An einigen Punkten ist der Verkehr massiv zurückgegangen

Nach wie vor ist die Umfahrungsstrasse Bazenheid die am meisten befahrene Strecke in der Region. 7,06 Millionen Fahrzeuge sind im vergangenen Jahr bei der dortigen Messstelle gezählt worden. Das mag als viel erscheinen, doch es sind 1,5 Prozent weniger als im Jahr 2019. Ebenfalls viel befahren ist der Augarten in Uzwil. An diesem Messpunkt ging der Verkehr ebenfalls zurück: Die gut 6,6 Millionen Fahrzeuge aus dem Jahr 2020 entsprechen einem Minus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Schein trügt: Im vergangenen Jahr passierten weniger Autos den Augarten in Uzwil. Bild: PD

Der grösste Rückgang in der Region Wil wurde auf der Wiler Tonhallestrasse verzeichnet. Dort verkehrten im vergangenen Jahr 10,5 Prozent weniger Fahrzeuge als im Vorjahr. Die Stadt Wil scheint den Lockdown verkehrsmässig recht stark gespürt zu haben. Beim Messpunkt bei der Rudenzburg wurden 5 Prozent weniger Fahrzeuge verzeichnet, auf der Bronschhoferstrasse betrug der Rückgang 4,5 Prozent. Eine Ausnahme bildet der Bereich bei der Psychiatrischen Klinik in Wil: Dort gab es im vergangenen Jahr, entgegen dem allgemeinen Trend, eine leichte Zunahme von 0,7 Prozent.

Weniger Fahrzeuge passierten auch im Neudorf in Oberbüren (-7,2 Prozent), auf der Flawilerstrasse in Unterrindal (-7,3 Prozent) und im Feld in Flawil (-5,5 Prozent). Die Verantwortlichen beim Tiefbauamt führen dies auf die Massnahmen gegen das Coronavirus zurück.

Wie im ganzen Kanton St.Gallen stiegen einige vom Auto aufs Velo um, was sich auf die Zahlen niederschlägt. Zwar verzeichnete der Velo-Messpunkt an der Wiler St.Gallerstrasse ein Minus, beim Lindengut in Wil fuhren aber 12,4 Prozent mehr Velos vorbei. Markant ist die Entwicklung bei der SBB Brücke in Flawil: 58 Prozent mehr Velos als im Vorjahr befuhren diese im Jahr 2020. Besonders augenfällig ist dabei der 17. Mai. An diesem Sonntag wurden mehr als viermal mehr Velos gezählt als an einem durchschnittlichen Tag.

Umfahrung bringt Bütschwil eine grosse Entlastung

Sinkende Verkehrszahlen beim motorisierten Verkehr zeigen sich auch bei den Messpunkten im Toggenburg. Dabei fällt dem Betrachter das Bächli in Bütschwil ins Auge. 22,4 Prozent beträgt dort die Abnahme innerhalb eines Jahres. Dieser lässt sich aber nicht nur mit der Coronapandemie begründen. Viel mehr fällt die Eröffnung der Umfahrung Bütschwil Mitte September ins Gewicht. Die neue Strasse hat die Ortsdurchfahrt stark entlastet. Wie sich der Verkehr verlagert, ist noch nicht ersichtlich. Erst ab dem kommenden Jahr werden Zahlen von der Umfahrung Bütschwil zur Verfügung stehen.

Über die ganze Region gesehen, sind die Abnahmen bei den Messpunkten im Toggenburg weniger gross als bei jenen in der Region Wil. Am stärksten war die Abnahme auf der Wasserfluh (Minus 5,5 Prozent). Im vergangenen Jahr fiel die Anzahl der vorbeifahrenden Fahrzeuge dort auf unter eine Million. Beim Auboden in St.Peterzell wurden 4,8 Prozent weniger Fahrzeuge gezählt, in Wolfikon in Kirchberg betrug der Rückgang 5,3 Prozent.

Touristische Aktivitäten schlagen sich in Verkehrszahlen nieder

Die Messpunkte Horben in Ebnat-Kappel und Befang in Wildhaus verzeichnen mit 0,8 respektive 0,1 Prozent nur leicht weniger Verkehr als im Jahr 2019. Auffallend bei diesen Punkten ist, dass der 2. Januar als der stärkste Tag verzeichnet ist. Dies lässt darauf schliessen, dass das Wetter gut war und sich zahlreiche Wintersportler ins Obertoggenburg begeben haben.

Bei zwei Messpunkten, Chrummbach an der Strasse von Wattwil nach Hemberg und auf der Schwägalp, wurde im vergangenen Jahr eine Zunahme von Fahrzeugen registriert. Im Chrummbach fuhren über 362'000 Fahrzeuge bei der Zählstelle vorbei, das entspricht einem Plus von 6,3 Prozent. Der stärkste Tag war der 17. Mai – ein schöner Sonntag im Lockdown. Dann wurden zweieinhalbmal mehr Fahrzeuge registriert als an einem durchschnittlichen Tag.

Die Schwägalp war auch im Pandemiejahr 2020 ein gut besuchter Ort. Bild: Michel Canonica

Auf der Schwägalp wurde mit einem Plus von 18,6 Prozent die markanteste Zunahme innerhalb des Jahres verzeichnet. Hier wirkte sich einmal mehr der Tourismus auf die Verkehrszahlen aus. Der mit Abstand stärkste Tag war der 13. September. An diesem Sonntag wurden mehr als dreimal so viele Autos gezählt wie in Tagesdurchschnitt.

Zahlen über den Veloverkehr im Toggenburg stellt der Kanton St.Gallen nicht zur Verfügung.