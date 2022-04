Lütisburg will die Höchstgeschwindigkeit in Weilern reduzieren

Verkehrssicherheit Neue Höchstgeschwindigkeit zwischen Lütisburg und Magdenau Die Gemeinde Lütisburg wird über die Bergstrasse mit Magdenau verbunden. Auf dieser Strasse gilt, ausser im Weiler Tufertschwil, die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Diese soll in den Weilern nun auf 50 respektive 60 km/h gesenkt werden. 05.04.2022, 12.00 Uhr

Der Innerortsbereich des Weilers Tufertschwil soll um rund 70 Meter in Richtung Magdenau ausgedehnt werden. Bild: Martin Lendi

Die Gemeinde Lütisburg beauftragte aufgrund von einigen Anregungen aus der Bevölkerung das Ingenieurbüro Nagel + Steiner in St.Gallen, die Verkehrssituation an der Bergstrasse zu analysieren und Verbesserungen vorzuschlagen. Im aktuellen Mitteilungsblatt werden Massnahmen präsentiert.

Im März 2022 hat der Gemeinderat die Kantonspolizei St.Gallen, Abteilung Verkehrstechnik, um Reduktion der Höchstgeschwindigkeiten ersucht. Diese hat das verkehrstechnische Gutachten geprüft und die erforderlichen Massnahmen sowie die Verkehrsanordnungen mit der Gemeinde Lütisburg besprochen.

Das Gutachten empfiehlt eine Geschwindigkeitsreduktion bzw. -ausdehnung auf verschiedenen Teilstücken. Die gesetzlichen Vorgaben zur Reduktion der Geschwindigkeiten seien gemäss Gutachten nachweislich gegeben, heisst es im Mitteilungsblatt. Alternative Möglichkeiten wie Markieren von Sicherheitslinien, Realisierung eines Trottoirs oder Strassenverbreiterung sind zur Behebung der Sicherheitsdefizite nicht möglich bzw. schwer umsetzbar.

Die Verkehrsanordnungen sind nun öffentlich publiziert. Innert 14 Tagen kann gegen sie Rekurs erhoben werden.

Gleich nach dem Innerortsbereich von Lütisburg soll auf der Bergstrasse die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf einer Länge von 750 Metern von 80 km/h auf 60 km/h herabgesetzt werden. Ausserdem soll an vier Verzweigungen aufgrund der baulich nicht behebbaren schlechten Sichtweiten die Vortrittsregelung von «Rechtsvortritt» auf «Stop» geändert werden. Zudem ist eine Ausweitung des Innerortsbereichs in Richtung Tufertschwil bis Höhe Alteggstrasse vorgesehen.

Im Weiler Tufertschwil soll an zwei Verzweigungen der Rechtsvortritt gelten, weil dieser der Verkehrsführung dient. Am östlichen Rand des Weilers ist eine Ausdehnung des Innerortsbereichs, ca. 70 Meter bergwärts in Richtung Magdenau, vorgesehen.

Die eingeschränkte Sicht rechtfertigt auf einer Länge von 150 Metern das Herabsetzen der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h. Aus demselben Grund soll an der Verzweigung Rimensbergstrasse / Bergstrasse der Vortritt neu mittels Stop-Signalisation (in Verbindung mit einem Verkehrsspiegel) geregelt werden.

Gemäss Gutachten soll auch im Weiler Chrummentürli die Höchstgeschwindigkeit auf einer Länge von 200 Metern von 80 km/h auf 60 km/h herabgesetzt werden.

Im Weiler Winzenberg ist aufgrund der örtlichen Situation, der Bebauung und dem daraus resultierenden Erscheinungsbild eine Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf «50 generell» – mit dem Verschieben der Ortsbeginnsignalisationen dorfeinwärts – gerechtfertigt. Zudem soll auf der Verzweigung Schauenbergstrasse / Bergstrasse die Rechtsvortritt-Markierung das Befahren erleichtern.

Im genannten Weiler ist ebenfalls eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf 60 km/h geplant, dies auf einer Länge von 180 Metern. (gk/sas)