Das müssen Sie tun, wenn eine Spinne oder eine Wespe im Auto ist

Verkehrssicherheit Hilfe, da ist eine Spinne im Auto! So kann diese gefährliche Situation entschärft werden Für einige Menschen ist es sehr unangenehm, eine Spinne zu sehen. Sieht man ein solches Tier beim Autofahren, oder fliegt einem eine Wespe durchs offene Autofenster, wird es mitunter gefährlich. Dagegen hilft vor allem eins: Ruhe bewahren. Sabine Camedda 16.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spinnen, die sich in ein Auto verirren, können den Fahrer ablenken und somit zu Verkehrsunfällen führen. Bild: Vmirenskiy / iStockphoto

Vor noch nicht einmal einer Woche kam es auf der Umfahrungsstrasse Bazenheid zu einem Verkehrsunfall. Eine Autolenkerin entdeckte in ihrem Fahrzeug eine Spinne. Sie verlor in der Folge die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte erst in eine Leitplanke und dann in ein entgegenkommendes Fahrzeug, das von einem Mann gesteuert wurde. Beide Autolenker verletzten sich beim Unfall leicht, an den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Dies sei kein Einzelfall, erklärt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation bei der Kantonspolizei St.Gallen. Zwar werde keine Statistik darüber geführt, wie häufig Autolenkerinnen und -lenker wegen Spinnen oder Insekten im Fahrzeug verunfallen. Aber: «Zahlenmässig dürften sich diese im kleinen zweistelligen Bereich bewegen.»

In erster Linie: Ruhig bleiben und bei erster Möglichkeit anhalten

Was soll man tun, wenn während der Fahrt eine Spinne über das Armaturenbrett krabbelt oder wenn eine Wespe durchs offene Fenster ins Auto fliegt? Hanspeter Krüsi empfiehlt:

«Ruhe bewahren, sofort anhalten und das Problem lösen.»

Impulsives Handeln sowie wildes Herumfuchteln und dabei das Lenkrad loslassen kann in einer solchen Situation gefährlich sein. Cool bleiben klingt einfach, ist jedoch für einige Menschen schwer umzusetzen. Denn: Man kann dieses Verhalten nicht trainieren. Fahrlehrer und Fachpersonen können einem zwar theoretisch erklären, was zu tun ist, wenn eine Spinne oder eine Wespe im Auto mitfährt. Letztlich liegt es aber an jedem Einzelnen, besonnen zu bleiben und die Fahrt möglichst ruhig fortzusetzen, bis man anhalten kann.

Ein Tier während der Fahrt hektisch aus dem Auto vertreiben zu wollen, ist keine gute Idee, schreiben auch die Experten des TCS. Wichtig sei, sich in diesen Situationen weiterhin auf den Verkehr zu konzentrieren. Denn: Ein Verkehrsunfall durch Ablenkung habe meist schlimmere Folgen als ein Insektenstich.

Das Problem selber ist meistens sehr schnell gelöst

Als Autolenkerin und Autolenker solle man den Pannenblinker einschalten, die Geschwindigkeit reduzieren und bei nächster Gelegenheit am rechten Strassenrand anhalten. Bei offenem Fenster löse sich das Problem meist von selber, weil die Wespe aus dem Fahrzeuginneren herausfliegt, heisst es beim TCS weiter. Wer die Türe öffnet und das Auto verlässt, sollte besonders vorsichtig sein und den nachfolgenden Verkehr sowie den Gegenverkehr im Blick behalten.

Eine Spinne aus dem Auto zu bugsieren, kann mitunter länger dauern. Vor allem, wenn sich das Tier in eine Ritze verkriecht. Fachpersonen raten davon ab, mit Insektenspray gegen die Spinne vorzugehen. Diese seien oftmals gesundheitsschädlich beim Einatmen. Besser sei es zu warten, bis die Spinne wieder hervorkriecht und sie dann einzufangen. Wer das Tier auf Distanz halten will, kann dazu einen Spinnenfänger nutzen oder jemanden um Hilfe bitten.

Versuche, Spinnen und Wespen draussen zu halten

Das Sicherste ist jedoch, wenn weder Spinnen noch Wespen ins Auto gelangen. Es sei schwierig, dies gänzlich auszuschliessen, meint Hanspeter Krüsi.

«Das permanente Schliessen der Fenster – auch in der Garage – kann sicher einen wesentlichen Teil dazu beitragen, dass gar keine Tiere ins Auto kommen.»

Vorbeugen kann man, indem man sein Auto möglichst nicht unter Bäume und Büsche abstellt und beim Parkieren ein eventuell vorhandenes Schiebedach möglichst geschlossen hält.

Ideal sei es, wenn man vor der Abfahrt kurz nachschaut, ob sich ein Insekt oder eine Wespe ins Auto verirrt hat. Wenn dies nicht der Fall ist, die Fenster geschlossen halten und das Auto mit der Klimaanlage kühlen. Dies gilt besonders für Personen, die mit einer Allergie auf Wespenstiche reagieren. Sie sollten ihren Allergiepass und ein Notfallset mit Antiallergikum mitführen.

Im Fall der Fälle zahlt die Versicherung

Kommt es wegen einer Spinne oder eines Insekts zu einem Unfall, übernimmt die obligatorische Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung die Schäden gegenüber Dritten. Wenn man zusätzlich eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat, sind auch die Schäden am eigenen Auto durch diese gedeckt.