Verkehrsbehinderung: Strassensperrung zwischen Bütschwil und Ganterschwil Infolge Deckbelagsarbeiten ist die Toggenburgerstrasse von Bütschwil nach Ganterschwil von der Lochermoosbrücke bis zur Feldeggstrasse am Freitag, 20. September von 6 Uhr bis um Mitternacht für den Verkehr gesperrt.

(gem/uh) Die Arbeiten an der Werkleitung und der Holzbrücke sind soweit abgeschlossen, dass der Deckbelag im Abschnitt Holzbrücke bis Feldeggstrasse eingebaut werden kann. Der Deckbelag wird in einem Arbeitsgang über die gesamte Strassenbreite eingebaut. Dazu muss der Strassenabschnitt in der Zeit von Freitag, 20. September, 6 Uhr bis um Mitternacht für jeglichen motorisierten Verkehr gesperrt werden. Die Deckbelagsarbeiten sind witterungsabhängig, bei ungünstiger Witterung werden die Arbeiten auf den nächsten Werktag verschoben.

Im Weiteren wird die Durchfahrt der Holzbrücke Lochermoos von Montag, 23. September, ab 6.30 Uhr, bis am Donnerstag, 26. September, 630 Uhr, komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Während den Sperrungen werden die Bushaltstellen Hirschen, Oetschwilerstrasse und Au der Linie 768 nicht bedient. Der Geh- und Radweg bleibt während der ganzen Zeit passierbar.

Die Umleitung von Bütschwil in Richtung Ganterschwil und Gegenrichtung erfolgt wie bis anhin über Lütisburg.

Zu- und Wegfahrt für die Anstösser der Baustelle

Während dem Deckbelagseinbau von Freitag, 20. September, 6 Uhr, bis um Mitternacht, ist die Zu- und Wegfahrt zu den Liegenschaften Lochermoos 192, 531, 540, 542 und Toggenburgerstrasse 33 bis 41 nicht möglich. Die betroffenen Anwohner werden gebeten, die während der Sperrung auf ihr Fahrzeug angewiesen sind, dieses ausserhalb der Einbaustrecke abzustellen.

Für die Anwohner der Oetschwilerstrasse, untere Laufenstrasse und Laufenstrasse besteht eine Zu- und Wegfahrtmöglichkeit von Bütschwil her.

Die Bauherrschaft und die beauftragte Unternehmung setzen alles daran, die Behinderungen auf ein Minimum zu beschränken und bitten die betroffenen Anwohner um Verständnis.