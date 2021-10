Wil/Toggenburg: Die Strompreise steigen 2022

Vergleich Die Strompreise steigen 2022 in allen Gemeinden in den Regionen Wil und Toggenburg Der Vergleich von Strompreisen ist nicht einfach, doch eine Analyse des Bundes lässt erkennen, in welche Richtung sich die Tarife entwickeln: Der Strom wird teurer. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Die Waschmaschine gehört zu einer der vielen Haushaltsmaschinen, die Strom brauchen. Bild: Pius Amrein

Die Kaffeemaschine am Morgen, die Herdplatte am Mittag, der Fernseher am Abend und der Tumbler in der Nacht; vieles in unserem Zuhause funktioniert nur mit Strom. Und dieser kostet – aber nicht überall gleich viel.

So fällt die Stromrechnung in Wilen deutlich teurer aus als in Niederhelfenschwil, wenn man zur Berechnung dasselbe Beispiel als Grundlage nimmt. Geht man von einem 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit einem Stromverbrauch von jährlich 7500 Kilowattstunden aus, macht der Unterschied bei der Rechnung fast 350 Franken pro Jahr aus.

Das zeigt eine Auswertung von Daten der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (Elcom). Diese berechnet jedes Jahr den Strompreis für verschiedene Kategorien von Verbrauchern in allen Gemeinden der Schweiz. Doch die Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, die Stromtarife lassen sich nicht so einfach vergleichen.

So funktioniert der Vergleich Die Zahlen für diesen Artikel stammen von der Elcom, der staatlichen Regulierungsbehörde im Elektrizitätsbereich. Alle Stromversorger müssen ihr jeweils im Herbst die Tarife für das nächste Jahr bekannt geben. Die Elcom überwacht die Preise und kann ungerechtfertigte Erhöhungen untersagen. Viele Stromlieferanten haben jedoch keinen Einheitspreis für alle Kunden, sondern machen ihre Tarife von der Menge und dem Zeitpunkt des Stromkonsums abhängig. Um trotzdem Vergleiche anstellen zu können, unterscheidet die Elcom 15 Kategorien von Verbrauchern: acht Profile typischer Haushalte, sieben Profile von Gewerbe- und Industriebetrieben. Die Zahlen im Artikel beziehen sich auf die Kategorie H5, die einem 5-Zimmer-Einfamilienhaus mit Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler und einem Energieverbrauch von 7500 Kilowattstunden pro Jahr mit dem Standardstrom des Versorgers entspricht. Gibt es in einer Gemeinde mehrere Stromversorger, entspricht die Zahl in der Grafik dem Durchschnitt. (lsf)

Der Transportweg beeinflusst den Preis

Der Strompreis setzt sich aus vier Komponenten zusammen: Netznutzungstarif, Energiepreis, Abgaben an das Gemeinwesen, Bundesabgaben. Der Netznutzungstarif ist der Preis für den Stromtransport vom Kraftwerk bis ins Haus. Mit den Einnahmen wird die Wartung und der Ausbau des Stromnetzes finanziert, also zum Beispiel Freileitungen, Masten und Transformatoren. Dieser Tarif hängt also unter anderem davon ab, welche Investitionen in die Infrastruktur aktuell getätigt werden oder geplant sind.

Der Energiepreis entspricht den Kosten für die gelieferte elektrische Energie. Der Netzbetreiber erzeugt diese entweder mit eigenen Kraftwerken, oder er kauft sie von Vorlieferanten ein, was je nach Beschaffungsstrategie günstiger oder weniger günstig gelingt. Der Energiepreis wird auch von der Art der Energiequelle beeinflusst. So ist Kernenergie in der Regel günstiger als Strom aus Schweizer Wasserkraftwerken.

Rickenbach erhebt die höchsten Abgaben

Die Abgaben an das Gemeinwesen sind kommunale und kantonale Gebühren. In mehreren Gemeinden in der Region fallen gar keine Abgaben an. Mit Abstand am höchsten sind sie in Rickenbach. Dort gehen 3 Rappen pro Kilowattstunde an die Gemeinde. Das Elektrizitätswerk der Gemeinde erkauft sich so das Nutzungsrecht des öffentlichen Grunds und Bodens für die Erstellung der elektrotechnischen Anlagen (zum Beispiel Transformatorenstationen).

Die Bundesabgabe ist überall gleich hoch und wird jährlich vom Bundesrat festgelegt. Sie dient der Förderung der erneuerbaren Energien sowie zum Schutz der Gewässer und Fische. Im Jahr 2022 liegt sie wie im Vorjahr auf dem gesetzlichen Maximum von 2,3 Rappen pro Kilowattstunde.

Naturstrom als Standard treibt Vergleichstarif in die Höhe

In der Gemeinde Wilen zahlen Kundinnen und Kunden im Berechnungsbeispiel der Elcom bereits im laufenden Jahr am meisten für den Strom. Und auf das nächste Jahr hin steigt der Tarif insgesamt noch einmal um knapp 3 Rappen pro Kilowattstunde, da sowohl der Energiepreis als auch der Netznutzungstarif steigen.

Bereits seit mehreren Jahren ist Wilen in diesem jährlichen Vergleich in den Regionen Wil und Toggenburg am teuersten. Dafür gibt es eine Erklärung: Im Oktober 2015 teilte der Gemeinderat der Bevölkerung den Entscheid mit, sich von Strom aus fossilen Brennstoffen (Öl, Kohle, Gas) sowie aus Kernenergie zu verabschieden. Seit Januar 2016 erhalten alle Kundinnen und Kunden der Elektrizitätsversorgung von Wilen standardmässig Thurgauer Naturstrom.

Weil Naturstrom teurer ist als grauer Storm und weil das Beispiel mit dem Standardangebot des Netzbetreibers rechnet, schwingt Wilen obenauf. Aber auch in anderen Gemeinden kann die Kundschaft den teureren Naturstrom wählen, und auch in Wilen kann weiterhin Strom aus fossilen Brennstoffen oder Atomstrom gewünscht werden.

Innerhalb einer Gemeinde kann es grosse Preisunterschiede geben



Der grösste Netzbetreiber in der Region ist die St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK). Sie liefert Strom in zwölf Gemeinden der Region Wil/Toggenburg. In neun Gemeinden gibt es mehrere Stromanbieter, wobei jeweils einzelne Dörfer oder Dorfteile von eigenen Genossenschaften oder dem Elektrizitätswerk der Nachbargemeinde versorgt werden.

Innerhalb einer Gemeinde kann es daher grössere Preisunterschiede geben. Im Berechnungsbeispiel der Elcom kostet der Strom bei der Elektra Maugwil-Uerental-Boxloo-Weid im kommenden Jahr 22,22 Rappen/kWh, während er bei der Dorfkorporation Bronschhofen nur 17,37 Rappen/kWh kostet. Gemäss Elcom steigt bei der Elektra per 1. Januar 2022 der Energiepreis um fast 4 Rappen/kWh.

Schweizweit bezahlt ein typischer Haushalt mit einem Verbrauch von 7500 Kilowattstunden pro Jahr ab Januar 2022 18,75 Rappen pro Kilowattstunde, also 0,67 Rappen mehr als 2021. Auf ein Jahr gerechnet, entspricht dies einer Stromrechnung von rund 1400 Franken (+ 50 Franken).

Noch können erst Grossverbraucher (ab 100'000 kWh pro Jahr) ihren Stromlieferanten selber auswählen. Haushalte und Kleinbetriebe müssen den Strom beim lokalen Anbieter beziehen. Doch das soll sich ändern. Im Juni dieses Jahres hat der Bundesrat das Gesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien verabschiedet. Darin schlägt er unter anderem die vollständige Öffnung des Strommarkts vor.

