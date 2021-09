Menschen mit einer Beeinträchtigung selbständiges Leben bieten

Verein Chupferhammer Menschen mit einer Beeinträchtigung ein möglichst selbstständiges Leben bieten Die Angebote des Vereins Chupferhammer bedeuten für die einen Geborgenheit, den anderen geben sie eine sinnstiftende Tagesstruktur. Ein Besuch in einer Wohngemeinschaft und einer Werkstatt in Ebnat-Kappel. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 04.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemütlicher Schwatz im Garten der Wohngemeinschaft Steinenbach in Ebnat-Kappel: (von links) Ruth Camenisch, Peter Oberholzer, Mariann Huwiler und Karin Pizzorusso. Bild: Sabine Camedda

Zum Kaffeetrinken ist es an diesem Sommernachmittag zu heiss. So sitzen Karin Pizzorusso und Peter Oberholzer zusammen mit Mariann Huwiler und Ruth Camenisch bei einem Glas Wasser unter dem grossen Sonnenschirm. Die Bereichsleiterin St.Gallen ist in der Wohngemeinschaft zu Gast. Das Thema am Tisch ist der Zuzug der neuen Hühner. Karin Pizzorussos Augen beginnen zu strahlen. Sie sei es, die sich um die Hühner kümmere, erzählt sie.