Kampfwahlen um Uzwiler Schulrat

Uzwil CVP und FDP kämpfen um vakanten Schulratssitz – Parteipräsidenten liefern sich Schlagabtausch Zwei Kandidierende bewerben sich bei der Wahl vom 26.September für einen Sitz im Uzwiler Schulrat. Argumentiert wird auf der einen Seite mit Führungserfahrung, auf der anderen mit Verständnis für Schule. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 16.09.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Uzwil wird am 26. September ein neuer Schulrat gesucht, zwei Kandidierende bewerben sich dafür Bild: PD

Die Ersatzwahl in den Uzwiler Schulrat wird nötig, weil Schulrat Reto Wild (CVP) seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte. Gesundheitliche Gründe waren dafür ausschlaggebend gewesen. Das Ganze hat eine tragische Komponente. Ist der Zurückgetretene doch inzwischen verstorben.

Die CVP, die sich neu «Die Mitte» nennt, ist bisher mit zwei Sitzen im Schulrat vertreten. Die Partei zeigt sich gewillt, das Mandat zu verteidigen. Eine Findungskommission nominierte einstimmig Barbara Thoma-Fetz. Sie ist leitende medizinische Praxisassistentin und in Henau wohnhaft.

Doch auch die FDP, die im Schulrat zurzeit mit Michaela Uhler vertreten ist, schickt für die Ersatzwahl einen Kandidaten ins Rennen. Nominiert wurde Marcel Hilber, Leiter Logistik und Auftragsabwicklung beim Heilpädagogischen Verein HPV Uzwil-Flawil, wohnhaft in Algetshausen. Somit wird den Stimmbürgern eine echte Auswahl geboten.

Schlagabtausch zwischen FDP und CVP

Für Aufsehen sorgte eine Pressemitteilung von Yves Beutler, Präsident der FDP. Er stellt sich hinter seinen Kandidaten und hebt dessen Führungsstärke hervor. «Nebst der notwendigen betriebswirtschaftlichen Ausbildung und der lokalen Vernetzung bringt Marcel Hilber beinahe zwanzig Jahre Führungserfahrung aus der Privatwirtschaft mit», sagt Beutler. Erinnere man sich an den Wahlkampf ums Schulratspräsidium sowie den Schulrat vom vergangenen Herbst, sei auf Probleme und Missstände aufmerksam gemacht worden.

Yves Beutler, Präsident FDP Uzwil. Bild: Philipp Stutz

Das lasse vermuten, dass dem Thema Führung grössere Bedeutung zugemessen werden müsse, betont Beutler: «Marcel Hilber würde nicht nur diese Führungskompetenz ins Gremium hineintragen, sondern könnte auch jahrelange Erfahrung, Herausforderungen und Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten.»

Diese Stellungnahme liess die CVP nicht im Raume stehen. Deren Präsident Remo Wirth empfindet es als anmassend, dass dem gesamten amtierenden Schulratsgremium seitens des FDP-Präsidenten Führungserfahrung abgesprochen wird. Er wertet dies als «Breitseite gegen das amtierende Schulratspräsidium». Die CVP stehe geschlossen hinter der Kandidatur von Barbara Thoma-Fetz.

Remo Wirth, Präsident CVP Uzwil. Bild: PD

«Der Schulrat agiert auf strategischer Ebene und ist somit für die Entwicklung der Schulen verantwortlich», betont Wirth. Die operativen Belange seien durch das Schulratspräsidium und die entsprechenden Fachangestellten abgedeckt. Wirth spricht dem Gegenkandidaten die Führungserfahrung nicht ab, findet das Vorgehen der FDP aber insgesamt fragwürdig. «Es tönt in der Tat so, als wenn es dem gesamten Schulrat an Führungsqualitäten mangelt.» Im Vordergrund stünden indes in erster Linie die Belange der Schule. «Was nützt Führungserfahrung, wenn man Schule nicht versteht oder verstehen will?», fragt sich der CVP-Präsident.

Faktenmässig argumentieren statt polemisieren

Yves Beutler weist darauf hin, dass seitens der FDP weder das bestehende Gremium noch die CVP-Kandidatin je in Frage gestellt wurden und die Führungserfahrung für sämtliche Bürger überprüfbar sei. Er setze sich für faktenbasiertes Argumentieren ein und könne polemischen Stellungnahmen nichts abgewinnen. Polemik in der Politik führe dazu, dass sowohl auf lokaler als auch nationaler Ebene nur langsam Fortschritte erzielt würden. Als jüngstes Negativbeispiel erwähnt Beutler die Augarten-Kreuzung in Niederuzwil.

Marcel Hilber, FDP-Schulratskandidat. Bild: PD

FDP-Kandidat Marcel Hilber verweist auf die Elternmitwirkung, an der er mitgearbeitet hat. «Dabei bin ich mit Lehrern, Schülern und Eltern in Kontakt getreten.» Im Schulrat gelte das Kollegialprinzip, betont er. Selbstverständlich könnte er vom seinem Erfahrungsschatz in Personalführung Impulse einbringen. Hilber schlägt versöhnliche Töne an, zieht einen Vergleich zu seiner früheren Tätigkeit als Fussballtrainer: «Am Schluss sitzen alle am selben Tisch und besprechen das Ganze.»

Barbara Thoma-Fetz, Schulratskandidatin CVP. Bild: PD

Laut Barbara Thoma-Fetz hat der bisherige Schulrat gute Arbeit geleistet. Von Führungsschwäche zu sprechen, sei deshalb vermessen. Als leitende medizinische Praxisassistentin könne sie durchaus Führungserfahrung ausweisen. «Das Gesundheits- und Schulwesen sind sich nahe», sagt die zweifache Mutter. Sie hat sich wie Hilber in der Elternmitwirkung engagiert. Die Weiterentwicklung der Schule liegt ihr am Herzen. Sie zeigt sich bereit, sich in neue Themen einzuarbeiten und sich für Menschen einzusetzen.

Gesamter Schulrat neu im Amt Bei den Gesamterneuerungswahlen im vergangenen Herbst musste der gesamte fünfköpfige Uzwiler Schulrat neu bestimmt werden. Erfolgreich waren zwei Kandidaten der CVP und je eine Kandidatin der FDP und SP. Der erneut kandidierende Schulratspräsident Daniel Wyder (SP) unterlag seiner Herausforderin Marion Harzenmoser knapp. Seither übt die Parteilose dieses finanziell sehr gut dotierte Amt aus. (stu)