Mosnang: Zwei Urnengänge in drei Wochen Abstand

Urnengang Kanton St.Gallen empfiehlt Abstand von mindestens einem Monat zwischen zwei Abstimmungsterminen – warum die Gemeinde Mosnang das nicht einhält Wenn man bei einer Volksabstimmung Stimmzettel von einem anderen Urnengang ins Stimmcouvert legt, sind diese ungültig. Wenn Abstimmungen nahe beieinander liegen, muss man deshalb aufpassen, dass man die Stimmzettel nicht verwechselt. Martin Knoepfel Jetzt kommentieren Aktualisiert 02.11.2021, 18.14 Uhr

Am Sonntag stimmen die Mosnangerinnen und Mosnanger über das geplante Ärztezentrum an der Bachstrasse ab. In gut drei Wochen, am Sonntag, 28. November, findet in der ganzen Schweiz die eidgenössische Volksabstimmung mit drei Vorlagen statt. Die Wogen gehen dabei schon hoch wegen der Kontroverse um das Covid-Gesetz.

Wegen der zeitlichen Nähe der beiden Abstimmungen stellt sich aber die Frage, was mit Stimmzetteln passiert, die zum falschen Zeitpunkt eingehen. Für den Versand der Abstimmungsunterlagen gibt es Fristen, die die Behörden beachten müssen, erklärt Thomas De Rocchi, Leiter des Dienstes für Politische Rechte der Staatskanzlei. Bei eidgenössischen Volksabstimmungen müssen die Unterlagen demnach so verschickt werden, dass sie frühestens vier und spätestens drei Wochen vor der Abstimmung beim Stimmbürger sind.

Konkret heisst das: Abstimmungsunterlagen müssen diese Woche in den Briefkästen der Stimmbürger landen. Die kantonale Regelung ist grosszügiger. Hier heisst es nur, dass das Stimmmaterial spätestens drei Wochen vor dem Abstimmungstermin zugestellt sein muss.



Stimmzettel von anderen Urnengängen sind ungültig

Wenn nun am 28. November noch verspätete Stimmzettel für oder gegen das Ärztehaus eingehen, sind diese ungültig, erklärt Thomas De Rocchi. Der Grund: Es wären Stimmzettel von einem anderen – in diesem Falle zudem bereits vergangenen – Urnengang.

Aus dem gleichen Grund wären auch Stimmzettel zum Covid-Gesetz, die im gleichen Abstimmungscouvert wie der Stimmzettel für die kommunale Volksabstimmung noch diese Woche eingehen, ungültig. Es lohnt sich also, aufzupassen, dass man nicht Stimmzettel ins falsche Stimmcouvert legt, wenn Abstimmungstermine nahe beieinanderliegen. Das gilt natürlich für alle Gemeinden, nicht nur für Mosnang,

Der Kanton empfiehlt deshalb, wenn immer möglich einen Abstand von mindestens einem Monat zwischen einem kommunalen und einem eidgenössischen Abstimmungstermin einzuhalten. Er kann den Gemeinden aber in dieser Frage keine Vorschriften machen. Fast alle Gemeinden benutzten aber ohnehin die eidgenössischen Blankotermine, sagte Thomas De Rocchi, da auf diese Weise nur einmal das Porto für den Versand der Abstimmungsunterlagen bezahlt werden muss.



Renato Truniger nennt Termindruck als Ursache

Weshalb hat nun der Gemeinderat von Mosnang die Gemeindeabstimmung nicht auf den 28. November gelegt? Befürchtete er, dass das Covid-Gesetz Personen mobilisiert, die staatliche Eingriffe ablehnen und die im gleichen Atemzug wie das Covid-Gesetz das Ärztezentrum bachab schicken? Vermutet wird ja, dass in der eidgenössischen Volksabstimmung die Pestizid- und die Trinkwasserinitiative die Landbevölkerung an die Urnen holten und diese dann auch Nein zum CO 2 -Gesetz sagte.

Das dementiert auf Anfrage Gemeindepräsident Renato Truniger. Der Gemeinderat habe mit der Festlegung des Datums der Urnenabstimmung kein taktisches Manöver verfolgt, schreibt der Gemeindepräsident. Er selber sei davon überzeugt, dass auch «konservativ denkende Stimmbürger» die verschiedenen Geschäfte gut voneinander unterscheiden könnten. Aufgrund des anspruchsvollen Terminprogramms mit dem Ziel einer Inbetriebnahme im Dezember 2022 habe der Gemeinderat die drei Wochen Zeit nutzen wollen, um das Projekt zügig weiter zu bearbeiten.

Der Versand der Abstimmungsunterlagen erfolgt gemäss Renato Truniger kantonal über die Firma Abraxas. Die Unterlagen für den 28. November 2021 sollten demnach versandt sein. Offenbar haben aber noch nicht alle Mosnangerinnen und Mosnanger diese Unterlagen erhalten.