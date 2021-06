Blumenfamilie Rutishauser aus Züberwangen setzt auf Heilpflanzen

Urkraft aus Züberwangen «Ein Kraut gegen fast jedes Leiden»: Blumenfamilie Rutishauser setzt auf die Kraft der Natur Die Rutishauser AG in Züberwangen reagiert mit dem Label «Urkraft» auf die steigende Nachfrage nach natürlichen Produkten und baut den Gesundheits- und Medizinalpflanzen-Bereich weiter aus. Zum CBD-Hanf kommen wirkstoffreiche Pflanzen wie Echinacea, Baldrian, Duftnessel oder Ginkgo. Andrea Häusler 03.06.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Rutishauser und Marianne Meier-Rutishauser, Geschäftsführerin Rutishauser Gartencenter, präsentieren das jüngste Kind der Blumenfamilie: Den Gesundheits- und Medizinalpflanzengarten im Ecofarm-Gewächshaus in Züberwangen. Bild: Andrea Häusler

Die Dahlien stehen in voller Blüte. Topf an Topf reiht sich der farbenprächtige Sommerflor auf den mehrgeschossigen Regalen des nördlichen Ecofarm-Gewächshauses in Züberwangen. Darunter warten letzte Trolleys mit Geranien auf den Transport in die Verkaufsstellen. «Wir bleiben ‹die Blumenfamilie›», sagt Bruno Rutishauser und weist auf das Logo seiner Weste.

Als solche sind sie seit über 100 Jahren im Geschäft. «Um die Tradition fortzuführen, dürfen wir uns aber nicht mit dem Erreichtem zufriedengeben.» Denn das wirtschaftliche Umfeld sei herausfordernd, der Importdruck und die Abhängigkeit von Grossverteilern steigend. Darüber könne nicht hinwegtäuschen, dass die Coronapandemie die Krisenresistenz der Zierpflanzen untermauert habe. Dazu sagt Rutishauser:

«Pflanzen sind tatsächlich kein Luxusgut, sondern ein Grundbedürfnis.»

Mit einer Diversifizierung der Produktion soll die Anfälligkeit für Angebots- oder Bedarfsverschiebungen langfristig reduziert werden.

Hanf-Markt reguliert sich

Das jüngste Projekt dieser Zukunftsstrategie ist der Aufbau des Geschäftsfeldes «Pflanzen für den Gesundheits- und Medizinalbereich», mit dem das Unternehmen auf die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung Gesundheit und Nachhaltigkeit reagiert. Hierfür wurde bereits 2017 die Tochterfirma Galenus AG gegründet.

«Das Bewusstsein für eine gesunde, ökologische und ausgewogene Ernährung ist gestiegen. Beeren, Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten oder dem Balkon-Hochbeet sind beliebt.» Darüber hinaus sei, so Rutishauser, eine Rückbesinnung auf die Medizin der Urahnen feststellbar. Und er macht klar: «Wenn wir Heilpflanzen kultivieren, erfinden wir nichts Neues, sondern wiederholen, was vor Jahrhunderten in Klöstern gemacht wurde.» Und weiter:

Bruno Rutishauser, Geschäftsführer Rutishauser AG Bild: Andrea Häusler

«Früher stand die Apotheke im Garten und dahin soll sie nun wieder zurück.»

Vor zwei Jahren startete Rutishauser in Züberwangen mit dem Anbau von Medizinalhanf: Pflanzen mit einem tiefen Te­trahydrocannabinol-Wert (THC) und einem hohen Gehalt an Cannabidiol (CBD). Ein Geschäftsfeld, das damals, auch dank der geklärten Rechtsverhältnisse, schweizweit zu boomen begann. «Der Markt reguliert sich aber zunehmend, der Wildwuchs schwindet», sagt Bruno Rutishauser, der in diesem Marktsegment weiterhin viel Potenzial sieht.

Insbesondere bei der Produktion für den Medizinalbereich sei die Qualität das A und O. Diese zu erreichen, sei jedoch alles andere als einfach. Rutishauser sagt:

«Dafür genügt die grüne Gärtnerschürze nicht, da braucht es den weissen Kittel.»

Er verhehlt nicht, dass in diesem Bereich viel Lehrgeld bezahlt werden musste. Dennoch sagt er: «Der Entscheid war richtig und wir gehen den Weg weiter.»

Plastikfreie Kräuterkistchen

Hanf ist das älteste Kind der neuen Produktfamilie der Rutishauser beziehungsweise Galenus AG. Doch auch der jüngere Nachwuchs entwickelt sich sukzessive. Neben dem Sommerflor grünt und blüht, im selben Treibhaus, was die Apotheke der Natur an pflanzlichen Heilkräften bereithält: Jungpflanzen des Sonnenhuts (Echinacea), Ginkgo-, Baldrian- oder Silbersalbei-Setzlinge und einiges mehr. Solche sind seit kurzem im Handel erhältlich. Die Pflanzen werden plastikfrei in Holzkistchen zu vier Stück und thematisch zugeordnet unter dem Label «Urkraft» verkauft. Vorläufig ausschliesslich über die eigenen Verkaufsstellen und den Onlineshop Flowerweb.

Die «Urkraft» der Natur – vier Setzlinge in abbaubaren Töpfen und dekorativen Holzkistchen. Eine Anleitung ist inklusive. Bild: PD

Doch das ist erst ein Anfang. Der Bereich ist nach wie vor ein Experimentierfeld, auf dem die Bedürfnisse der Pflanzen, die Produktionsbedingungen und die Ansprüche des Marktes aufeinander abgestimmt werden. «Aktuell wird der Sonnenhut versuchsweise im Freiland kultiviert, weil ihm das sommerliche Gewächshausklima nicht bekommt», erklärt Bruno Rutishauser. Bepflanzt werden soll das rund zwei Hektaren grosse Areal, wo einst der Outdoorhanf gewachsen war. Letzterer wird in Züberwangen ausserhalb der Gewächshäuser nicht mehr kultiviert.

Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft

Wie beim Hanf ist auch bei Echinacea und Co. die Qualität in Bezug auf die Inhaltsstoffe, die Reinheit, aber auch auf die Produktionsart ein riesiges Thema. Ein Beispiel: Heilpflanzen und chemische Spritz- oder Düngemittel vertragen sich schlecht. Die Alternative des Unternehmens: Effektive Mikroorganismen. Die Erfahrungen seien positiv, sagt die Geschäftsführerin «Rutishauser Gartencenter», Marianne Meier-Rutishauser. Und Bruno Rutishauser weiss:

«Das Interesse an in der Schweiz (biologisch) produzierten Kräutern ist gross.»

Um die rentablen Mengen anzubauen, sind – ähnlich wie dies beim Hanf praktiziert wird – Kooperationen mit der Landwirtschaft vorgesehen. Vermarkten will Rutishauser letztlich nicht primär frische Pflanzen, sondern getrocknete Rohstoffe für die weitere industrielle Verarbeitung im In- und Ausland.