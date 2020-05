«Unzumutbar», «Die Leute würden sich ja wie Kälber in ihren Boxen fühlen»: Weshalb Ostschweizer Wirte ihre Beizen nächste Woche nicht öffnen wollen Nicht alle Beizer in der Region Fürstenland-Toggenburg öffnen nächsten Montag ihre Lokale wieder. Dafür gibt es gute Gründe. Wirte erklären sich. Fabio Giger 06.05.2020, 17.33 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Nicht alle Wirte öffnen am Montag ihre Gaststätten wieder. So auch Bruno Metzger, Wirt der Eintracht Kirchberg Fabio Giger

Ab nächsten Montag ist Schluss mit Take-Away zum Zmittag und Znüni auf der Baustelle: Die Restaurants und Beizen dürfen wieder öffnen. Allerdings unter strengen Auflagen. Alle Gastronomen müssen die Daten ihrer Gäste erfassen und 14 Tage lang aufbewahren. Maximal vier Personen dürfen zusammensitzen. Zwischen den Tischen gilt ein Mindestabstand von zwei Metern. Tische und Menü-Karten sind nach jedem Besuch zu desinfizieren. Gewürzständer, das Chipschörbli und Zeitungen sind tabu.

Beat Holenstein, «Rose» Oberuzwil. Philipp Stutz

«Unzumutbar!», poltert Beat Holenstein, Gastwirt der «Rose» in Oberuzwil. Er will und kann sein Restaurant unter diesen Vorgaben nicht öffnen. Es bleibt mindestens bis zum nächsten Bundesratsentscheid geschlossen. Um die Zwei-Meter-Regeln einzuhalten, hätte Holenstein die Hälfte seiner Tische rauswerfen müssen – es bliebe Platz für maximal 16 Personen. Von Trennwänden hält er nichts:

«Die Leute würden sich ja wie Kälber in ihren Boxen fühlen.»

Gastwirte wollen keine Polizisten sein

Der langjährige «Rose»-Wirt kritisiert, dass das Schutzkonzept von Gastrosuisse nur für Grossbetriebe ausgelegt sei: «Für kleine Beizen ist es kaum einzuhalten». Gastrosuisse konnte aus Zeitgründen keine Stellung nehmen. Der Verband verweist auf die Hygienevorschriften des BAG.

Holenstein zweifelt an der Umsetzbarkeit: «Während der Znüni-Zeit ist hier normalerweise Rush-Hour – alle Arbeiter kommen auf einen Schlag. Soll ich dann vor die Türe stehen, die Handwerker abzählen, Namen erfassen und wenn die Tische voll sind den Rest im Regen stehen lassen?», fragt sich der «Rose»-Wirt.

Polizist zu spielen, habe ihm schon immer widerstrebt – auch als vor zehn Jahren das Rauchen im Restaurant verboten wurde. «Bevor meine Stammgäste nicht ungezwungen wieder beieinandersitzen können, bleibt die Rose geschlossen», sagt Holenstein. Er habe bereits zwei Monate geschlossen gehabt, auf einen weiteren Monat komme es jetzt auch nicht an.

Zusätzlicher Aufwand lohnt sich kaum

Stephan Münger, Capos Burger Bild: PD

Dass fast alle Restaurants unter diesen Richtlinien wieder öffnen, überrascht Stephan Münger, Inhaber von Capos Burger in Wil. «Viele Leute wollen unter diesen Umständen noch gar nicht auswärts essen», ist sich der Burgerbrater sicher. Der zusätzliche Aufwand das Lokal umzustellen, Gästebuch zu führen und Schutzwände aufzustellen, würde sich kaum lohnen.

Auch die Vorstellung, Gäste an der Türe abzuweisen, bekommt Münger schlecht. Deshalb bleibt Capo's Burger voraussichtlich bis 8. Juni geschlossen. «Lebensmittel und Getränke, die abliefen hab ich an Freunde verschenkt», erzählt er. In der freien Zeit hat Münger und sein Team die Menükarte überarbeitet und eine Strandbar vor dem Lokal errichtet.

Dass der Burgerladen am Montag nicht öffnet, kann sein Inhaber verkraften:

«Ich habe vor fünf Jahren eine Pandemieversicherung abgeschlossen. Irgendwie hatte ich es einfach im Gefühl, dass da etwas kommen könnte.»

Die Versicherung, sowie eine gute Lösung mit der Vermieterin des Lokals halten ihn über Wasser. Trotzdem hat Münger Kurzarbeit angemeldet: «Dadurch musste ich niemanden entlassen. Sobald es losgeht brauche ich meine Leute wieder!»

Eintracht nutzt Zeit für Renovationsarbeiten

Bruno Metzger, «Eintracht» Kirchberg Bild: PD

Auch die «Eintracht» in Kirchberg öffnet ihre Türen vorerst nicht. Gastwirt Bruno Metzger: «Da wir erst um vier Uhr nachmittags öffnen und bezüglich Vereine und Gruppen eher ein spezielles Publikum haben, können die behördlichen Auflagen kaum erfüllt werden.» Zudem eignen sich die Gasträume nicht, Plexiglaswände zu installieren oder mit Vierer-Tischen auszudünnen. Metzger folgert:

«Damit ginge die ‹Eintracht›-Atmosphäre vollends verloren.»

Ungezwungenes Beisammensein sei damit nicht möglich und das Einhalten der Vorschriften kaum durchsetzbar.

Darunter fallen auch die «Eintracht»-Konzerte, welche allesamt auf den Herbst verschoben wurden. Die verbleibende Zeit bis zur Öffnung nutzt Bruno Metzger für verschiedene Renovationsarbeiten im Restaurant. So wurden die Böden restauriert und repariert, Tische und Stühle geölt, Wände neu gestrichen und die Lounge neu gestaltet. Wann die Eintracht definitiv wieder öffnet, will Metzger nach dem zu erwarteten Bundesrats-Entscheid am 27. Mai bekanntgeben.