Unterwasser: Der Untergrund ist wie ein Schwamm

UNTERWASSER Phänomen Säntisthur: «Wir leben auf einem Schwamm», sagt ein Anwohner Im Untergrund des Alpsteinmassivs gibt es zahllose grosse und kleine Höhlen und Klüfte, in denen das Wasser versickern kann. Manchmal tritt es kilometerweit entfernt wieder zu Tage. Wegen der Versickerung liegt auch die Säntisthur immer wieder trocken da.

Die Säntisthur fällt mehrmals im Jahr trocken. Bild: Sandro Büchler

Die Einheimischen seien keineswegs besorgt darüber, dass die Thurwasserfälle im Chämmerlitobel am Montag ausgetrocknet waren. Das Phänomen habe auch nichts mit dem Klimawandel zu tun. Das schreibt Robert Näf aus Unterwasser, Inhaber des gleichnamigen Schuhgeschäftes. Er ist in Unterwasser aufgewachsen und lebt dort, etwas oberhalb des Zusammenflusses von Säntisthur und Wildhauser Thur.

Wenn es kräftig regnet, sieht der Wasserfall bald wieder ansehnlich aus. Bild: Raphael Rohner

Der Regen in der Nacht vom Dienstag auf den Mittwoch habe schon gereicht, dass die Thur am Mittwoch wieder Wasser führte, sagt Robert Näf. Erfahrungsgemäss würden die Thurwasserfälle jedes Jahr mit Unterbrüchen insgesamt rund zwei Monate trocken fallen. Das natürlich erst, wenn die Schneeschmelze am Säntis vorbei sei.

«Wir leben auf einem Schwamm»

Der Grund für dieses Phänomen ist die Geologie. Im Untergrund des Alpsteinmassivs erstrecken sich bis zu mehrere Kilometer lange Höhlen und Klüfte, durch die das Wasser abfliessen kann. Teils strömen diese unterirdischen Flüsse nur saisonal, oder sie dienen als Überlauf nach einem starken Regen im Einzugsgebiet.

Andere fliessen das ganze Jahr über und kommen irgendwo als Quelle an die Oberfläche. Robert Näf fasst das so zusammen:

«Wir leben auf einem Schwamm. Es ist ähnlich wie im Hölloch, nur sind hier die Höhlen kleiner. Eine interessantere Schlucht kann man sich kaum vorstellen.»

Das Kalksteingebiet reicht talabwärts bis Stein. Bis nach Starkenbach hinab findet man sonnenhalb viele Quellen. Unterhalb von Stein beginnt eine Zone mit Nagelfluh.

Attraktion für Kinder und Jugendliche

Robert Näf erinnert sich gut daran, wie er es als Kind fast nicht erwarten konnte, dass die Thurwasserfälle trocken fielen. Der Grund: Zusammen mit einer ganzen Clique von Knaben und Mädchen aus dem Dorf erkundete er dann Höhlen und Spalten.

«Natürlich durften wir zu Hause nicht erzählen, wo wir waren und was wir trieben, denn sonst hätten die Eltern das verboten.»

Wobei man sich fragen muss, ob die Eltern nicht vielleicht mehr ahnten, als die Kinder vermuteten. Schon Robert Näfs Vater fühlte sich als Knabe von den Höhlen magisch angezogen.

Kreuzung der Wasserflüsse

1998 publizierte die Universität Bern eine Schrift von Robert Attinger, der die hydrologischen Verhältnisse im Alpstein untersucht hat. Darin hält er unter anderem fest, dass die Quellen von Alt St.Johann ein Einzugsgebiet von rund 27 Quadratkilometern haben. Einige Quellen funktionieren nur saisonal, andere schütten zuverlässig das ganze Jahr über.

Robert Attinger kommt auch zum Schluss, dass es im Chämmerlitobel eine «Kreuzung von unter- und oberirdischen Wasserflüssen mit gegenseitigem Wasseraustausch» gibt. Das muss man sich so vorstellen, dass unterirdische Ströme als Quellen an die Oberfläche treten und in die Säntisthur fliessen, während Wasser aus der Säntisthur versickert und in die Karsthöhlen gelangt.

«Wir können fast zuschauen, wie der Fluss steigt»

Die geologischen Umstände, die dazu führen, dass die Säntisthur rasch versiegt, hat eine Kehrseite: Bei starkem Regen springt der Fluss auch rasch wieder an, wie Robert Näf erklärt.

«Bei heftigen Gewittern im Alpstein können wir fast zuschauen, wie der Fluss ansteigt.»

Die unregelmässige Wasserführung der Thur hat schliesslich Folgen für die Fische. Bei genügend Wasser schwimmen diese unter Umständen thuraufwärts. Wenn die Säntisthur trocken fällt, müssen die Fischer den Fluss abfischen, um den Bestand zu retten. Das geschieht laut Robert Näf bis zu einem Dutzend Mal im Jahr.

Wasser fliesst in Karsthöhlen ins Rheintal

Ganz anders als bei der Säntisthur sind die Verhältnisse laut Robert Näf bei der Wildhauser Thur. Diese entspringt im Munzenriet und bekommt Wasser vom Schwendisee. Sie führt deshalb das ganze Jahr über Wasser.

Die enorme Ausdehnung der Karsthöhlen im Alpstein zeigt Robert Attinger an einem Beispiel, das nicht direkt mit dem Toggenburg zu tun hat. Die Mühlebachquelle bei Sennwald wird unter anderem vom Wasser des Fälen- und des Sämtisersees gespiesen.

Und auf der anderen Talseite fliesst ein Teil des Regens, welcher über den Churfirsten niedergeht, unterirdisch südwärts, bis er oberhalb des Walensees wieder das Tageslicht erblickt. Darauf weist Robert Näf hin.

2002 gab Robert Näf eine Bohrung für eine Erdwärmesonde in Auftrag. Die Bohrung reichte bis auf 230 Meter unter den Boden. Auf Anordnung des Kantons wurde alle zehn Meter eine Bodenprobe genommen. Das Resultat der Analysen war ein Profil des Untergrunds. Etwa zehn Meter unterhalb der Erdoberfläche beginnen Kalk- und Mergelschichten.

