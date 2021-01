Unterwasser Weshalb Lars Kommer von Deutschland nach Mallorca ausgewandert ist, nun aber seit zwei Jahren im Obertoggenburg lebt In Unterwasser hat Lars Kommer eine neue Heimat gefunden – ihm, Ehefrau Verena und Tochter Jil hat der Umzug vom Meer in die Berge keine Schwierigkeiten bereitet. Christiana Sutter 20.01.2021, 11.58 Uhr

Lars Kommer leitet die Firma «zicc» aus seinem Büro im Chüeboden oberhalb Unterwasser. Bild: Christiana Sutter

Ein wunderbarer Wintertag geht im Chüeboden oberhalb von Unterwasser zu Ende. In den vergangenen Tagen gab es einen Meter Neuschnee. Es ist kalt. Die letzten Sonnenstrahlen erhellen und wärmen das Wohnzimmer der Familie Kommer. Sie, die vor zwei Jahren vom Süden Mallorcas in die Berge gezogen ist.

In Stuttgart aufgewachsen

«Licht ist mir sehr wichtig», sagt der Unternehmer Lars Kommer. Das ist auch ein Grund, weshalb sich die Kommers für dieses Haus auf der Sonnenseite von Unterwasser entschieden haben.

Aufgewachsen sind er und seine Frau Verena im Schwabenland, in Stuttgart. Zusammen mit ihnen leben Tochter Jil sowie Wolfhund Floki und Katze Nala im modernen Haus auf dem Chüeboden. Der Grund des Umzugs ist die Arbeitsstelle von Verena Kommer. «Vorher ist sie mir gefolgt, jetzt ist es umgekehrt», sagt Lars Kommer. Wobei die Kommers schon immer gern woanders gelebt haben. Bis anhin aber noch nie in der Schweiz.

Gegenstände aus Blech und Edelmetall

In diesen Tagen ist Homeoffice zur Gewohnheit geworden, auch bei den Kommers. Sie arbeitet im Fürstentum Liechtenstein im Marketing einer Firma für Zahnmedizinische Produkte. Er leitet die Firma zicc aus seinem Büro im Chüeboden. «zicc bedeutet zink coated, also verzinktes Blech.»

Die Idee, solche Produkte herzustellen, ist ihm beim Aufräumen ihres Wohnhauses am Stadtrand von Stuttgart gekommen. Im gewölbten Keller hatte es viele lose Dinge, «diese wollte ich aufbewahren.» Plastik wollte der Naturliebhaber nicht, Holzkisten waren ihm zu schwer und Blechkisten gab es nicht. Um all die Dinge aufzubewahren, benötigte er rund 30 Kisten.

Auf der Hochzeitsreise nach Indien hat er dann genau eine solche Kiste gesehen, wie sie ihm vorschwebte. «Ich machte den Hersteller ausfindig, heute ist er mein Geschäftspartner.» Die Kisten werden in Indien aus verzinktem Blech und Edelmetall hergestellt. Die Ideen zu den Gegenständen hat Lars Kommer selber. «Wir sind eine kleine Firma», erzählt er lachend. Getestet werden die Gegenstände in der Familie.

Firmensitz in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann

Seit 2020 ist der Firmensitz in der Schweiz, in der Gemeinde Wildhaus-Alt St.Johann. «Eigentlich wollte ich auch die Produktion in die Schweiz nehmen, aber in der Schweiz ist es zu teuer.» Der studierte Betriebswirt hat da klare Vorstellungen. In Zukunft wird in Deutschland produziert und versendet.

Im 4 1/2-Zimmer-Haus auf dem Chüeboden gibt es mehrere Gegenstände der kleinen Firma. Eine grosse Edelmetallkiste dient als Salontisch. Auf der Terrasse steht ein grosser verzinkter Tisch. «Auf Mallorca wäre die Tischplatte viel zu heiss geworden, hier passt der Tisch prima hin.»

Auf Mallorca bewohnte die Familie viereinhalb Jahre lang eine Finca mit sehr viel Umschwung, direkt an einem der schönsten Strände Europas, dem Naturstrand «Es Trenc». Lars Kommer hält einen Moment inne.

«Hier im Toggenburg gefällt mir die Natur und das Licht.»

Auf der Finca hielten sie mehrere Tiere. Nebst dem Wolfshund und der Katze auch einen Esel, «Pinocchio, ist jetzt sieben Jahre alt.» Den Esel und 16 Pfaue haben die Kommers bei Nachbarn untergebracht, als sie ins Toggenburg zogen. Eine grosse Vase mit Pfauenschwanzfedern in der Stube erinnert sie an die grossen Vögel.

Die Familie ist angekommen

Inzwischen ist auch Töchterchen Jil vom Spielen im Schnee ins Haus gekommen. «Als wir hierhin zogen, waren wir nicht einmal für den Winter ausgerüstet», erzählt Lars Kommer schmunzelnd. Jil konnte Tauchen und ein Boot steuern, aber nicht Skifahren.

Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. In der Garage stehen Skis für die ganze Familie. Auch die Schule war für die Neunjährige eine Herausforderung. Sie beherrschte nebst Hochdeutsch auch Englisch und Spanisch, musste in anderen Fächern aber aufholen. Den Eltern ist die Perspektive für eine gute Ausbildung ihrer Tochter sehr wichtig. «Mein Traum ist ein altes Bauernhaus mit Scheune und Platz für unsere Tiere», sagt Lars Kommer und schaut mit glänzenden Augen aus dem grossen Fenster auf die verstreuten Häuser rund um ihr modernes Haus.

«Etwas gefällt mir an den Schweizern», erzählt er weiter. Der Schweizer gehe auf Fremde zu. «Sie verbindet viel mehr mit den Spaniern als mit den Schwaben.» Den Kommers gefällt auch die Offenheit der Schweizer mit den Kindern, «das ist in Deutschland ganz anders.»

Für den Naturmenschen ist es inzwischen okay, so wie es ist. Auf Mallorca war es die Hitze, hier ist es der Schnee. Beides kann extrem sein. Seiner Frau Verena gefällt es sowieso, sie ist halb Österreicherin. Die Familie ist angekommen und freut sich auf viele Begegnungen und Erfahrungen in den Bergen und erfreut sich am blauen Himmel, dem Licht und dem vielen Schnee.