Chäserrugg: 67-jähriger Toggenburger verstirbt nach Skiunfall

Unterwasser Tödlicher Ski-Unfall am Chäserrugg: Im Obertoggenburg bezahlen wiederholt Personen mit dem Leben Ein 67-jähriger Skifahrer ist im Skigebiet Unterwasser von der Piste abgekommen und tödlich verunglückt. Es ist nicht der erste schreckliche Zwischenfall dieser Art. Aktualisiert 26.01.2023, 20.26 Uhr

Der Skifahrer ist in den Markierungspfosten geprallt. Bild: Kapo SG

Es passierte am Mittwoch, um kurz nach 9.30 Uhr, auf der Piste Nummer 3, welche vom Stöfeli zum Iltios führt. Der Skifahrer geriet aus noch ungeklärten Gründen über den Pistenrand hinaus, prallte in einen Markierungspfosten und stürzte in bewaldetes Gebiet, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Der Skifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstbetreuung ins Spital geflogen. Dort erlag der im Toggenburg wohnhaft gewesene Mann seinen Verletzungen.