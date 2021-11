Kerzenziehen erfreut nicht nur die Kinder, sondern auch Eltern

Unterwasser «Es isch mer no nöd verleidet»: Warum Kerzenziehen für Kinder und Eltern fest ins Jahresprogramm gehört Zuerst kamen sie mit der Schulklasse, dann mit dem Mami: Im Kerzenatelier in der Trefferei in Unterwasser herrschte in den vergangenen zwei Wochen Hochbetrieb. Der Spassfaktor ist hoch, die schönen Geschenke verkommen fast zur Nebensache. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Konzentriert bei der Sache: Die Kinder schaffen mit den Kerzen kleine, aber vergängliche Kunstwerke. Bild: Sabine Camedda

Erklärungen braucht es nicht an diesem Freitagnachmittag im Kerzenatelier, das Ursula Herrmann und Astrid Forrer vorübergehend im Untergeschoss der Trefferei in Unterwasser eingerichtet haben. Die Mehrzahl der Kinder, die sich vorsichtig um die heissen Töpfchen mit flüssigem Wachs bewegen, sind schon mit der Schulklasse da gewesen. Oder mit ihrem Mami an einem anderen Nachmittag.

Die Buben und Mädchen wissen daher: Zuerst muss sich der Docht mit Wachs vollsaugen, dann bildet eine Wachsschicht nach der anderen die Kerze. Und dazwischen heisst es immer wieder: kühlen. In ein Fass mit kaltem Wasser tauchen, dann mit einem weichen Tüchlein trocken reiben. Das braucht Fingerspitzengefühl, denn genau hier entscheidet sich, wie gerade die fertige Kerze wird.

Aus diesem Docht wird später eine Kerze. Wie diese aussehen wird, ist noch unklar. Beim ersten Schritt wird der Docht in flüssigem Wachs getränkt. Zweite Schicht, zweite Farben. Schon früh ist wichtig, die Kerze nach dem Kühlen möglichst gerade zu ziehen. Mit jedem Bad in farbigem Wachs ändert die Kerze die Farbe... ... und wird dicker. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Manchmal braucht es mehrere Wachsschichten um die gewünschte Farbe zu bekommen. Langsam nimmt die Kerze ihre Form an. Unten wird sie am Schluss abgeschnitten, damit die Kerze auch steht. Die Idee kristallisiert sich heraus, die Kerze soll bunt werden. Zuvor aber wird sie neutral weiss. Mit jeder Farbe wird die Kerze weniger tief ins Wachs getaucht, ... ... so sind die verschiedenen Farben letztlich zu sehen. Die Kerze steht kurz vor dem Abschluss. Zuletzt wird der unterste Teil abgeschnitten und die gesamte Kerze in flüssiges Parafin getaucht.

Kerzenziehen während des Studiums in Zürich

Die Kinder sind mit grossem Eifer – und der notwendigen Sorgfalt – bei der Sache. Geduldig warten sie, wenn gerade ein anderes seine Kerze in den von ihnen bevorzugten Wachstopf steckt. Oder sie entscheiden sich spontan um. Dann halt zuerst rot statt blau. «Muss ich nochmals ins gleiche Blau tauchen?», fragt eines der Mädchen Ursula Herrmann. «Wenn du das machen willst, dann wird die Kerze dunkler», lautet ihre Empfehlung.

Schon bald mischen sich auch Mamis unter die kleinen Kerzenkünstler. Sie haben langjährige Erfahrung, waren grösstenteils schon selber als Kinder bei Ursula Herrmann. «Doch, als Erwachsene ist Kerzenziehen ebenso cool wie als Kind», bestätigt eine der Mütter. Und eine andere erzählt:

«Während meines Studiums in Zürich haben wir jedes Jahr Kerzen gezogen. Das hat irgendwie dazugehört.»

Ursula Herrmann hilft den Kindern gerne, wenn sie ein Problem mit der Kerze haben. Bild: Sabine Camedda

Auch für Ursula Herrmann gehört das Kerzenziehen in diese Vor-Adventszeit. Es freut sie, dass die Faszination und Freude der Kinder ungebrochen hoch sind. Für sie sind die Nachmittage im Atelier aber nicht nur entspannend.

Ihre Augen scheinen überall zu sein. «Deine Kerze ist warm. Tauche sie doch nochmals in Wasser und zähle langsam bis fünf», sagt sie einem Mädchen. Um gleich danach einem Buben zu sagen, dass er seine Kerze genügend gekühlt hat. Mit viel Geduld «rettet» sie später eine Kerze, bei der das Kind beim Abwischen des Wassers den Docht herausgezogen hat.

Die Kinder wissen ganz genau, wie ihre Kerze aussehen soll

Während ein Bub staunt, wie schnell seine Kerze wächst, findet ein anderer, seine sehe aus wie eine grosse Bohne. Die Kinder entscheiden selbst, wie dick die Kerze werden soll. Und auch, ob und wie Ursula Herrmann und Astrid Forrer diese verzieren sollen.

Ursula Herrmann schneidet die Kerze auf und formt eine Blume. Bild: Sabine Camedda

Wer es sich noch nicht überlegt hat, dem helfen ausgestellte Kerzen weiter. Ein Blüemli, eine Ananas oder einfach Scheiben von der Kerze selbst: Die Entscheidungen werden schnell gefällt. Und von den anderen Kindern gelobt.

«Das isch jo mega cool, das will ich au.»

Und schon greifen Astrid Forrer und Ursula Herrmann zum Messer, um das Gewünschte umzusetzen.

Saison des Kerzenateliers in Unterwasser ist beendet

Wer dem Treiben im Raum zuschaut, bekommt schnell den Eindruck, als ob man vom Kerzenziehen nicht genug kriegen könnte. Ursula Herrmann macht da andere Erfahrungen. «Isch es dir no nöd verleidet?», fragt sie ein Mädchen, das noch eine weitere Kerze anfangen möchte. «Nei», gibt dieses zurück, zieht es dann aber doch vor, mit ihrer Freundin draussen spielen zu gehen.

Die fertigen Kerzen sind individuell und bunt, jede für sich ein kleines Kunstwerk. Bild: Sabine Camedda

Die Konzentration lasse irgendwann nach, dann werden die Kerzen nicht mehr genug gekühlt oder abgewischt. Und das sehe man dem Werk dann an, erklärt Ursula Herrmann.

Sie selber ist froh, dass die Saison im Kerzenatelier am Tag nach dem Besuch dieser Zeitung zu Ende geht. Sie blickt mit guten Erinnerungen zurück und weiss, dass die Kerzen manche beschenkte Person erfreuen werden.