Unterwasser «En Glatte tuet glette»: Der Toggenburger Comedian Rolf Kern wendet sich während der Pandemie einer neuen Aufgabe zu Rolf Kern aus Unterwasser, die eine Hälfte von dem Comedian-Duo Messer & Gabel, bügelt neuerdings Hemden, Shirts und vieles mehr. Ihm ist es dabei ernst, denn dem Comedian und Zauberer fehlt eine Tagesstruktur. Christiana Sutter 25.01.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rolf Kern hat trotz der schwierigen Situation den Humor nicht verloren. Bild: Christiana Sutter

Die Situation für Kulturschaffenden ist momentan nicht rosig. Begonnen hat alles letzten März mit dem Lockdown. Auftritte wurden verschoben und später abgesagt. Auch das Comedian-Duo Messer & Gabel, alias Rolf Kern und René Sulser, wurden mit ihrem aktuellen Bühnenprogramm «Selbertschold» ausgebremst.

In seinen ursprünglichen Beruf als Buch- und Offsetdrucker konnte Rolf Kern aus Unterwasser nicht zurückkehren. «Zu vieles hat sich verändert», sagt er. Auch für den gelernten Koch und Kellner René Sulser gab es kein Zurück in den ursprünglichen Beruf.

Sulser ist aktuell mit seiner Partnerin als Störkoch unterwegs. «Störkoch, stört man da Leute beim Kochen oder bruzelt man da Störe», fragte sich Rolf Kern. «Typisch Comedian», sagt er lachend. Comedians wären nicht Comedians, wenn sie sich nicht zu helfen wüssten. Ganz auf ein Einkommen müssen die Kulturschaffenden im Kanton St.Gallen nicht verzichten: «Wir erhalten finanzielle Unterstützung», sagt Rolf Kern.

In der Comedybranche einen Job zu finden, sei schwierig. Eine Ausnahme vor einigen Tagen für Messer & Gabel war eine Buchung von einem kleinen Gewürzladen in Schaffhausen. Es ging den Geschäftsinhabern um die Vorstellung ihrer Produkte und um Krisenbewältigung. Die Inhaber des Geschäfts bieten unter dem Motto «Zämestoh» ihrer Kundschaft etwas Abwechslung im Alltag.

T-Shirts, Hemden – alles wird geglättet

Not macht erfinderisch und kreativ. Rolf Kern war Mitte Januar zu Hause am Bügeln. «Ich mache das gerne. Glätten ist für mich Entspannung, eine meditative Tätigkeit und gibt mir einen Tagesinhalt.» Wie so viele Menschen hat Kern momentan viel Freizeit.

«Ich spüre oft, dass ich antriebslos bin und mein Akku einfach leer ist.»

Am Bügelbrett statt auf der Bühne: Der Alltag von Rolf Kern hat sich während der Pandemie stark verändert. Bild: Christiana Sutter

An jenem Morgen zu Hause hatte er die Idee: «En Glatte tuet glette.» «Mein Umfeld fasste das zuerst als Witz auf, mir ist es aber ernst mit dieser Idee.» Er vergleicht es ein bisschen wie mit den Auftritten auf der Bühne: «Dort kann ich anderen Menschen Freude bereiten, so ist es auch mit dem Bügeln.»

Gelernt hat er das Bügeln von seiner Mutter. Als er mit 18 Jahren von zu Hause in eine eigene Wohnung gezogen ist, lehrte sie ihn, seine Bühnenhemden selber zu glätten. Rolf Kern kaufte sich ein Bügeleisen. Von dem Moment an wurde alles geglättet. Hemden, Tücher, T-Shirts und auch Unterhosen. «Zuerst habe ich auch diese gebügelt, jetzt lege ich diese schön zusammen und gebe dann einen Dampfstoss.»

Zu dritt im Landrover unterwegs

Viele Kulturschaffende haben während der letzten Monate ihre Programme gestreamt oder sind auf Social Media aufgetreten. Für sie sei das keine Option gewesen, sagt Rolf Kern entschieden. «Uns fehlt ein Ziel, die Motivation.» Auftritte von Messer & Gabel sind interaktiv. Dinge geschehen oft auch situativ. «Wir spielen für und mit dem Publikum.» Rolf Kern erklärt es mit einem Beispiel. «Vinylplatten kommen wieder auf, das Kratzen, das Nicht-Perfekt-Sein, das ist es, was die Musik ausmacht, das Reine ist langweilig», ist er überzeugt.

Während der Sommer- und Herbstmonate war Rolf Kern zusammen mit dem Stand-up-Comedian Fabian Rütsche aus Bütschwil und Sepp Manser aus Teufen mit einem Landrover und Dachzelt auf einer Comedy-Tour durch die Schweiz. Dies zu einer Zeit, als sich noch mehrere Menschen mit den notwendigen Sicherheitsmassnahmen treffen durften. Den Landrover hat Rolf Kern während des Lockdowns im Frühling aufgerüstet. Zweimal waren sie je eine Woche lang unterwegs.

Es gab spontane und auch zwei gebuchte Auftritte. «Einerseits waren das Ferien, anderseits eine Tour, um etwas zu verdienen», erläutert Kern. «Die Solidarität der Zuschauer war sehr gross.» Mittels Hutsammlung konnten sie die Ferien und das Essen bezahlen. «Und es gab uns einen Tagesinhalt.» Die drei nennen sich «Dioptrie». Es gibt bereits gemeinsame Pläne für den kommenden Sommer.

Rundum Service wird angeboten

Rolf Kern steht in seinem Atelier in Unterwasser, da wo er auch all seine Zauberutensilien und Kostüme für seine Auftritte aufbewahrt. Mitten im Raum steht eine Bügelstation, die jedes Frauenherz höher schlagen lässt und in dem Fall auch das Männerherz von Rolf Kern. Vor ihm ein Hemd, das gebügelt werden muss. Sorgfältig beginnt er, das feine Stöffchen zu glätten. «Ich bekomme demnächst eine Profistation mit stärkerer Dampfleistung und weiteren Möglichkeiten.»

Als Gegenleistung macht er für dieses Produkt in seiner Rolle von Messer & Gabel Werbung. «Das Thema Bügeln gibt Stoff für ein späteres Bühnenprogramm von Messer & Gabel», sagt Kern. Dass das Glätten nicht einfach nur ein Gag ist, zeigt auch, dass er von einem Nachbarn sieben Hemden zum Bügeln erhalten hat. «Er war sehr zufrieden und ich hatte eine Beschäftigung», sagt Rolf Kern.

Seine aktuelle Tätigkeit als Bügler bewirbt Rolf Kern mit einem Flyer. Er bietet einen Abhol-, Bring-, Bügel- mit Zeitschenk- und Geniesse-das-Leben-Service für die Bevölkerung an.

Wann er wieder seiner wahren Berufung nachgehen kann, weiss Kern aber noch nicht. Das Comedy-Duo Messer & Gabel hat zurzeit keine konkreten Pläne für die kommenden Monate. «Als Zauberer kann ich als Strassenkünstler auftreten, wenn es die Situation erlaubt», sagt Kern.