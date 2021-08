UNTERWASSER Die vierte Eigenproduktion feierte Premiere: Der Zeltainer wird zu einem Irrenhaus Am Freitagabend ging die Premiere des Theaterstücks «Einer flog über das Kuckucksnest» im Zeltainer über die Bühne. Eine Eigenproduktion mit viel Tragik und Witz. Christiana Sutter 08.08.2021, 10.06 Uhr

Elfriede Verbruggen alias Oberschwester Ratched beim Aufruf zur Medizinverteilung. Bild: Christiana Sutter

Bevor die Zuschauer das Zelt betreten, wird vor dem Zelt noch etwas getrunken und geschwatzt. Die Stimmung unter den Besuchern ist gut. Man freut sich, dass wieder ein Theater im Zeltainer aufgeführt wird und auch dass man Unterhaltung geboten bekommt. «Aktuell dürfen zwei Drittel der Plätze besetzt sein», sagt «Zeltino» Martin Sailer. Das wären 120 Plätze. Gekommen sind aber nur 70. Sailer begrüsst die Anwesenden:

«Willkommen im Irrenhaus zu Unterwasser.»

Es herrscht eine elektrisierende Stimmung im Innern des Zeltainers, denn die Premiere der Tragikomödie «Einer flog über das Kuckucksnest» wird aufgeführt. Es ist die vierte Eigenproduktion auf den Brettern der Zeltainerbühne. Wochenlang haben die Laienschauspieler aus dem Toggenburg und der näheren Umgebung unter der Regie von Daniel Koller die Rollen eingeübt. Jede einzelne Szene wurde akribisch geprobt. Die Mimik und Körperhaltung muss stimmen. Der Regisseur schaut auf jedes kleinste Detail.

Im Irrenhaus (von links): Rolf Studerus als Billy Bibbit, Regula Falkner als Marta Martini, Bea Waldvogel als Betty Harding und Hilda Mathis als Karla Cheswick. Bild: Christiana Sutter

Das Bühnenbild besteht aus haufenweise weissen Harassen, minimalistisch, jedoch mit grosser Wirkung. Die Szenen werden je nach Handlung und Dramaturgie mit farbigem Licht untermalt. Wie bereits bei den letzten drei Eigenproduktionen im Zeltainer legt Regisseur Koller auch dieses Mal Wert auf Musik. Diese soll die Handlungen unterstreichen. Auch Gesangseinlagen einzelner Darsteller sind zu hören.

Ein Haufen Hühner

«Was stehst du da herum.» Die Pflegerin Williams betritt die Bühne und schnauzt Häuptling Bromden an. Dieser steht ohne Regung in einer Ecke und hat soeben mit seinem verstorbenen Vater gesprochen. Die Pflegerin beschimpft und erniedrigt den Häuptling. Er zeigt keine Mimik im Gesicht, denn er ist stumm, so die allgemeine Meinung. Für die morgendliche Medizin stehen die Patienten Betty Harding, Billy Bibbit, Karla Cheswick, Marta Martini und Häuptling Bromden in einer Reihe vor Pfleger Flinn. Überwacht wird die Medizinabgabe von Oberschwester Ratched. Patientin Cheswick sagt: «Ich muss das nicht schlucken, oder?» Die Oberschwester verneint. Zum Trotz nimmt Cheswick die Medizin ein. Die autoritäre Oberschwester ist es, die die Vorschriften im Irrenhaus macht und die Patienten aufs Gröbste schikaniert und unterdrückt.

Hektik kommt auf. Ein Neuzugang. Es ist Randy McMurphy. Um einer längeren Gefängnisstrafe zu entgehen, spielt die Kleingaunerin vor Gericht die Verrückte. McMurphy stellt sich als erste Handlung ihren Mitirren vor. Billy Bibbit erklärt der Neuen, dass sie alle auf der Bühne die akuten Irren sind. «Wir sind heilbar.» Er zeigt auf das Publikum. «Das sind die Chronischen, nicht heilbar.»

Pfleger Flinn (gespielt von Bruno Pfyl), Betty Harding, Oberschwester Ratched, während der Premiere. Bild: Christiana Sutter

Schon bald gerät McMurphy mit der autoritären Oberschwester Ratched in Konflikt. McMurphy sucht bei den Mitirren Verbündete. Sie will die Atmosphäre lockern und animiert die Mitinsassen zu Aktivitäten, welche die Oberschwester herausfordern sollen. «Ihr seid ein Haufen Hühner auf einer Hackparty», gibt McMurphy zu verstehen. Auch von Dr. Spivey, der Anstaltärztin, erhält die Neue nur bedingt Unterstützung. Der taubstumm geltende Häuptling Bromden solidarisiert sich mit McMurphy und fleht Randy immer wieder an, dass sie ihn wieder gross machen soll.

70 von 120 möglichen Plätzen waren besetzt. Bild: Christiana Sutter.

Der Weg aus der Irrenanstalt

Zwei der Schauspieler sind bereits zum vierten Mal dabei. Regula Falkner aus Ebnat-Kappel, sie ist Marta Martini, und aus Arnegg Hilda Mathis, sie spielt Karla Cheswick. Cilga Kobel, Dr. Spivey und Turkle, ist aus Wattwil sowie Bruno Pfyl, Pfleger Flinn aus Rapperswil, spielen zum dritten Mal in einer Eigenproduktion des Zeltainers mit. Zum zweiten Mal dabei sind Jakob Wickli aus Krinau, er ist Häuptling Bromden, und Rolf Studerus aus Kirchberg, er spielt den stotternden Billy Bibbit. Das erste Mal auf den Brettern im Zeltainer sind Bea Waldvogel aus Bazenheid, sie ist Betty Harding. Die Oberschwester Ratched spielt Elfriede Verbruggen aus Züberwangen, Pflegerin Williams ist Claudia Rickenmann aus Benken und Randy McMurphy wird von Anja Eberl aus Bazenheid gespielt.

Barmann Heinz Störi vor dem Zeltainer. Bild: Christiana Sutter

Das Theaterstück ist gespickt mit vielen witzigen Einlagen, wobei die Tragik nicht zu kurz kommt. Auch der Wunsch des grossen Häuptlings Bromden geht zum Schluss in Erfüllung, er findet einen Weg raus aus der Irrenanstalt und erhält seine Grösse zurück.