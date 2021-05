Unterwasser Das Lachen bleibt nicht im Hals, sondern hinter der Maske stecken Kabarettist Simon Chen ist froh, dass er wieder vor Publikum auftreten kann. Die Zuschauerinnen und Zuschauer freuen sich, dass sie in den Zeltainer können. Trotzdem ist der Besuch des Kleintheaters nicht gleich wie vor der Coronapandemie. Sabine Camedda 02.05.2021, 17.00 Uhr

Premiere und Dernière zugleich: Simon Chen trat zum ersten Mal im Zeltainer in Unterwasser auf und spielte dabei sein Stück «Typisch!» zum letzten Mal. Bild: Sabine Camedda

Es hat noch sieben freie Plätze für heute Abend. Die Nachricht von Martin Sailer, dem Betreiber des Kleintheaters Zeltainer in Unterwasser, poppt am Freitagnachmittag auf dem Display des Smartphones auf. Der leicht besorgte Gedanke, ob ein Theaterbesuch im nicht einmal zu einem Drittel gefüllten Zeltainer unterhaltsam ist, wird stärker. Kann Kabarett lustig sein, bei so wenig Publikum?

Vor der Aufführung lässt sich nichts von der Anzahl Zuschauerinnen und Zuschauer erahnen. Der Parkplatz der Bergbahnen ist nur wenig belegt, an der Kasse wird man sofort bedient, die Helferin und der Helfer an der Bar haben nichts zu tun. Letzteres kann aber auch am Wetter liegen. Das lädt gar nicht dazu ein, im Freien etwas zu trinken. Oder wenn, dann einen heissen Kaffee.

«Unglaubliches Gefühl» im Kleintheater

Im Zeltainer drinnen herrscht eine stimmige Atmosphäre. Es fällt kaum auf, dass aufgrund der geltenden Beschränkungen gerade einmal 50 Personen auf den Tribünen sitzen. Die übrigen Tickets hat Martin Sailer also noch verkaufen können. Nur, dass zwischen den besetzten Stühlen jeweils eine Reihe frei ist, sticht einem ins Auge. Vor der Bühne wären normalerweise vier Stuhlreihen aufgestellt, nun sind es zwei. So kann der nötige Abstand eingehalten werden.

Die Maske verbirgt Martin Sailers breites Grinsen. Bild: Sabine Camedda

Martin Sailer spricht bei der obligaten Begrüssung von einem «unglaublichen Gefühl». Er sei sehr glücklich, dass er den Zeltainer öffnen kann, dass Künstlerinnen und Künstler auftreten und dass die Leute überhaupt gekommen sind. Die glänzenden Augen verraten Sailers breites Grinsen, das aber hinter der Maske versteckt bleibt. Dass im Zeltainer Maskenpflicht und Konsumationsverbot gelten, muss er schon fast nicht mehr erwähnen.

Premiere und Dernière zugleich

Der einzige, der keine Maske trägt, ist Simon Chen. Für ihn ist dieser Abend in vieler Hinsicht besonders. Zum ersten Mal seit langem stehe er wieder auf einer Bühne und könne ein Publikum unterhalten, sagt er. Zum ersten Mal überhaupt trete er im Zeltainer in Unterwasser auf. Gleichzeitig sei es eine Dernière: Simon Chen spielte zum letzten Mal sein Programm «Typisch!». Dabei setzt er sich ein hohes Ziel:

«Ich hoffe, dass Sie nach meinem Auftritt beflügelt und glücklich nach Hause gehen.»

Ob ihm dies gelingt? Reaktionen des Publikums sind nur zu hören, nicht aber zu sehen. Mit lautem Lachen und Applaus zeigen die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass sie die Komik und den Sprachwitz von Simon Chen verstehen und goutieren. Bleibt es für einmal ruhig, ist nicht nachvollziehbar, ob der Witz beim Publikum ein Schmunzeln weckt. Oder ob das Lachen hinter der Maske stecken bleibt. Oder ob die Zuschauerinnen und Zuschauer die Pointe nicht verstehen.

Für diese letztgenannten Fälle hat Simon Chen ein Mittel parat – unabhängig von Corona notabene. Er lässt eine Glasharfe erklingen. Dieser Ton soll dem Publikum die Möglichkeit geben, kurz über das Gesagte nachzudenken. Ob dies wirklich nötig ist, lässt sich nicht zweifelsfrei sagen. Ein Lachen entlockt der Ton den Zuschauerinnen und Zuschauern aber auf jeden Fall.

Maskenpflicht im Theater: Ja, aber...

Wer gerne in den Zeltainer geht, der dürfte mit den geltenden Massnahmen des Bundesrats mehr oder weniger zufrieden sein. Immerhin darf man sich von Kabarettisten unterhalten lassen. Da nimmt man die Maskenpflicht in Kauf und der fortschreitende Frühling wird hoffentlich bald ermöglichen, dass man draussen etwas trinken kann.

Etwas aber, was einen Besuch im Zeltainer zu etwas Besonderem macht, bleibt aber wegen der Schutzmasken leider auf der Strecke: Den Kontakt zu den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern. Wie sonst wäre es möglich, einen ganzen Abend neben Menschen zu sitzen, ohne dass man sich erkennt?