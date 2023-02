Zauberlaterne: Kinder-Kinoklub kommt nach Wattwil

UNTERHALTUNG Kinoklub für Kinder: Die Zauberlaterne leuchtet vielleicht bald auch in Wattwil Der Kinoklub Zauberlaterne für 6- bis 12-jährige Kinder soll nach Wattwil kommen. Drei Freiwillige aus der Region suchen nun nach Verstärkung, um das Projekt bis nächsten Herbst ins Leben zu rufen. Fiorella Koch Jetzt kommentieren 06.02.2023, 12.00 Uhr

Bald werden Kinder aus der Region Toggenburg mit der Zauberlaterne die Welt des Kinos entdecken können. Bild: PD/Guillaume Perret

Der Kinovorhang schwingt auf, Kinderaugen leuchten, es wird gespannt geflüstert: So beginnen die Mitglieder des Kinder-Kinoklubs Zauberlaterne einmal im Monat ihren Samstagvormittag. Bei der Zauberlaterne handelt es sich um ein Netzwerk von rund 80, von Freiwilligen geführten, Filmklubs für Kinder. Und einer davon soll nach Wattwil ins Kino Passerelle kommen. In diesem Klub werden die Kinder an neun Vormittagen mit sorgfältig ausgewählten Filmen in die Welt des Kinos eingeführt.

Der Kinoklub für Kinder

Diese Vorstellungen beginnen bei Stummfilmen wie Charlie Chaplin und reichen bis zu aktuellen Werken. Auf diesem Weg sollen die Kinder spielerisch die Evolution der Filmgeschichte kennen lernen. Und das passiert ohne Eltern, aber dafür mit Freiwilligen sowie Schauspielerinnen und Schauspieler, die bevorzugt lokal verpflichtet werden. Diese sorgen für die Moderation und szenische Einführung in das Erlebnis. Vorbereitet werden die Kinder mit einer Klubzeitschrift, welche die Filme jeweils einige Tage im Voraus vorstellt und erklärt.

Die Zauberlaterne breitet sich in der Schweiz immer weiter aus. So sind bereits Vereine in Romanshorn und der Stadt St.Gallen gegründet worden. In Wattwil bestand bis anhin erst die Schwester der Zauberlaterne – die Kleine Laterne, ein Filmklub für Kleinkinder.

Weitere Freiwillige sind nötig

Das möchten drei Freiwillige aus der Region Toggenburg ändern. Mit ehrenamtlichem Engagement wollen sie sich für die Filmkultur in ihrer Gegend einsetzen. «Ich bin selbst ein grosser Kinofan und auch Grossmutter. Ich finde es also eine gute Sache, Kinder auf diesem Weg mit Film und Kultur zusammenzuführen» sagt Brigitte Andres, eine der Freiwilligen.

Drei Freiwillige sind zwar genug, um einen Verein zu gründen. Aber nicht, um alle fünf Vereinsfunktionen (Buchhaltung, Präsidium, Kommunikation, Fundraising und Aktuaramt) wahrzunehmen. Deshalb suchen sie für die Gründung noch mindestens zwei weitere Kinointeressierte. Gelingt dies, kann die erste Vereinssitzung bereits diesen Februar stattfinden und das Programm im Herbst beginnen.

Die Sache mit dem Geld

Die Zauberlaternen-Projekte finanzieren sich zu einem Drittel aus Sponsoring- oder Stiftungsgeldern und zu zwei Dritteln aus Gemeinde- und Kantonsgeldern. «Vom Kanton St.Gallen haben wir bereits eine unverbindliche Zusage», sagt Lorenzo Berardelli von der Kommunikation der Zauberlaterne. Bei der Gemeinde Wattwil müssen sie das Gesuch erst noch stellen. Werden diese Gelder genehmigt, steht dem Entzünden der Zauberlaterne in Wattwil nichts mehr im Weg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen