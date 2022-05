Saisonbilanz der Nesslau Sharks.

Unihockey Saisonbilanz der Sharks aus Nesslau: So haben sich die Frauen- und Männerteams in den vergangenen Monaten geschlagen Die Sportarten in der Halle haben eine schwierige Zeit hinter sich. Für das NLB-Team der Frauen sowie die 2.-Liga-Mannschaft der Herren der Nesslau Sharks war es nach dem Abbruch der Spielzeit 2020/2021 wichtig, endlich wieder ein komplette Meisterschaft spielen zu können. 19.05.2022, 11.00 Uhr

Die Frauen der Nesslauer Sharks qualifizierten sich für die Playoffs, dort war gegen Appenzell aber Endstation. Bild: PD

Für die Frauen der Sharks aus Nesslau stand in der Saison 21/22 die erste komplette NLB-Saison im Unihockey auf dem Programm. Nachdem in der letzten, im Oktober 2020 abgebrochenen, Saison bereits die ersten Siege auf der zweithöchsten Stufe gefeiert werden konnten, wollten sie nun zeigen, dass sie in der NLB auch langfristig in der richtigen Liga sind.