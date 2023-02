Nesslau Sharks verlieren in den Playoffs Spiel Nummer 3

Im Viertelfinal der Unihockey-Playoffs standen sich am Sonntag in Konolfingen Lejon Zäziwil und die Nesslau Sharks gegenüber. Nach dem Sieg der Bernerinnen gehen sie in der Serie mit 2:1 in Führung. Spiel 4 findet am nächsten Samstag in Nesslau statt.

Beat Lanzendorfer 19.02.2023, 18.24 Uhr