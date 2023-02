Unihockey: Karin Scherrer spielt die beste Saison ihrer Karriere

Unihockey Karin Scherrer von den Nesslau Sharks gehört in der NLB zu den besten Scorerinnen und ist auf bestem Weg zur Vereinslegende An diesem Wochenende beginnen in der Nationalliga B bei den Unihockey-Frauen die Playoffs. Mit dabei sind die Nesslau Sharks. Sie kämpfen gegen Lejon Zäziwil um die Qualifikation für das Halbfinale. Helfen würden weitere Tore von Karin Scherrer. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 08.02.2023, 12.00 Uhr

In den Playoffs gegen Lejon Zäziwil braucht es von Karin Scherrer und ihren Teamkameradinnen eine Top-Leistung, um sich gegen die Emmentalerinnen durchzusetzen. Bild: Beat Lanzendorfer

Karin Scherrer spielt bei den Nesslau Sharks gerade die beste Saison ihrer Karriere. Mit ihren 13 Saisontoren hat sie massgeblichen Anteil daran, dass das Unihockey-Team aus dem Obertoggenburg die Qualifikation in der NLB auf Platz 7 beendete und sich problemlos für die Playoffs qualifizierte.

Weil die Scorerinnenliste im Unihockey wie im Eishockey auch die Assists umfasst, kommt die 27-Jährige auf ein Total von 24 Punkten. Ein Wert, den nur die besten Stürmerinnen der Liga erreichen. Zurzeit belegt sie in der NLB-Scorerliste Platz 8.

In den am 11. Februar startenden Playoffs gegen Lejon Zäziwil möchte die 27-Jährige ihr Punktekonto weiter aufstocken. Dazu sagt sie: «Wir sind zwar Aussenseiter, rechnen uns aber Chancen zum Weiterkommen aus.» Karin Scherrer weist den Emmentalerinnen deshalb die Favoritenrolle zu, weil sie die reguläre Meisterschaft auf dem dritten Rang abgeschlossen haben. Die Halbfinalqualifikation wäre für die Sharks eine Premiere, seit die Mannschaft vor drei Jahren erstmals in der 30-jährigen Vereinsgeschichte in die zweithöchste Liga aufgestiegen ist.

Fast alles dreht sich um Unihockey

Der Schwager von Karin Scherrer, Sandro Pfiffner, gehörte vor dreissig Jahren zu den Gründungsmitgliedern des Vereins. Ihre Schwester Bettina, mit Pfiffner verheiratet, ist eine Sharks-Ikone, die mittlerweile den Stock zur Seite gelegt hat. Bruder Andy war Teil des ersten Junioren-Teams vor drei Jahrzehnten.

Karin Scherrer ist die Topscorerin bei den Nesslau Sharks. Bild: Beat Lanzendorfer

Rolf Schlumpf, der Freund von Karin Scherrer, ist gleichzeitig der Athletiktrainer der Frauen-NLB-Mannschaft. Die Aufzählung ist nicht vollständig. zeigt aber: Bei Karin Scherrer und ihrer Familie dreht sich fast alles um das Spiel mit dem Plastikball. Lachend sagt sie: «Mein ganzes Umfeld beschäftigt sich mit Unihockey, deshalb ist es einfach für mich, soviel Zeit im Verein zu verbringen.»

Ob denn die 21 auf ihrem Trikot eine Glückszahl ist? «Die Nummer begleitet mich schon seit mehr als zwanzig Jahren, als ich zum ersten Mal mit dem Unihockey in Berührung kam.» Anfangs sei sie als Torhüterin mit der Nummer 21 aufgelaufen. Ungefähr mit 15 entschied sie dann, selber Tore zu erzielen, anstatt zu verhindern. «Die Nummer wollte ich aber behalten. Das ist bis heute so geblieben, mittlerweile ist es meine Glückszahl.»

In dieser Spielzeit hat die 21 ihr oft das sprichwörtliche Glück gebracht. Das war aber nicht immer so. «In unserer ersten Saison in der Nationalliga B lief es im Training bestens, im Spiel habe ich das Tor aber einfach nicht getroffen.» Dass sie es kann, hatte sie zuvor in der 1. Liga bewiesen, wo sie regelmässig traf. «Ich war zeitweise schon etwas verzweifelt, bis endlich der Knopf aufging.» In der vergangenen Spielzeit erreichte sie in der NLB-Skorerliste dann erstmals zweistellige Werte, bevor sie in der aktuellen Saison durchstartete.

Ein Vereinswechsel sollte durchdacht sein

Wer solche Werte vorweisen kann, wird plötzlich zum Objekt der Begierde. Ob eine Luftveränderung in die Nationalliga A kein Thema ist? Mit ihren 27 Jahren wäre es wohl die letzte Gelegenheit, einen Versuch in der höchsten Unihockey-Liga zu wagen, sagt sie.

«Wenn ein entsprechendes Angebot vorliegt, käme ich wohl tatsächlich ins Grübeln.» Um dies zu unterstreichen, erklärt sie: «Für Nesslau zu spielen ist eine Herzensangelegenheit. Das Team ist wie eine zweite Familie für mich.» Wohl auch deshalb, weil der Kern schon lange zusammen spielt.

Das Klima im Team sei so gut, da machen Karin Scherrer auch die langen Reisezeiten zu den Auswärtsspielen nichts aus. «Ausser nach Visp, wo es mit dem Zug hingeht, sind wir immer mit dem Car unterwegs.» Da gehe es jeweils lustig zu und her, auch nach Niederlagen. Was nicht heisst, dass die kaufmännische Angestellte, die in St.Gallen in einem Stellenvermittlungsbüro administrative Leiterin ist, nicht ehrgeizig wäre. Doch sie ist überzeugt: «Es bringt aber nichts, zu lange über Niederlagen nachzudenken.»

Bei den nun anstehenden Playoffs hat sich die laufstarke und technisch versierte Stürmerin, die sich auch über eine gute Übersicht auszeichnet, einiges vorgenommen: «Wäre schon eine coole Sache, wenn wir das Halbfinale erreichen könnten».

Playoffs starten am 11. Februar Die Playoffs zwischen Lejon Zäziwil und den Nesslau Sharks beginnen am Samstag, 11. Februar um 19.30 Uhr in Konolfingen. Tags darauf erwarten die Frauen aus dem Obertoggenburg die Emmentalerinnen um 14 Uhr in der heimischen Büelen-Halle in Nesslau. Es wird im Modus «best of five» gespielt. Wer zuerst drei Siege verbucht, zieht ins Halbfinale ein. (bl)

