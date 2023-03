Nesslau Sharks: Saisonbilanz des Trainerduos

Unihockey Frauen NLB Bilanz: Das Trainerduo der Nesslau Sharks ist mit der abgelaufenen Saison nicht restlos glücklich – denn die Ansprüche sind gestiegen Elf Monate, Vorbereitung inklusive, dauerte die Saison 2022/2023 der Nesslau Sharks. Nach dem verlorenen Spiel am Samstag in den Playoffs gegen Lejon Zäziwil kehrt nun Ruhe ein. Vor der Pause blickt das Trainerduo Bischof/Zimmermann des Frauenteams auf die vergangenen Monate zurück. Beat Lanzendorfer 01.03.2023, 17.00 Uhr

Mirco Bischof und Martin Zimmermann (von links) sind auch kommende Saison für die Nesslau Sharks zuständig. Martin Zimmermann allerdings in anderer Form. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den NLB-Frauen der Nesslau Sharks ist am Samstag mit dem Ausscheiden aus den Playoffs gegen Lejon Zäziwil die Unihockeysaison zu Ende gegangen.

Weil die Ansprüche im Obertoggenburg mittlerweile gestiegen sind, zeigt sich das Trainerduo Mirco Bischof / Martin Zimmermann beim Rückblick auf die vergangene Meisterschaft nicht restlos zufrieden.

Nur das Minimalziel erreicht

«Mit dem Erreichen der Playoffs haben wir lediglich unser Minimalziel erreicht», gibt sich Mirco Bischof selbstkritisch. Vor dem Saisonstart hätten sie sich vorgenommen, die Qualifikation in den Top 4 abzuschliessen. «Das mag jetzt vielleicht etwas überheblich wirken, aber wir fanden, dass wir uns in der zweiten NLB-Saison dieses Ziel durchaus setzen dürfen.»

Weil es «nur» Platz sieben geworden ist, konnten sich die Obertoggenburgerinnen die Gegnerinnen in den Playoffs nicht aussuchen, womit auch der Heimvorteil dahin war. Dieses Privileg geniessen nur die drei Erstplatzierten der Qualifikation. Das sei aber Jammern auf hohem Niveau, findet Martin Zimmermann. «Wir haben uns sicher den Respekt der anderen Mannschaften erarbeitet, die in der Zwischenzeit wissen, dass es gegen die Sharks nicht einfach ist.» Er belegt seine Aussage damit, dass sie viele Partien, die nach der regulären Spielzeit unentschieden standen, in der Verlängerung für sich entscheiden konnten. Physisch sei die Mannschaft gut beieinander gewesen, bemerkt Bischof.

Im mentalen Bereich sehen beide hingegen noch Potenzial. «Es kann nicht sein, dass wir nach einem gewonnenen Spiel einen Tag später überheblich auftreten und gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner verlieren», sagt Zimmermann. Dabei erwähnt er den Auftritt im Wallis, als sie gegen die Visper Lions sang- und klanglos mit 1:6 untergegangen sind – notabene gegen den Vorletzten der Tabelle. Solche Auftritte seien zum Glück aber die Ausnahme geblieben.

Sonderlob für zwei Spielerinnen

Auf die Frage, wer in der abgelaufenen Saison die grössten Fortschritte erzielt hat, fallen die Namen Nicole Meisser und Fiona Stemmler. Nicole Meisser sei nach dem Aufstieg in die NLB vor zwei Jahren aus der 2. Liga zum Team gestossen und habe sich prächtig entwickelt. Einen Rohdiamanten nennt Zimmermann die 16-jährige Fiona Stemmler. «Sie wird uns noch viel Freude bereiten», sagt Bischof.

Beiden Verantwortlichen ist aber wichtig, den Teamgedanken hochzuhalten. Sie hätten als Einheit Fortschritte erzielt, was auch von der Konkurrenz bestätigt worden sei. «Nicht umsonst sind uns Appenzell und die Aergera Giffers in den Playoffs aus dem Weg gegangen, obwohl ihnen als Erster und Zweiter der Qualifikation das Privileg zukam, den Gegner in der ersten Playoff-Runde auszulesen», meint Zimmermann lachend.

Die Mannschaft hat bis Mitte April Pause

Während die Spielerinnen bis mindestens Mitte April eine Pause erhalten und dann mit der Vorbereitung starten, hat das Trainerduo die Planungen für die kommende Meisterschaft bereits aufgenommen. Dabei kommt es im Staff zu zwei Mutationen: Mirco Bischof, seit der Saison 2017/2018 hinter der Bande, bleibt Headcoach. Als gleichwertige Partnerin steht ihm neu Bettina Pfiffner zur Seite. Etwas zurücknehmen wird sich Martin Zimmermann, der neu als Goalie- und Techniktrainer zuständig ist.

«Ich war der Meinung, es brauche neue Impulse, und gebe deshalb mein Amt als Headcoach ab.» Nach über zehn Jahren stünde ihm dieses Recht doch zu, meint er augenzwinkernd. Rechnet man die Zeit als Juniorentrainer hinzu, engagiert sich der 45-Jährige seit bald drei Jahrzehnten bei den Nesslau Sharks.

Sie werden im nächsten Jahr nicht mehr dabei sein. Ramona Mayer (links) und Christine Kündig (rechts) hören auf. Martina Cerny wechselt zu den Kloten-Dietlikon Jets. Bild: Beat Lanzendorfer

Zu Veränderungen kommt es auch innerhalb des Kaders: Die 31-jährige Torhüterin Ramona Mayer hat ihren Rücktritt eingereicht. Den Schläger bei der ersten Mannschaft zur Seite gelegt hat auch Christine Kündig. Sie wird sich dem Verein weiterhin als Juniorentrainerin zur Verfügung stellen. Einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter möchte hingegen die 19-jährige Martina Cerny zurücklegen. Bei der U21 A der Kloten-Dietlikon Jets soll sie behutsam an die Unihockey Prime League Women herangeführt werden.

Bezüglich neuer Spielerinnen sei es gemäss Bischof noch zu früh für Vollzugsmeldungen. Was aber sicher ist: Die Nesslau Sharks setzen weiter auf den eigenen Nachwuchs. Nicht umsonst durften in den vergangenen Wochen vier Nachwuchsspielerinnen mit der ersten Mannschaft mittrainieren. So konnten sie etwas Aktivluft schnuppern, gleichzeitig erhielten die Frauen die Möglichkeit, das Training mit vier Blöcken zu gestalten. Vorerst kehrt aber Ruhe ein, um Punkte geht es dann wieder im September.

Grösster Erfolg der Klubgeschichte Der Unihockeyklub Nesslau Sharks wurde 1993 gegründet und feiert demzufolge 2023 sein 30-Jahr-Jubiläum. Ein Fest ist im Mai geplant. Der Aufstieg des Frauenteams 2020 in die NLB gilt als grösster Erfolg der Vereinsgeschichte. Das Herrenteam gehört der 2. Liga an. Der Verein wird seit zwei Jahren von Adrian Gebert präsidiert. Der 25-Jährige lässt es sich aber nicht nehmen, trotzdem noch im Herrenteam mitzuspielen. (bl)