Uniform Die Musikgesellschaft Libingen hat sich neu eingekleidet: «Endlich darf sie raus, die neue Uniform» Viele haben darauf gewartet. Denn ein ganzes Jahr lang musste sie der Öffentlichkeit vorenthalten werden, ehe sie am Freitagabend, mit einem rauschenden Fest, das Licht der Welt erblickte. Die Rede ist von der neuen Uniform der hiesigen Musikgesellschaft, wobei der Verein eher weg von der Uniform, hin zur Kleidung, geschritten ist. Christoph Heer 07.11.2021, 15.00 Uhr

Farblich hat sich die neue Uniform nicht verändert. So besticht auch der neue Anzug der Musikgesellschaft Libingen, mit viel weiss, orange und schwarz. Bild: Christoph Heer

Modisch ist sie, ebenso wie dreifarbig und äusserst bequem. Die neue Uniform der Musikgesellschaft Libingen strahlt in alle Richtungen. Farblich gleichbleibend zur vorherigen Uniform, besticht sie unter anderem mit einem zweifarbigen Gilet, dem Schriftzug «Libingen» am linken Ärmel und mit der Gewissheit, dass sie wasserabweisend ist. Manschetten und Kordeln sucht man bisweilen vergebens. «Das ist definitiv das Indiz, dass wir uns in Zukunft weniger uniformieren, sondern mehr kleiden wollen», sagt Walter Scherrer.