«Unglaublich, wie gross die Fläche ist»: Die Sanierung der Mehrzweckhalle in St.Peterzell eröffnet Schulratspräsident Werner Rasche neue Nutzungsmöglichkeiten Die Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle St.Peterzell sind gestartet. Auch die Sprintbahn soll nun erneuert werden, nachdem Baumaschinen die bereits angeschlagene Bahn noch mehr in Mitleidenschaft gezogen haben. Dafür hat der Schulrat einen Nachtragskredit in der Höhe von 80'000 Franken beschlossen und diesen dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Frist läuft noch bis am Montag, 22. Juli. Urs M. Hemm 17.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wo vor ein paar Wochen noch das Foyer der Mehrzweckhalle, der Lichthof und die Zivilschutzanlage waren, klafft heute eine grosse Baugrube. Bild: Urs M. Hemm

Werner Raschle, Schulratspräsident der Schule Oberes Neckertal, ist mit der Startphase der Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle in St.Peterzell zufrieden. «Die Abrissarbeiten sind zügig vorangekommen, bis jetzt verläuft alles nach Plan», ruft er durch den Lärm der Baumaschine.

Und tatsächlich tut sich neben der Halle eine grosse Baulücke auf: Das Foyer der Mehrzweckhalle, das wegen seiner räumlich ungünstig platzierten Säulen kaum je richtig hat genutzt werden können, die Zivilschutzanlage, der obere Eingangsbereich zur Mehrzweckanlage und der Lichthof sind den Baumaschinen zum Opfer gefallen. Werner Raschle:

«Es ist unglaublich, wie gross die Fläche ist, die bisher fast brach gelegen ist.»

Er kenne die Ausmasse zwar aus den Bauplänen, es aber eins zu eins vor Augen zu haben, mache einem die Dimension erst richtig bewusst.

Foyer kann auch als Aula genutzt werden.

Werner Raschle, Schulratspräsident der Schule Oberes Neckertal. Bild: Urs M. Hemm

Da bei der Neugestaltung des oberen Eingangs zur Mehrzweckhalle viel an Gewicht eingespart werden kann, werde es im Foyer keine Säulen mehr brauchen. Werner Raschle sagt:

«Das öffnet den Raum und lässt zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten, vom Apéro über die Geburtstagsfeier bis hin zum Vereinsanlass, zu.»

Nicht zuletzt wolle die Schule diesen Raum als Aula nutzen. «Bisher mussten wir immer die ganze Infrastruktur der Mehrzweckhalle hochfahren, um schulinterne Veranstaltungen durchführen zu können.» Im neuen Foyer hätten in Theaterbestuhlung an die 150 Personen Platz, was für die Bedürfnisse der Schule vollkommen ausreiche.

Der Neubau des Foyers und des oberen Einganges sind aber nur Teile der gesamten Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle. Auch in der Halle selbst, an der Fassade und im Aussenbereich der Mehrzweckanlage sind diverse Baumassnahmen geplant.

Das Abreissen des Lichthofs beispielsweise erbringe nicht nur im Bereich des Foyers einen räumlichen Gewinn. Auch der Pausenplatz für die Schülerinnen und Schüler wird sich dadurch vergrössern, was einige Gestaltungsmöglichkeiten offenlasse. Er erläutert:

Der Lichthof nahm sehr viel Platz in Anspruch. Bild: Urs M. Hemm (2. Februar 2019)

«Ein weiterer, positiver Nebeneffekt ist, dass für das Hauswartungspersonal die vergleichsweise aufwendigen Unterhaltsarbeiten wie die Bepflanzung und das Putzen der Scheiben wegfallen.»

Zusatzkredit für neue Sprintbahn

Was in der ursprünglichen Planung nicht vorgesehen war, ist die Erneuerung der Sprintbahn. «Der Zustand der Sprintbahn war schon während der Vorarbeiten zu diesem Projekt nicht mehr der Beste. Sie hätte aber noch während zwei, drei Jahren problemlos genutzt werden können.»

Nach dem Baustart aber hätte sich bald gezeigt, dass die Bahn durch das Befahren mit Lastwagen und Baumaschinen oder durch das Abstellen von Mulden so stark in Mitleidenschaft gezogen wird, dass sie nach Abschluss der Sanierungsarbeiten nicht mehr nutzbar ist. Werner Raschle sagt:

Für die Erneuerung der Sprintbahn hat der Schulrat einen Nachtragskredit in der Höhe von 80'000 Franken beschlossen, der allerdings dem fakultativen Referendum unterliegt. Bild: Urs M. Hemm

«Aus diesem Grund hat der Schulrat für die Erneuerung der Sprintbahn einen Nachtragskredit in der Höhe von 80000 Franken beschlossen und diesen dem fakultativen Referendum unterstellt.»

Die Referendumsfrist laufe noch bis am Montag, 22. Juli. Er sei aber zuversichtlich, dass die Bürgerinnen und Bürger das Vorhaben des Schulrats gutheissen werden.

Höhere Brüstung für höhere Sicherheit

An der Halle selbst müssen die Fensterläden, vor allem aber die Fenster ersetzt werden, da diese nicht mehr den energetischen Anforderungen entsprechen. Die technischen Anlagen, die in den meisten Fälle ihre Lebensdauer bereits überschritten haben, werden im Zuge der Sanierung ebenso erneuert wie auch die sanitären Anlagen in den Umkleidekabinen.

«Der Turnhallenboden ist aber in tadellosem Zustand, so dass diesbezüglich nichts unternommen muss. Einzig die Brüstung auf der Zuschauergalerie wird erhöht, damit sie den neuesten Sicherheitsstandards genügt», erläutert Werner Raschle.

Aussen an der Mehrzweckhalle muss die ganze Fassade oder wenigstens Teile davon erneuert werden.

«Es ist noch nicht entschieden, ob wir den ganzen Verputz erneuern müssen, oder ob der bestehende noch stabil genug ist, damit er einfach ausgebessert werden kann.»

Turnunterricht, wenn möglich, im Freien

Mit dem Abschluss aller Arbeiten rechnet Werner Raschle im Frühjahr 2021. Die Mehrzweckhalle wird in der Zeit zumindest vorübergehend den Schülerinnen und Schülern nicht für den Turnunterricht zur Verfügung stehen. «Im Sommer kann der Turnunterricht, natürlich immer abhängig vom Wetter, draussen stattfinden. Bei schlechtem Wetter gibt es alternative Programme oder wir können, falls es die Belegung der Halle zulässt, auf das Mehrzweckgebäude in Schönengrund ausweichen.»