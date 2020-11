Wegen vereister Brücke: 65-Jährige landet in Zuzwil mit dem Auto im Nebenkanal der Thur und rettet sich durch Seitenfenster

Am Freitagvormittag ist in Zuzwil ein Auto von der Strasse abgekommen und im Nebenkanal der Thur gelandet. Der 65-jährigen Fahrerin gelang es, ein Seitenfenster zu öffnen und sich so zu retten. Das Fahrzeug füllte sich mit Wasser und versank vollständig im Fluss.

27.11.2020, 13.52 Uhr