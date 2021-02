Am Montagabend ist in Schottikon, nahe der Thurgauer Grenze, ein Auto zwischen zwei Personenzügen eingeklemmt worden. Die 41-jährige Fahrerin hat sich schwer verletzt. Auch am Dienstagmorgen kam es zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Die SBB erwartet Öffnung der Strecke am frühen Nachmittag.

Aktualisiert 23.02.2021, 11.48 Uhr