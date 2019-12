Unbekannte Täter brachen in Einfamilienhaus in Kirchberg ein Am Samstagnachmittag, 21. Dezember, ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Funkenbüelstrasse eingebrochen 22.12.2019, 13.53 Uhr

Eine unbekannte Täterschaft ist in ein Einfamilienhaus in Kirchberg eingebrochen. Bild: PD

(kapo/sas) Am Samstag in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 18.35 Uhr ist eine unbekannte Täterschaft in ein Einfamilienhaus an der Funkenbüelstrasse eingebrochen. Wie die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, brach sie ein Fenster auf und gelangte so ins Haus.