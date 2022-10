Kirchberg möchte die Gemeindeordnung anpassen

Neuorganisation Die Gemeinde Kirchberg möchte den Schulrat durch eine Bildungskommission ersetzen: Darüber stimmt die Bevölkerung im November ab Drei Jahre nachdem ein erster Vorschlag mit der Abschaffung des Schulrates und der Installierung einer Geschäftsleitung kein Gehör bei den Stimmberechtigten fand, liegt in Kirchberg nun eine Lösung mit einer Bildungskommission auf dem Tisch. Dafür ist ein Nachtrag in der Gemeindeordnung erforderlich. Beat Lanzendorfer 10.10.2022, 16.00 Uhr

Eine der Schulanlagen der Gemeinde Kirchberg: das Schulhaus Eichbüel in Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Gemeinde Kirchberg soll der Schulrat aufgelöst und durch eine Schul- respektive Bildungskommission ersetzt werden. Damit verbunden wäre eine Reduktion der Anzahl Schulbehördenmitglieder von neun auf fünf. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Bürgerversammlung vom 11. November.

Für den Wechsel zur Schul- oder Bildungskommission ist ein Nachtrag der Gemeindeordnung erforderlich. Segnen die Stimmberechtigten diesen ab, wird der Kirchberger Schulrat per 31. Dezember 2024 aufgelöst. Ab der Amtsdauer 2025 bis 2028 wird die Führung der Schule dann einer Bildungskommission übertragen.

Mitglieder werden nicht mehr vom Volk gewählt

Den Vorsitz der Bildungskommission hätte die Schulpräsidentin. In Kirchberg wäre dies Urs Heuberger, der im August die Nachfolge des zurückgetretenen Orlando Simeon angetreten hat.

Der Schulpräsident ist gleichzeitig Mitglied des Gemeinderates und wird vom Volk gewählt. Die übrigen Mitglieder der Bildungskommission würden im Gegensatz zu den bisherigen Schulräten nicht mehr vom Volk gewählt, sondern vom Gemeinderat bestimmt.

Antrag mit einer Geschäftsleitung wurde vor drei Jahren abgelehnt

Die Vorgeschichte der im November stattfindenden ausserordentlichen Bürgerversammlung begann vor mehr als fünf Jahren mit dem Start zur Kirchberger Einheitsgemeinde am 1. Januar 2017. In dessen Folge befassten sich Gemeinde- und Schulrat in den Jahren 2018 und 2019 mit einer möglichen Neuorganisation der Behördenstrukturen.

Der im August 2019 eingebrachte Vorschlag, den Schulrat von neun auf fünf Mitglieder zu verkleinern und gleichzeitig eine Geschäftsleitung zu installieren, fiel beim Volk allerdings durch.

An jener ausserordentlichen Bürgerversammlung erhielt der Gemeinderat den Auftrag, bis im Jahre 2022 zusammen mit der Bevölkerung die zukünftige Führungs- und Behördenstruktur der Einheitsgemeinde auszuarbeiten.

Ortsparteien drängen auf Lösung

In mehreren physisch und online durchgeführten Workshops kam der Gemeinderat diesem Auftrag nach. Nach der letzten, im vergangenen Januar durchgeführten Informationsveranstaltung erfolgte vom 1. bis 31. März ein öffentliches Mitwirkungsverfahren. Während dieser Frist haben ein Behördenmitglied und drei Parteien die Gelegenheit zu einer Rückmeldung genutzt. Seitens der Bevölkerung gingen keine Stellungnahmen ein.

Am 29. Juni hat der Gemeinderat deshalb nochmals eine Informationsveranstaltung durchgeführt. An dieser begrüssten die Präsidenten der drei Ortsparteien Die Mitte, FDP und SVP sowie jener der SP Alttoggenburg die Absichten des Gemeinderates. Gleichzeitig waren sie sich darüber im Klaren, dass es mit der Durchsetzung jetzt vorwärtsgehen müsse.

Neun Schulräte seien nicht mehr nötig

Im vorgeschlagenen Modell einer Bildungskommission werde die Schulpräsidentin oder der Schulpräsident vom Volk gewählt und vertrete die Schule im Gemeinderat. Die Vertretung schulischer Anliegen im Gemeinderat bleibe somit wie bisher sichergestellt. Zugleich biete das Modell bei der Bestellung der weiteren Mitglieder eine höhere Flexibilität und die Mitglieder könnten gezielter nach ihren Kompetenzen gesucht werden.

Die Entscheidungen würden weiterhin von einem Gremium mit mehreren Mitgliedern und nicht von einer Einzelperson getroffen, was gerade bei einschneidenden Entscheidungen, wie zum Beispiel bei der Sonderbeschulung, wesentlich sei.

In Bezug auf die Anzahl Mitglieder habe sich mit der Einführung der Einheitsgemeinde gezeigt, dass für die unmittelbare Führung der Schule kein aus neun Mitgliedern bestehendes Gremium mehr benötigt werde. Viele Entscheidungen könnten durch die Schulleitungen getroffen werden. Ein Rat oder eine Kommission, die aus fünf Mitgliedern bestehe, reiche aus, um strategische Führungsaufgaben wahrzunehmen.

Struktur des Gemeinderates wird beibehalten

In den vergangenen Jahren wurden nicht nur die Strukturen des Schulrates, sondern auch diejenigen des Gemeinderates unter die Lupe genommen. Daraus geht hervor, dass der Gemeinderat am Milizsystem festhält und die Exekutive weiterhin aus neun Mitgliedern besteht.

Diese Organisation habe sich bewährt und passe am besten zur Vieldörferstruktur der Gemeinde Kirchberg. Der Gemeinderat soll zudem auch künftig mit Kommissionen und ohne Ressorts tätig sein.

Der Kirchberger Gemeinderat hat zum II. Nachtrag der Gemeindeordnung betreffend Bildungskommission ein Gutachten erstellt, das in den kommenden Tagen an alle Stimmberechtigten der Gemeinde Kirchberg verschickt wird.