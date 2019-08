Die Stimmberechtigten können am 23. August darüber entscheiden, wie es mit der Schule in der Fünf-Dörfer-Gemeinde weitergeht.

Die Stimmberechtigten können am 23. August darüber entscheiden, wie es mit der Schule in der Fünf-Dörfer-Gemeinde weitergeht.

Umstrittene Kirchberger Schulreform Die Stimmberechtigten können am 23. August darüber entscheiden, wie es mit der Schule in der Fünf-Dörfer-Gemeinde weitergeht. Beat Lanzendorfer

Die Traktandenliste der ausserordentlichen Bürgerversammlung umfasst nur einen Punkt. Trotzdem müssen sich die Stimmberechtigten möglicherweise auf eine längere Versammlungsdauer in der katholischen Kirche einstellen.Bild: Beat Lanzendorfer

«Die Führungsstruktur der Schulen der Gemeinde Kirchberg ist nicht mehr zeitgemäss.» So steht es im Gutachten, das die Gemeinde Kirchberg erstellen liess und im Juli in den Briefkästen lag.

Aufgrund dieses Gutachtens will der Gemeinderat nun Gegensteuer geben und die aus seiner Sicht veraltete Führungsstruktur der Schule, die wenig praxisnah und kompliziert sei, den heutigen Anforderungen anpassen.

Eine Geschäftsleitung soll es richten

Gemeinderat und Schulrat schlagen deshalb vor, eine Geschäftsleitung zu installieren, um strategische und operative Themen zu trennen. Dieser würden der Schulpräsident sowie zwei Geschäftsführer angehören. Einer dieser würde die Schulen in Bazenheid leiten, der andere wäre für die übrigen Schulen auf Kirchberger Gemeindegebiet zuständig. Total zählt die Gemeinde sechs Schuleinheiten in den Dörfern Bazenheid, Kirchberg, Gähwil und Dietschwil.

Im Gegenzug soll der Schulrat von heute neun auf fünf Mitglieder reduziert und die Schulleiterkonferenz aufgehoben werden. Dazu ist aber eine Änderung der Gemeindeordnung nötig. Die Aufgaben des reduzierten Schulrates sollen dann auch gar nicht mehr in dieser, sondern in der Schulordnung festgelegt werden.

Mehrkosten werden mit 130'000 Franken veranschlagt

Die geplanten Änderungen sind das Ergebnis des vor zwei Jahren angestossenen Projekts «Weiterentwicklungen der Schuleinheiten der Schulen Kirchberg». Sie stossen nicht überall auf Gegenliebe. Die Meinungen, wie die Neuorganisation der Schule aussehen soll, gehen weit auseinander. Der Vorschlag, der nun zur Abstimmung kommt, wurde an der Informationsversammlung vom 5. Juni eingebracht und wird seither kontrovers diskutiert.

So sprechen die einen von einem Verwaltungsapparat, der weiter aufgeblasen werde und sich weiter von der Basis entferne. Weiter wird moniert, dass die Schulleitungen nach diesen Änderungen zu wenig Entscheidungskompetenzen hätten, was zu trägen Abläufen führe. Ähnlich argumentiert wird beim Schulrat, in dem häufig Vertreter sässen, welche vielfach über Geschäfte entscheiden müssten, bei denen ihnen das fachliche Wissen abgehe. Uneins ist man sich auch bezüglich der wiederkehrenden Mehrkosten. Während im Gutachten 130'000 Franken vermerkt sind, rechnen die Gegner der Reform mit einem höheren Betrag.

Andere können dem Vorschlag des Gemeinderates durchaus Positives abgewinnen: Die Lehrkräfte könnten sich wieder vermehrt ihren Kernaufgaben widmen, weil sie sich weniger mit administrativen Aufgaben zu beschäftigen hätten. Weiter käme es zu einer Entlastung der Schulräte, die heute oftmals operative Aufgaben übernehmen müssten, wofür sie eigentlich nicht vorgesehen seien.

Alternativen werden ausgearbeitet

In welche Richtung es gehen soll, darüber müssen die Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Bürgerversammlung befinden. An dieser geht es vorerst darum, die Gemeindeordnung anzupassen, um die Voraussetzungen zu schaffen, den Schulrat zu verkleinern und eine Geschäftsleitung zu installieren. Wird der Antrag gutgeheissen, kommt es in einem zweiten Schritt zur Anpassung der Schulordnung, die dem fakultativen Referendum unterstellt wird.

Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass seitens der Ortsparteien Alternativen ausgearbeitet und mittels Antrag dem Stimmvolk am 23. August vorgelegt werden. Sollte dies der Fall sein, müssten die Stimmberechtigten darüber befinden, welcher in die finale Abstimmung mit jenem Antrag seitens der Gemeinde kommt.

Bei einer Ablehnung bleibt alles wie gehabt

Sollte der Nachtrag zur Gemeindeordnung abgelehnt werden, bleibt alles wie bisher. Der Schulrat stünde wieder am Anfang und würde einen neuen Vorschlag zur Weiterentwicklung ausarbeiten. Sollte der Nachtrag hingegen angenommen werden und käme es zu einem Referendum gegen die danach ausgearbeitete Schulordnung, käme es am 9.Februar 2020 zu einer Urnenabstimmung. Im Falle einer Ablehnung durch das Volk könnte ein neuer Vorschlag für die Schulordnung ausgearbeitet werden.

Die ausserordentliche Bürgerversammlung findet am Freitag, 23. August, 19.30 Uhr, in der katholischen Pfarrkirche in Kirchberg statt.