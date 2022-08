Lichtensteiger Ötzi: Ab an die Sonne, oder bleibt er im Schatten?

Umfrage «Wir wollen herausfinden, ob Lichtensteig wirklich so viel progressiver geworden ist»: Künstlerkollektiv verschiebt nackte Statue und lanciert Petition Am 27. August werden Künstlerinnen und Künstler gemeinsam versuchen, das Werk «Der verlorene Schatten» nach zwanzig Jahren zurück an seinen angestammten Platz zu bringen. Aber darf die Statue dauerhaft dort verbleiben? Sascha Erni Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Möchte den Lichtensteiger Ötzi verschieben: Thomas «Fri» Freydl vom Künstlerkollektiv Ohm41. Bilder: Sascha Erni

Am Samstagnachmittag soll sie im Rahmen der Aktion «Kunstumzug» des Wiler Kollektivs Ohm41 endlich wieder im Rampenlicht stehen: Die Skulptur «Der verlorene Schatten», die seit über zwanzig Jahren neben dem heutigen Lichtensteiger Stadthaus auf dem Bankplatz steht. Der jetzige Standort war ein Kompromiss – Bürgerinnen und Bürger Lichtensteigs fühlten sich damals von der Skulptur und insbesondere von deren Nacktheit gestört, sodass sie verschoben wurde.

Nun wird das Werk zumindest temporär wieder seinem alten Standort zugeführt, wie Fri Freydl von «Ohm41» im Gespräch erklärt. Zeitgleich mit dem Kunstumzug lanciert das Kollektiv eine Petition. Denn geht es nach den Künstlerinnen und Künstlern, gehört der Lichtensteiger Ötzi, wie der nackte Mann umgangssprachlich genannt wird, an seinen Ursprungsort: in die Kurve direkt an der Hauptgasse, dem Städtli und dem Autoverkehr zugewandt.

Nackter Mann sorgte für Kontroverse

«Der verlorene Schatten» war ein Auftragswerk der UBS für ihren damaligen Standort in Lichtensteig. Geschaffen 1986 vom Thurgauer Bildhauer Stefan Kreier sorgte der grosse, nackte Mann umgehend für Diskussionen im Städtchen. Der Streit um den Lichtensteiger Ötzi tobte viele Jahre. Die Kritiker sammelten schlussendlich 12'000 Franken, um Ötzi in einer Ecke verschwinden zu lassen. «Hauptsache, er schaut jetzt weg», zitierte diese Zeitung damals die Kritiker.

«Der verlorene Schatten» von Stefan Kreier steht heute versteckt neben dem ehemaligen UBS-Bankgebäude und heutigen Stadthaus. Bild: Sascha Erni

Seit 2001 steht nun der Lichtensteiger Ötzi etwas verloren abseits des Geschehens. Bereits beim damaligen Standort-Streit hatte Fri Freydl versucht, Gegensteuer zu geben und organisierte zusammen mit dem Künstler Leo Morger die Postkartenaktion «Pro Ötzi». Vergebens.

Nun, nach «20 Jahren Strafversetzung», wie es Freydl nennt, folgt also der nächste Befreiungsversuch. Die Rückkehr des Ötzis an seinen angestammten Platz stellt Punkt vier im Jahresprogramm des Kollektivs Ohm41 dar. Die Kunstaktion ist von der Verwaltung bewilligt, wie Stadtpräsident Mathias Müller auf Anfrage bestätigt. «Es ist eine einmalige Aktion, die Verschiebung temporär», so Müller.

Um eine Rückverschiebung zu verhindern, sammelt aber das Kollektiv ab Samstag Unterschriften. Ziel sei es, dem Gemeinderat von Lichtensteig eine möglichst stimmgewaltige Petition überreichen zu können, erklärt Fri Freydl. Denn auch darum gehe es bei dieser Aktion:

«Wir wollen herausfinden, ob Lichtensteig in den letzten 21 Jahren wirklich so viel progressiver geworden ist, wie oft behauptet wird.»

Er wolle wissen, ob die Lichtensteigerinnen und Lichtensteiger heute zur Figur stehen können. «Gehört Ötzi zu Lichtensteig, oder nicht?» Dem Kunstkollektiv gehe es also auch darum, mit dem Verschieben eine Diskussion über Identität und Selbstverständnis anzustossen.

Mit Seilwinde und Holzwolle zurück an die Sonne

Bereits hat «Ohm41» zusammen mit Stefan Kreier geprüft, ob sich die Statue überhaupt bewegen lässt. Denn 2001 wurde Ötzi in seiner Ecke fest zementiert. Am Freitagabend beginnen die Vorbereitungen für den Kunstumzug, also mit dem Lösen der Zementschicht. Am Samstag ab 15 Uhr soll der Lichtensteiger Ötzi mit einer Winde und Holzwolle seinen alten Platz wieder einnehmen. «Und mit möglichst vielen Leuten, die an den Seilen mithelfen», ergänzt Fri Freydl. Denn, ob der Umzug gelingen wird, sei genauso offen, wie die Frage: Darf «Der verlorene Schatten» dauerhaft aus dem Schatten treten?

