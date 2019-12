Umfrage: Weihnachtsgeschenke schon im Sack – Die meisten Toggenburger sind dem Sonntagsverkauf zuvorgekommen

Die Frage des Toggenburger Tagblattes lautete: Haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke schon eingekauft oder nutzen Sie den Sonntagsverkauf, um allfällig Verpasstes nachzuholen.

Bei der Umfrage kam Erstaunliches zum Vorschein: die meisten können mit dem Sonntagsverkauf wenig anfangen und gehen in der Regel unter der Woche auf Einkaufstour

Ungewöhnlich auch: Ein Grossteil der Befragten hat schon alle Geschenke zusammen und kann sich denjenigen Dingen zuwenden, die weniger Stresshormone produzieren.

Wer über die Festtage trotzdem nicht mit leeren Händen auf Besuchstour gehen möchte, dem bieten sich bis an Heiligabend noch drei Verkaufstage, sich mit einem Weihnachtsgeschenk – ob passend oder nicht – einzudecken.

Den Sonntagsverkauf brauche ich nie, bei mir ist vorher schon alles bereit. Ich kaufe die Geschenke selber ein und übernehme zu Hause auch gleich das Einpacken. Es ist zwar schon ein paar Jahre her, aber wie man das macht, habe ich in der Schule gelernt. Bei mir ist das Verhältnis Geschenkpapier/Klebeband zwar fast eins zu eins, aber ich finde, meine Päcklein sehen trotzdem wunderbar aus (lacht laut).

Diesen Stress brauche ich nicht. Ich plane frühzeitig und habe meine Geschenke seit November beisammen. So bleibt mir Zeit für Wichtigeres. Bei meinen Planungen überlege ich mir, mit was ich meiner Familie eine Freude bereiten kann und nehme mir für die Einkäufe dann einen Tag Zeit. Wichtig ist mir auch, dass die dazugehörigen Karten von Hand geschrieben sind. Ich finde das sehr schön, denn dadurch bekommen sie eine persönliche Note.

Ich habe meine Geschenke bereits alle zusammen. Sie sind sogar schon eingepackt. Das hat meine Frau Ruth erledigt, sie besorgte auch einen Grossteil der Geschenke. Am Sonntag hätte ich aber sowieso keine Zeit für Einkäufe. Wie jedes Jahr findet in Mosnang das Radball-Grümpi statt und ich starte mit einer Mannschaft in den Kategorien «aktiv» und «open». Dies ziehe ich dem Sonntagsverkauf, den ich ziemlich überflüssig finde, in jedem Fall vor.

Ich finde den Sonntagsverkauf nur ein Verlagern der Einkäufe, das muss ich mir nicht antun. Das kann man sich doch vorher überlegen und kann die Geschenke frühzeitig besorgen. Zum einen bastle ich sehr gern, in diesem Jahr habe ich ein Geschenk aus Holz und Blech angefertigt, zum anderen kaufe ich Geschenke aber auch ein. Dies mache ich mit Vorliebe an Weihnachtsmärkten, weil ich der Meinung bin, dass man die Marktfahrer unterstützen sollte.

Marlise Porchet

Wattwil, 56

Alle Geschenke habe ich noch nicht, aber Einkaufsmöglichkeiten bieten sich ja noch heute Samstag und am kommenden Montag und Dienstag. Den Sonntag braucht es da gar nicht unbedingt. Aber vielleicht packt es uns ja doch noch und wir stürzen uns ins Weihnachtsgetümmel. Bei mir es häufig so, dass mir die besten Geschenksideen erst am Schluss in den Sinn kommen. Ich hoffe, das ist auch in diesem Jahr der Fall.