Toggenburg: So wird der Bachperimeter gehandhabt

Umfrage Zum Teil zahlen die Bachanstösser, zum Teil die Allgemeinheit: Die Toggenburger Gemeinden handhaben den Hochwasserschutz unterschiedlich In Kirchberg wollen 60 Prozent der Bevölkerung, dass die Kosten für den Hochwasserschutz von der Allgemeinheit getragen werden. Nun wird ein Reglement erarbeitet, das darauf abzielt, den Perimeter beim Hochwasserschutz abzuschaffen. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, wie die anderen Gemeinden das regeln. Beat Lanzendorfer 02.03.2023, 12.00 Uhr

In Mosnang wurde mit viel Aufwand der Dorfbach saniert. Die Kosten trug die Allgemeinheit. Bild: Beat Lanzendorfer (März 2021)

In Kirchberg sollen die Einsprachen bei Bachsanierungen minimiert werden. Deshalb erarbeitet die Gemeinde bis im November ein Reglement, das darauf abzielt, dass die Allgemeinheit zukünftig 100 Prozent der Kosten der Hochwasserschutzprojekte bei Gemeindegewässern finanziert. Nun wollte diese Zeitung wissen, wie das Thema Hochwasserschutz und der dabei im Zusammenhang stehende Bachperimeter bei den anderen Gemeinden im Toggenburg gehandhabt wird.

Die Situation, wie sie sich in Kirchberg präsentiere, sei gemäss Gemeindepräsident Rolf Züllig bisher bei ihnen kein Thema. «Ob ein allfälliges Hochwasserschutzprojekt einen Bachperimeter nach sich zieht, wird zum Zeitpunkt der Projektausarbeitung entschieden.» Beides sei denkbar, sowohl Ausbauten mit Bachperimeter als auch Projekte, bei denen auf den Perimeter verzichtet werde. «Wildhaus wird sich in den nächsten fünf Jahren mit zwei bis drei kleineren und grösseren Projekten beschäftigen müssen.» Die Frage, ob ein Reglement erstellt werde, sei für Züllig zurzeit nicht aktuell.

Nach Auskunft von Gemeindepräsident Kilian Looser gebe es auf Gemeindegebiet 27 Gewässer innerhalb der Bauzone und 527 Gewässer ausserhalb der Bauzone. «Eine Sanierung ist per se nicht vorgesehen.» Sie würde vom Bedürfnis abgeleitet. «Ist der Auslöser ein Investor oder entstehen finanzielle Vorteile für einzelne Anstösser, so haben sich diese an den Restkosten zu beteiligen.» In der Regel müssten dadurch keine oder weniger Objektschutzmassnahmen an den Gebäuden ausgeführt werden.

Zudem sei zu beachten, dass der Auslöser von Hochwasserschutzmassnahmen oft Durchlässe bei Strassen ist. In solchen Fällen seien jeweils die Eigentümer der Strasse für den Durchlass zuständig. Für die Ausarbeitung eines Reglements sieht die Gemeinde zurzeit keinen Bedarf.

Mit ihrem Massnahmenkonzept Naturgefahren habe die Gemeinde für den Flächenschutz an 14 Gewässern Massnahmen aufgezeigt. Mit dem Morgabächlein sei zwischenzeitlich bereits ein Projekt umgesetzt. Weitere bauliche Massnahmen würden nur dort weiterverfolgt, wo sich auch ein entsprechender Nutzen zeige. Bis zur Realisierung könne in vielen Fällen einige Zeit vergehen. Deshalb müssten in den gefährdeten Gebieten wie bis anhin Objektschutzmassnahmen vorgesehen werden.

Die meisten Bäche seien als übrige Gewässer klassiert, wodurch grundsätzlich die Grundeigentümer für den Unterhalt zuständig seien. Die Beurteilung, ob bei Wasserbauprojekten ein Bachperimeter zur Verteilung der Kosten erstellt werde, erfolge im Einzelfall. Ein Reglement sei Stand heute nicht vorgesehen.

In der neuen Gemeinde Neckertal gebe es nach einer Mitteilung der Gemeinde zurzeit zwei «Vorstudien» zu Bachöffnungen mit dem Zweck des Hochwasserschutzes. Beide Projekte befänden sich aktuell aber noch in der Denkphase. Der neue Gemeinderat werde an seiner Strategiesitzung im März besprechen, wie künftige Hochwasserschutzprojekte finanziert werden sollen. Sicherlich müsste man dabei die bereits vorhandenen Regelwerke anschauen und allenfalls einfliessen lassen.

Gemäss Gemeinderatsschreiber Roger Meier seien in den vergangenen Jahren bereits mehrere Bäche aufgrund des Hochwasserschutzes saniert worden. Weitere elf Bäche unterschiedlicher Grösse würden Defizite aufweisen. «Bezüglich des Hochwasserschutzes muss die Gemeinde objektspezifische Massnahmen prüfen.» Bisher hat die Gemeinde einen Bachperimeter erhoben, zugleich hat der Gemeinderat den Grundsatz beschlossen, dass für den zukünftigen Unterhalt den Anstössern keine Kosten auferlegt werden. Ein Reglement sei in Wattwil nicht vorgesehen.

«In Lichtensteig gibt es mittelfristig bei vier Bächen Handlungsbedarf», sagt Stadtpräsident Mathias Müller. Aktuell sei aber kein Bachprojekt in Bearbeitung, deshalb gebe es zurzeit auch kein Projekt, bei dem ein Bachperimeter erhoben werde. Bezüglich Reglement würden im Moment keine Pläne existieren, eines zu erstellen.

Auch in der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil gibt es Bäche, die saniert werden müssen. Aktuell werden beispielsweise Wasserbauprojekte für den Haldenbach in Ganterschwil oder den Grämigerbach in Lütisburg Station ausgearbeitet. Gemäss Mitteilung der Gemeinde müssten sich die Bachanstösser nicht an den Hochwasserschutzprojekten beteiligen. Ein Reglement bestehe nicht und sei aktuell auch nicht vorgesehen.

«Die unter dem Kapitel ‹Hochwasserschutz› zu sanierenden Bäche dürften saniert sein», sagt Gemeindepräsident Renato Truniger. In den vergangenen 20 Jahren hätten Sanierungen bei fünf Bächen stattgefunden. Die Kosten seien von der Allgemeinheit finanziert worden. Aktuell sieht Truniger keinen weiteren Handlungsbedarf für Bachsanierungen.

Die Gewässerschutzgesetzgebung werde in den kommenden Jahren aber weitere Bachöffnungen verursachen. Diese dürften vermehrt den Charakter einer «Renaturierung» als denjenigen des «Hochwasserschutzes» aufweisen. Zum Thema der Kosten könne er bei diesen Projekten zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen. Ein Reglement sei zurzeit weder angedacht noch in Planung.

Die Gemeinde hat aktuell keine Hochwasserschutzprojekte in der Pipeline. Sollte es derartige Projekte geben, wären die Bachanstösser gemäss Gemeinderatsschreiber Andreas Breitenmoser perimeterpflichtig. Aktuell sei kein Reglement geplant.

Das sagt das Gesetz Im Grundsatz sind die Gemeinden für den Hochwasserschutz bei Gemeindegewässern zuständig. Das kantonale Wasserbaugesetz beinhaltet seitens des Kantons keine konkrete Weisungspflicht zum Hochwasserschutz gegenüber den Gemeinden. Deshalb ist es in der Regel so, dass die Gemeinden erst dann reagieren, wenn es bereits zu einem Ereignis gekommen ist und Schäden eingetreten sind. Die Gemeinden beachten jedoch die Naturgefahrenkarte des Kantons in der Ortsplanung. Bei Neueinzonungen oder Überbauungen ist ein wirksamer Hochwasserschutz Bedingung zur Zustimmung seitens des Kantons. (bl)

