Umfrage «Ich finde es schade», «Geht gar nicht», «Katastrophe»: Das Spital Wattwil schliesst schliesst früher als erwartet – so reagiert die Bevölkerung Am Mittwoch kommunizierte die Spitalregion Fürstenland Toggenburg über die vorzeitige Schliessung des Spitals Wattwil bis spätestens März 2022. Nach dieser Meldung hat diese Zeitung die Menschen in Wattwil zu ihrer Meinung befragt. Elia Fagetti / Sara Stojcic 19.08.2021, 17.00 Uhr

Bis im März 2022 wird das Spital seine Dienste einstellen. Bild: Ruben Schönenberger

Die Schliessung des Spitals Wattwil ist beschlossene Sache. Der Fahrplan sah vor, dass das Spital im Herbst 2023 geschlossen werden sollte. Nun hat sich die Situation geändert. Wegen des gescheiterten Kompetenzzentrums sei es nicht mehr möglich, die Qualität der Angebote aufrechtzuerhalten. Dies schreibt die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) in ihrer Medienmitteilung vom Mittwoch. Mittlerweile habe sich die Personalsituation weiter verschlechtert, schreibt der Verwaltungsrat der St.Galler Spitalverbunde in seiner Medienmitteilung. Nach dem Scheitern des geplanten Kompetenzzentrums habe es mehrere Kündigungen gegeben.

Die erste Abteilung, die im September abgebaut wird, ist der Betrieb der Überwachungsstationen. Im Dezember folgt die Einstellung einer der zwei Bettenstationen. Ab April 2022 werden keine medizinischen Leistungen mehr angeboten. Diese Zeitung hat sich in Wattwil umgehört und den Puls der Bevölkerung gefühlt. Die Stimmung ist eindeutig, die Menschen hätten sich den Erhalt des Wattwiler Spitals gewünscht.

Kurt Brugger, Wattwil Bild: Elia Fagetti Die Schliessung ist nicht mehr zu ändern. Das finde ich schlecht. Meine Erfahrungen mit dem Spital waren positiv, das Vertrauen gegenüber Regierungsrat Damann ist allerdings dahin. Nachdem ich von der Schliessung erfuhr, fragte ich mich, ob der Personalmangel auch wirklich so schlimm ist, wie das kommuniziert wurde. Positiv finde ich, dass die Liegenschaft des Spitals von der Gemeinde zurückgekauft wird.

Tinker Lleshdedaj, Rapperswil Bild: Elia Fagetti Es wurde ja vor kurzem darüber abgestimmt. Da frage ich mich natürlich, warum man nichts macht. Es ist meiner Meinung nach unfair, so etwas zu tun. Ausserdem sollte man manchmal nicht so aufs Geld schauen, es geht schliesslich um Menschenleben. Ich denke, es sollte an den richtigen Orten gespart werden.

Sonja Züger, Oberhelfenschwil Bild: Sara Stojcic Als ehemalige Wattwilerin finde ich die Schliessung eine Katastrophe. Ich weiche nun auf die Berit Klinik in Speicher aus. Das einzig Richtige wäre, wenn die Berit Klinik auch in Wattwil den Betrieb übernimmt. Dann gibt es wieder Arbeitsplätze. Ich möchte an einen Ort gehen, an dem man die Ärzte kennt und nicht als Nummer abgestempelt wird.

Bekim Sherifi, Bütschwil Bild: Elia Fagetti Es ist schade, dass das Spital Wattwil geschlossen wird. Aus meiner Sicht müsste die Einrichtung hierbleiben. Es geht gar nicht, dass die Toggenburger Bevölkerung ohne Gesundheitsversorgung auskommen muss.

Cristina Ruggli, Zuzwil Bild: Sara Stojcic Ich bin in Wattwil aufgewachsen und war mit meiner Mutter schon oft hier im Spital. Dass die Schliessung früher erfolgt, erachte ich als wenig sinnvoll. Meine Mutter ist gesundheitlich angeschlagen. Zurzeit aber nicht auf Spitalpflege angewiesen. In Zukunft werden die Wege zum nächsten Spital für mich länger. Ich bin gespannt, ob sich die Verantwortlichen mit dieser Aktion nicht ins eigene Fleisch schneiden.

Zoe Weymann, Kreuzlingen Bild: Sara Stojcic Von der vorzeitigen Schliessung habe ich aus dem Radio erfahren. Das aber auch nur am Rande. Wegen meiner Arbeit in der Spitex kenne ich das Gesundheitswesen ein wenig. Es ist immer schade, wenn ein Spital zugeht. Es kann sehr gut sein, dass die Versorgungsqualität sinken wird.

Sherine Ziegler, Wattwil Bild: Sara Stojcic Das Spital wurde doch erst gerade umgebaut. Wieso schliesst man das jetzt? Ich finde so etwas eine totale Geldverschwendung. Das heisst auch, dass ich jetzt nach Wil oder nach St.Gallen gehen muss, wenn ich etwas Schlimmeres habe. Ansonsten gehe ich wie gehabt zum Hausarzt. Es ist schade, wenn das Spital zugeht.

Heidi Gähwiler, Bazenheid Bild: Elia Fagetti Der Bevölkerung wurde gesagt, dass das Spital noch ein Jahr länger offen bleibt und jetzt geht es trotzdem zu. Das finde ich gar nicht gut. Die Betroffenen müssen nun weiter weg, wenn sie in Behandlung wollen. Das ist vor allem für jene schlecht, die hier wohnen. Wo geht denn jemand hin, der zum Beispiel in Nesslau wohnt? Was macht jemand, der nicht transportfähig ist?