Vor der Eröffnung: Wattwil feiert seine Umfahrung

Umfahrungsfest Im September wird die Umfahrung Wattwil eröffnet – im August wird das Jahrhundertbauwerk mit einem Umfahrungsfest zusammen mit der Bevölkerung eingeweiht Am Wochenende vom 20./21. August können Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region vor der Inbetriebnahme am 15. September die neue Umfahrung Wattwil entdecken. Am Volksfest, das durch 40 Vereine aus Wattwil und Ebnat-Kappel gestaltet wird, nimmt die Bevölkerung die Strasse während 30 Stunden in Beschlag. 08.07.2022, 10.43 Uhr

Der Zugang zur Wattwiler Umfahrungsstrasse in der Stegrüti. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach einer Bauzeit von vier Jahren ist es so weit. Die Umfahrung Wattwil wird am 15. September eröffnet. Zuvor darf die Bevölkerung das Jahrhundertwerk im Rahmen eines Umfahrungsfestes am 20. und 21. August besichtigen.

Die Umfahrungsstrasse werde die Lebensqualität in den Dörfern massgeblich verbessern, schreiben die Gemeinden Wattwil und Ebnat-Kappel in ihrer gemeinsamen Medienmitteilung. Die Kosten der 3,4 Kilometer langen Umfahrung werden mit 123 Millionen Franken beziffert.

Das Organisationskomitee erwartet zwischen 5’000 und 7’000 Besucherinnen und Besucher. Der Zugang zum Festgelände erfolge am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer mit dem Privatfahrzeug anreise, nutze am besten das Parkierungsangebot im Tal und gelange mit dem Shuttlebus ins Festgelände. Zugangsmöglichkeiten für Fussgänger bestehen in der Brendi, über die Schönenbergstrasse, in der Scheftenau sowie in der Stegrüti.

Mobilität ist Trumpf

Ein Schwergewicht der Attraktionen liege auf dem Thema Verkehr. Das Festprogramm beginne am Samstagnachmittag mit einem Töffli-Umzug des Vereins 2Takt-Challenge. Später folge ein umfangreicher Oldtimer-Umzug. Zwischen den beiden Paraden bieten die Feuerwehren Wattwil-Lichtensteig und Ebnat-Kappel eine spektakuläre Strassenunfall-Rettungs-Show.

Die Brücke in der Scheftenau der insgesamt 3,4 Kilometer langen Wattwiler Umfahrungsstrasse. Bild: Beat Lanzendorfer

Vielerorts könne das Publikum selber aktiv werden. Am Stand des TCS kann mit dem sogenannten Gurtschlitten ausgetestet werden, wie die Sicherheitsgurten bei einem Aufprallunfall funktionieren. Gleich daneben zeigen die Wattwiler und Ebnater Garagen eine grosse Auswahl von Elektro-Fahrzeugen verschiedener Hersteller.

Die Ausstellung betreiben die Garagisten gemeinsam im Solarpavillon von Energietal Toggenburg. Die gemeinsame Ausstellung zeige, wie sich die mobile Zukunft entwickeln wird.

Für Kinder und Familien

Mobilität werde auch für Kinder geboten. Direkt am Tunnelausgang Süd gebe es für die Kleinen einen Bobby-Car- und Like-a-Bike-Parcours. Die Grösseren könnten ihr Talent an der Kletterwand unter Beweis stellen und ihren Mut beim anschliessenden Abseilen testen. Kinder dürfen mit dem Fahrrad, Trottinett, Rollschuhen oder Skateboards auf das Festgelände.

Für Erwachsene sind spezielle Velo-Fenster eingeplant: Am Samstag von 9 bis 11 Uhr und am Sonntag von 8 bis 10 Uhr darf die Strecke mit dem Fahrrad befahren werden. Ein Happening für die ganze Familie und eine vergnügliche Art, den neuen Strassenabschnitt zu entdecken, bietet der «Umfahrungs-Quizlauf» des Tennisclubs Ebnat-Kappel: Auf verschiedenen Infotafeln gebe es Wissenswertes über das Bauwerk, garniert mit kniffligen Fragen.

Konzertbühne Lochweidli-Tunnel

Ein einmaliges Erlebnis ist die Begehung des Lochweidli-Tunnels. Am Samstag und Sonntag spielt das Toggenburger Orchester jeweils zur vollen Stunde 30 Minuten leichte Klassik. Eine Herausforderung ist die Anordnung der Musizierenden: Sie reihen sich zu beiden Seiten des Tunnels auf, damit auch während den Konzerten der Durchgang für das Publikum gewährleistet ist.

Das Lochweidli-Tunnel wird im August zur Konzertbühne. Bild: Beat Lanzendorfer

Visuell illustriert werden die Konzerte mit Grossbildprojektionen des Fotografen Ralph Brühwiler, welche die Entstehung des Baus dokumentieren. Bilder von Toggenburg Tourismus zeigen Impressionen von Land und Leuten.

Am Sonntagmorgen findet im Lochweidli-Tunnel ein ökumenischer Gottesdienst statt, der ebenfalls musikalisch untermalt wird. Bei verschiedenen Festbeizen wird Folklore geboten, der Kraftwerk Club Krummenau bietet ein Live-DJ-Set. Verteilt über das lange Festgelände befinden sich rund 40 Festbeizen und Verpflegungsstände. (pd)