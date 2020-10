Umfahrung Wattwil: Erstes kleines Teilstück ist befahrbar Der Anschluss Stegrüti der Umfahrung Wattwil ist weitgehend fertig gestellt. Der Übergang von der Umfahrung Ebnat-Kappel auf die Kantonsstrasse erfolgt über die neue Strasse. Sabine Camedda 20.10.2020, 15.10 Uhr

Der Verkehr wird über das neue Teilstück und den Kreisel geleitet. Bild: Sabine Camedda

Wer seit Dienstag die Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel nutzt, kann bereits einen Teil der neuen Umfahrung von Wattwil nutzen. Der Verkehr wird vom Obertoggenburg kommend über die neue Strecke in einen Kreisel geführt und von dort auf der gewohnten Strasse.

Die erste Ausfahrt würde über die Brücke der Umfahrung führen, diese ist jedoch noch nicht fertig gestellt und geschlossen. Der Verkehr wird über die zweite Ausfahrt geleitet und von dort über ein neues Strassenstück zur Einfahrt in die Kantonsstrasse.

Die Vortrittsregelung ist neu: Wer vom Dorf Ebnat-Kappel her fährt, ist jetzt vortrittsberechtigt. Das Ende der Umfahrungsstrasse ist mit einem Kein-Vortritt-Schild markiert.

Über die Einspurstrecke nach links abbiegen

Gleich hinter der Brücke folgt die Einspurstrecke nach links, um auf die Umfahrung in Richtung Obertoggenburg zu gelangen. Bild: Sabine Camedda

Wer von Wattwil her die Umfahrungsstrasse nutzen will, muss erst in Richtung Ebnat-Kappel Dorf abbiegen. Gleich nach der Durchfahrt der Brücke geht es nach links, eine Einspurstrecke zeigt den Weg an.

Nach dem Abbiegen geht es über die neue Strasse in den Kreisel und von dort auf die bekannte Umfahrungsstrasse von Ebnat-Kappel.