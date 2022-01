Umfahrung Lichtensteig Tempo 80 oder 100? Wie ein Toggenburger Jusstudent die Kantonspolizei wegen der Höchstgeschwindigkeit in die Schranken weisen will Seit bald 40 Jahren ist die Umfahrung Lichtensteig offen und durchgehend mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h signalisiert. Gabriel Baal aus Neu St.Johann fand heraus, dass das der Verfügung aus dem Jahr 1983 widerspricht. Er fordert die Kantonspolizei deshalb auf, neue Signalisationstafeln aufzustellen und setzt eine Frist bis Mitte Februar. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem Teilstück zwischen den Tunnels der Umfahrung Lichtensteig beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Bild: Sabine Camedda

Die Verkehrsregelverordnung kennt eine klare Unterscheidung zwischen Haupt- und Autostrassen. Auf Hauptstrassen gilt ausserorts eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h, ausser wenn diese aus Sicherheitsgründen herabgesetzt ist. Autostrassen sind mit einem grünen Schild mit einem weissen Auto signalisiert. Velos, Mofas und landwirtschaftliche Fahrzeuge sind auf ihnen verboten und es gilt grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Die kann aber punktuell herabgesetzt werden, wenn das zur Erhöhung der Sicherheit, der Leistungsfähigkeit oder aufgrund der Umweltbelastung erforderlich ist. Die Ortsumfahrungen von Bazenheid, Bütschwil, Lichtensteig, Wattwil und Ebnat-Kappel sind alle als Autostrassen klassiert, doch seit der Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit bei der Umfahrung Ebnat-Kappel gilt nirgends mehr im Toggenburg die allgemeine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Dafür hat Gabriel Baal aus Neu St.Johann kein Verständnis. Mit einer Einsprache wehrte sich der Jusstudent gegen die Temporeduktion auf der Umfahrung Ebnat-Kappel. Doch sein Ansinnen blieb in den Mühlen der Justiz hängen – die Rekursgebühr des Sicherheits- und Justizdepartements von 1500 Franken war dem Studenten zu hoch.

Gabriel Baal Bild: PD

Er blieb aber am Thema dran. Derzeit läuft bezüglich der Umfahrung Ebnat-Kappel ein Aufsichtsverfahren beim Bundesamt für Strassen (Astra). Zudem verlangte er bei der Kantonspolizei die Verfügung über die Höchstgeschwindigkeit bei der Umfahrung Lichtensteig zwischen Neudietfurt und dem Anschluss Flooz. «Die Verfügung, welche die Höchstgeschwindigkeit auf der Umfahrung Lichtensteig festsetzt, stammt von 1983», sagt Gabriel Baal.

Kanton gibt ein Gutachten in Auftrag

Dieses Papier hat er im Detail studiert und festgestellt: Die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt nicht auf der ganzen Umfahrung. Es gibt eine verminderte Höchstgeschwindigkeit für einige Teilbereiche wie für die Auffahrt im Flooz, für die beiden Tunnels und die Äulibrücke. Aber, sagt Gabriel Baal: «Für die Strecke zwischen den beiden Tunnels in beide Fahrtrichtungen und für jene zwischen der Äulibrücke und der Überführung der Strasse nach Lichtensteig bei Neudietfurt in Fahrtrichtung Wattwil wurde die Höchstgeschwindigkeit niemals per Verfügung auf

80 km/h reduziert. Somit gilt auf diesen beiden Streckenabschnitten die allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autostrassen von 100 km/h.»

Diese Ansicht hat er der Kantonspolizei St.Gallen mitgeteilt und sie aufgefordert, ihm die Grundlagen zu nennen, weshalb auf diesen Teilstrecken trotzdem Tempo 80 Schilder aufgestellt wurden. «Die Kantonspolizei gab mir Recht, dass es keine schriftlichen Unterlagen zu einer entsprechenden Verfügung gibt, um von der Höchstgeschwindigkeit für Autostrassen abzuweichen», sagt Gabriel Baal.

Werner Lendenmann, Leiter Verkehrstechnik bei der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess

Warum die Verfügung nicht für die ganze Strecke gilt, kann Werner Lendenmann, Leiter der Abteilung Verkehrstechnik der Kantonspolizei St.Gallen, nicht sagen. Er weiss lediglich, dass die signalisierte Höchstgeschwindigkeit in den erwähnten Teilbereichen zwischen den Tunnels und im Bereich zwischen Überführung und der Äulibrücke in Fahrtrichtung Wattwil nie ein Thema war und mehrfach bestätigt worden ist. Weil «die Strecke über keinen ausreichenden Standstreifen» verfügt und die «vorhandenen Ausstellbuchten sehr eng und kurz bemessen» sind, erachtet die Kantonspolizei die Signalisation – sprich Höchsttempo 80 km/h – als gerechtfertigt.

Das Tiefbauamt des Kantons St.Gallen, die Eigentümerin der Umfahrungsstrasse, hat nun ein Gutachten in Auftrag gegeben. Darin sollen die Strecken geprüft werden, über die keine Verfügung vorliegt. Werner Lendenmann erklärt, dass aufgrund dieses Gutachtens zwei Varianten möglich sind.

«Entweder sagt das Gutachten, dass auf diesen Strecken eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h zulässig ist. Dann werden wir das entsprechend signalisieren.»

Oder es kommt zum Schluss, die Höchstgeschwindigkeit an den besagten Stellen zu reduzieren – also beizubehalten. Dann wird diese Anordnung publiziert und nach dem Verfahren rechtskräftig.

Werner Lendenmann will dem Gutachten nicht vorgreifen. Er stellt aber klar, dass es gewisse Punkte bezüglich der Sicherheit gibt, die zwingend zu einer Temporeduktion auf einer Autostrasse führen können. Auf die ganze Strecke gesehen müsse auch eine Zweckmässigkeit gegeben sein. Zu schnelle Wechsel der Höchstgeschwindigkeit wären beispielsweise aus ökologischen Gründen nicht sinnvoll.

Forderung: Tafeln sollen bis Mitte Februar ausgetauscht sein

Gabriel Baal hält nichts von dieser «nachträglichen Legitimierung», wie er es nennt. In einem Schreiben an die Abteilung Verkehrstechnik der Kantonspolizei fordert er, dass die Signalisation auf den Teilstrecken der Umfahrung Lichtensteig, für die bisher keine Anordnung besteht, auf Höchstgeschwindigkeit 100 km/h (allgemeine Höchstgeschwindigkeit auf Autostrassen) geändert werden soll. Die Rechtslage ist in seinen Augen klar: Da die aktuelle Signalisation von 80 km/h auf beiden Teilstrecken nie verfügt wurde, handelt es sich eindeutig um eine rechtswidrige Signalisation. Die Kantonspolizei habe deshalb das Strasseninspektorat anzuweisen, umgehend die gemäss Verfügung gültige Signalisation von 100 km/h anzubringen. Gabriel Baal sagt:

«Das Tiefbauamt ist natürlich frei, mit einem Gutachten abklären zu lassen, ob eine Reduktion auf 80 km/h gerechtfertigt ist oder nicht. Jedoch gilt bis zum Erlass einer neuen Verkehrsanordnung die Verfügung aus dem Jahr 1983 und somit auf beiden Teilstrecken eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.»

In seinem «Antrag» setzt er dem Kanton eine Frist bis zum 14. Februar. Das entspricht drei Wochen nach der Zustellung des Schreibens. Gabriel Baal erachtet diese Frist als «angemessen» und begründet sie wie folgt: In der Medienmitteilung der Kantonspolizei vom 10. Januar wurde informiert, dass die 80er-Signalisationstafeln bis Ende Januar aufgestellt werden. Bereits acht Tage später ist der Austausch der Tafeln erfolgt. «In Anbetracht dieser Tatsache ist eine Frist von drei Wochen für den Austausch der Signalisation auf der Umfahrung Lichtensteig äusserst angemessen.»

Gabriel Baal weist noch auf etwas hin: «Auch wenn hier eine rechtswidrige Signalisation vorliegt, muss man sich grundsätzlich daran halten.» Das heiss, solange die Tempo 80 Schilder aufgestellt sind, darf auf den Teilstrecken nicht schneller als 80 km/h gefahren werden. «Ich hoffe aber, dass die Kantonspolizei die Schilder so schnell als möglich austauschen lässt», sagt Gabriel Baal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen