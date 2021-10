Rekurs abgeschrieben: Bald Tempo 80 auf Umfahrung Ebnat-Kappel

Umfahrung Ebnat-Kappel 80 statt 100 Stundenkilometer? Ein Toggenburger Student hat gegen die Temporeduktion gekämpft, jetzt gibt er auf – ihm fehlt das Geld Die Höchstgeschwindigkeit auf der Umfahrung Ebnat-Kappel soll von derzeit 100 auf 80 Stundenkilometer gesenkt werden. Gegen diese Idee wehrte sich der Neu St.Johanner Gabriel Baal. Nun verfolgt er seinen Rekurs nicht weiter – aus finanziellen Gründen. Sabine Camedda Jetzt kommentieren 05.10.2021, 17.00 Uhr

Die Umfahrungsstrasse führt hangseitig an Ebnat-Kappel vorbei. In Zukunft dürfen die Fahrzeuge diese mit höchstens 80 km/h befahren. Bild: Martin Lendi

Die Behörden argumentieren mit der Sicherheit. Diese solle erhöht werden und darum müsse das Tempo auf der Umfahrung Ebnat-Kappel auf maximal 80 km/h beschränkt werden. Diese Anordnung sei rechtswidrig, hält Gabriel Baal entgegen. Auf beschilderten Autostrassen gelte die Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Ausnahmen seien im Gesetz abschliessend aufgezählt. Die Punkte, welche die Kantonspolizei St.Gallen in diesem Falle aber ins Feld führt, seien da nicht genannt. Die Folge: Der Jusstudent aus Neu St.Johann hat gegen die Anordnung Rekurs eingelegt.

Gut drei Monate ist es her, dass Gabriel Baal den Rekurs in St.Gallen eingereicht hat. In der Antwort aus St.Gallen erhielt er das Gutachten, auf welches die Kantonspolizei ihr Gutachten abstützt. Ausserdem stand im Schreiben: Das Verfahren werde nur weitergeführt, wenn er als Rekurrent einen Kostenvorschuss leiste.

Die Kosten sind zu hoch für einen Studenten

Gabriel Baal. Bild: PD

Dass er einen Kostenvorschuss leisten müsse, war dem Jusstudent klar. Ein solcher wird grundsätzlich bei allen Rekursverfahren verlangt. Wenn der Rekurrent beim Verfahren obsiegt, wird ihm dieser zurückerstattet. Wenn er unterliegt, wird dieser Vorschuss an die Verfahrenskosten angerechnet, die er tragen muss und die unter Umständen höher sind als der geleistete Vorschuss.

«Ich rechnete damit, dass dieser Kostenvorschuss wenige hundert Franken beträgt.»

Dies auch deshalb, weil gemäss Bundesgericht der Kostenvorschuss auch auf die persönlichen finanziellen Verhältnisse Rücksicht nehmen soll. Gabriel Baal las im Schreiben des kantonalen Sicherheits- und Justizdepartements aber eine ganz andere Zahl: 1500 Franken. Begründet wurde dieser Beitrag damit, dass «Verkehrsanordnungen erfahrungsgemäss mit einem erheblichen Aufwand verbunden» seien.

Die verlangten 1500 Franken seien viel zu hoch für ihn als Studenten, sagt Gabriel Baal. Erst habe er sich überlegt, einen weiteren Rekurs gegen diesen Kostenvorschuss einzulegen. Aber dafür hätte er wiederum einen Kostenvorschuss leisten müssen. «Und dieser», so mutmasst er, «wäre kaum weniger tief ausgefallen.»

So hat sich Gabriel Baal entschieden, den Kostenvorschuss nicht zu leisten. Nach Ablauf der Zahlungsfrist wird der Rekurs «als erledigt abgeschrieben». Somit steht der Temporeduktion auf der Umfahrungsstrasse Ebnat-Kappel nichts mehr im Wege.

Die Höchstgeschwindigkeit auf der Umfahrung Ebnat-Kappel wird wohl bald von 100 auf 80 km/h reduziert. Bild: Sabine Camedda

Ärger über die Behörden bleibt

Der Student, der die Strecke mehrmals pro Woche befährt, muss sich damit arrangieren. Ihn ärgert aber das Vorgehen der Behörden. Dass er für einen verwaltungsinternen Entwurf einen Kostenvorschuss von 1500 Franken leisten muss, dünkt ihn enorm. Wie viel, fragt sich der angehende Jurist, müsste er wohl für einen zweitinstanzlichen Entscheid bezahlen, der von einem Gericht behandelt würde? Er wird den Gedanken nicht los, dass dieser hohe Betrag alle Bürgerinnen und Bürger abschrecken soll, damit sie keine Rekurse auf irgendwelche Entscheide der Behörden machen.

Gabriel Baal ist nach wie vor überzeugt, dass sein Rekurs berechtigt gewesen wäre. Denn zusammen mit dem Brief des Kantons erhielt er das Gutachten des Tiefbauamts, auf welchem die Temporeduktion rechtlich abgestützt ist. «Diese Arbeit ist dilettantisch und zeigt, dass sich die Verfasser nicht mit den örtlichen Gegebenheiten befasst haben», lautet das strenge Urteil.

Gabriel Baal erläutert dies anhand von zwei Beispielen: Das Thema der Überholsichtweiten habe sich durch die durchgezogene Sicherheitslinie auf der ganzen Strecke erledigt. Und generell fehlende Sichtweiten gebe es nur auf einem Teil der Strecke. «Dass man das Tempo gleich auf der ganzen Strecke verringert, kann nicht sein. Zumal das Bundesgericht diese Sichtweise in einem Urteil aus dem Jahr 2018 bestätigt.»