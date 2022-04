Toggenburg: Tanja Voevodina floh mit sechs Katzen aus der Ukraine

Ukraine-Krieg Zurücklassen war keine Option: Wie eine Frau mit sechs Katzen aus Kiew floh, eine fast in einem Hotelzimmer verlor und schliesslich in Unterwasser unterkam Tanja Voevodina nahm in Kiew misshandelte Katzen bei sich auf. Als die russischen Bomben einschlugen, war Zurücklassen keine Option. Im Toggenburg angekommen, halfen ihr der Tierschutzverein und das Tierheim Nesslau. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Tanja Voevodina vor dem Haus in Unterwasser, in dem sie derzeit mit ihren sechs Katzen wohnt . Aus dem Fenster blickt Kater Lolik. Bild: Pablo Rohner

Bomben unterscheiden nicht zwischen Leben und Leben. Trotzdem kann man nicht mit den Katzen anfangen, wenn man darüber sprechen will, wie es ist, mit sechs von ihnen im Auto vor dem Krieg davonzufahren, von Kiew nach Unterwasser.

Als in den frühen Morgenstunden des 24. Februar die ersten russischen Bomben in Kiew einschlugen, blieb Tanja Voevodina zunächst regungslos in ihrem Bett liegen. Sie fiel in eine Schockstarre, unfähig, auch nur einen Arm zu heben. Ungefähr 20 Minuten, schätzt sie heute, habe dieser Zustand gedauert.

Auch in den Quartieren in der Nähe ihrer Wohnung schlugen bald Bomben ein. Trotzdem wollte Tanja Voevodina nicht weg. Sie blieb noch einige Tage in Kiew, in ihrer Wohnung in der Nähe des Fernsehturms, zusammen mit Lucy, Dior, Persik, Lolik, Lyowa und Lunya, ihren Katzen. Schliesslich überredete sie ihre Tochter, die mit ihren Kindern in den ersten Tagen des russischen Angriffs geflohen war und inzwischen in Sevelen im Rheintal lebte, das Land zu verlassen.

Es ist ein sonniger Tag im April, als Tanja Voevodina in einer holzgetäfelten Küche in Unterwasser erzählt, wie sie mit ihren Katzen hierhergelangt ist. Immer wieder bricht sie ab, unterdrückt die Tränen, versichert der Übersetzerin aber jeweils schnell, es sei okay. Sie wolle weiter erzählen.

Durch die offenen Fenster sind die Berge zu sehen. Wiederholt ist das Geräusch eines tieffliegenden Flugzeugs zu hören. «Training des Militärs?», fragt Tanja Voevodina. Sie ahmt das abschwellende Heulen nach. Jedes Mal zucke sie innerlich zusammen, wenn sie das höre. «Ich muss mir dann immer vergegenwärtigen, dass hier kein Krieg ist.»

Die Katzen holte sie von der Strasse

Lolik ist eine zutrauliche Katze, schwarz-weiss, mit langen Haaren. Eine Zeit lang sitzt der Kater auf dem Fenstersims und beobachtet die Hühner im Hinterhof. Dior, Rasse Britisch Kurzhaar, liegt während des ganzen Gesprächs auf dem Sofa und blinzelt behaglich. An der Wand stehen Katzenklos und Futterschalen. Futter und Katzenstreu kaufe sie selber, sagt Tanja Voevodina. Die Kosten für die Impfung der Katzen übernahm der Kanton.

Tanja Voevodina mit ihren Katzen Lunya, Lolik und Persik (von links) in ihrer Wohnung in Unterwasser. Bild: Pablo Rohner

«Wie Kinder» seien die Katzen für sie. Sie habe sie in Kiew «von der Strasse» geholt, gefunden über Facebook. Auf dem Handy zeigt sie den Eintrag, der sie 2018 zu ihrer ersten Katze führte. Manche seien von ihren früheren Besitzern misshandelt worden; eine sei aus dem Fenster geworfen worden, eine andere habe, geschwächt von Hunger, kaum laufen können, als sie sie zu sich nahm.

Auch wegen dieser Leidensgeschichten sei es für sie undenkbar gewesen, die Katzen in einer Stadt unter Beschuss zurückzulassen. Eines frühen Morgens habe sie die Katzen und eine Tasche mit dem Nötigsten in ihr Auto gepackt und sei losgefahren.

Das Loch unter dem Hotelbett

Tanja Voevoedinas erstes Ziel war Tscherkassy. In der 160 Kilometer südöstlich von Kiew gelegenen Stadt blieb sie einige Wochen bei Bekannten. Bis die Bomben auch dort einschlugen. Wieder packte Tanja Voevodina ihre Katzen frühmorgens ins Auto und fuhr weiter.

Eine Woche lang sei sie jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und dann so lange gefahren, bis sie fast am Steuer einschlief. Die Katzen kletterten im Auto umher und benutzten das Katzenklo hinter dem Fahrersitz. Einige hätten sich anfangs aus Furcht versteckt, im Kofferraum oder unter einem Sitz.

Dior, die Englisch-Kurzhaar-Katze, auf dem Sofa in Unterwasser. Bild: Pablo Rohner

Sie erzählt von einer Nacht in einem Hotel in Moldawien. Über eine Stunde habe es gedauert, bis alle Katzen im Zimmer und mit Futter, Wasser und Katzenklo versorgt waren. Dann plötzlich verschwand eine Katze in einem Loch unter dem Bett.

Wer Tanja Voevodinas Geschichte bis hierher gefolgt ist, kann ihren Schrecken nachfühlen. Kurz nachdem sie die Ukraine hinter sich gelassen hat, verschwindet einer ihrer Fluchtgefährten – im Boden eines Hotelzimmers. Die Katze wieder hervorzulocken, habe so lange gedauert, dass sie eine zweite Nacht im Hotel bleiben musste.

Auf dem Weg nach Kirchberg im Tierheim vorbei

Eine Woche nachdem sie in Tscherkassy aufgebrochen war und nach weiteren Stationen in Rumänien, Ungarn und Österreich, erreichte Tanja Voevodina schliesslich den Zoll in Altstätten.

Am Abend dieses Tages bekam Brigitte Baumgartner, Präsidentin des Tierschutzvereins Toggenburg, einen Anruf von Claudia Nef. Diese ist die Leiterin des Trägervereins Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), der die Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine organisiert.

Da sei eine Frau mit sechs Katzen, die nicht alle in der Rosenau in Kirchberg untergebracht werden könnten. Im ehemaligen Altersheim in Kirchberg können Geflüchtete aus der Ukraine bleiben, bis sie in eine andere Gemeinde im Kanton weitergeleitet werden.

Brigitte Baumgartner, Präsidentin des Tierschutzvereins Toggenburg, organisierte für die sechs Katzen ein Zimmer im Tierheim Nesslau. Bild: Pablo Rohner

Brigitte Baumgartner, die für die Haustiere der Geflüchteten in der Rosenau Besorgungen macht, telefonierte daraufhin ins Tierheim Nesslau. Dort konnte der Tierschutzverein ein Katzenzimmer buchen, in dem Lucy, Dior, Persik, Lolik, Lyowa und Lunya drei Wochen bleiben konnten, bis Tanja Voevodina die Wohnung in Unterwasser bekam.

Wegen des Status der Ukraine als Tollwutland durften ihre Katzen keinen Kontakt zu anderen Tieren haben. Inzwischen sind alle geimpft. Eine «Hauruckaktion» sei es schon gewesen, erinnert sich Heimleiterin Cathrin Zimmermann. Dank digitalem Übersetzer und Whatsapp habe die Verständigung aber letztlich geklappt.

«Mein Leben ist in Kiew»

Inzwischen ist es Nachmittag, Tanja Voevodina brüht Kaffee in einer Pfanne. Seit sie in Unterwasser sei, spaziere sie jeden Tag zu den Thurfällen. Sie zeigt Fotos auf dem Handy, von sich und ihrer Tochter auf dem Holzsteg, im Hintergrund der nasse Fels und der schäumende Wasserfall. «Ein wunderschöner Ort. Es tut mir gut, die Kraft des Wassers zu spüren.»

Mehr als den täglichen Spaziergang und einen Ausflug ab und zu könne sie noch nicht unternehmen. Noch immer, mehr als einen Monat nach ihrer Ankunft in der Schweiz, sei es für sie ein grosser Stress, das Haus zu verlassen. Sie sei froh, dass die Katzen bei ihr seien. Irgendwann will sie mit ihnen nach Kiew zurückfahren. «Ich werde immer dankbar dafür sein, wie mir hier geholfen wurde. Aber mein Leben ist dort.»

Tierschutzverein Toggenburg unterstützt Geflüchtete mit Haustieren Immer wieder kommen in der ehemaligen Altersresidenz Rosenau in Kirchberg Flüchtlinge mit Haustieren an. Aktuell befänden sich 140 Menschen, drei Katzen und vier Hunde im Flüchtlingszentrum, sagt Pascal Stöckli, Kommandant der Regionalen Zivilschutzorganisation Toggenburg. Während die Katzen ihre Zimmer nicht verlassen dürfen, können Hunde an der Leine ausgeführt werden. Aus Gründen der Quarantäne dürften sie jedoch keinen Kontakt zu anderen Hunden haben, sagt Pascal Stöckli. Alle seien jedoch gegen Tollwut geimpft und gesund. Tierarztbesuche seien bisher nicht nötig gewesen. Dabei helfen würde Brigitte Baumgartner, Präsidentin des Tierschutzvereins (TSV) Toggenburg. Als die ersten Geflüchteten mit Tieren in Kirchberg ankamen, brachte sie neben Futter verschiedenes Material in die Rosenau, unter anderem Katzenklos, Körbchen, Spielsachen, Transportkisten und Hundeleinen. Aus einem Fonds des Schweizer Tierschutzes (STS) erhalten die lokalen Sektionen Geld, um die Geflüchteten mit Haustieren zu unterstützen. Übrig bleibende Kosten für Behandlungen, für die die Besitzerin eines Tieres nicht aufkommen kann, übernehme der TSV Toggenburg. Der Verein finanziert sich durch Spenden. (rop)

