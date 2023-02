Ukraine-Krieg: Ukrainerin aus Bütschwil über die Russen

Ukraine-Krieg «In dieser Minute sterben Menschen in meinem Land»: Eine Ukrainerin aus Bazenheid kämpft dagegen, dass der Krieg in Vergessenheit gerät Bild: Andrea Tina Stalder Am 24. Februar 2022 bricht in der Ukraine der Krieg aus. Seither engagiert sich die Ukrainerin Victoria Mishchanyn, die in Bazenheid lebt, für die Menschen in ihrer Heimat. Im Gespräch sagt sie, wie das Jahr des Krieges sie verändert hat. Lara Wüest Jetzt kommentieren 20.02.2023, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Victoria Mishchanyn trägt zum Treffen einen gelben Blazer, ihre Augenlider sind blau geschminkt. Um ihr rechtes Handgelenk baumelt ein blau-gelbes Armband, wie jeden Tag. «Damit ich nicht vergesse», sagt sie, «… und die Menschen um mich herum auch nicht.» Victoria Mishchanyn ist Ukrainerin. Und das Vergessen, das macht ihr gerade am meisten zu schaffen.

Bald ist es ein Jahr her, dass der Krieg sich in Mishchanyns Leben gedrängt hat. Am 24. Februar 2022 überfällt Putins Armee ihre Heimat. Die Solidarität ist gross, in Mishchanyns Umfeld sind die Geschehnisse in der Ukraine das wichtigste Thema. Ein Jahr später tobt der Krieg noch immer. Mit Mishchanyn darüber sprechen mögen die meisten Menschen aber nicht mehr. «Viele Leute sind kriegsmüde», sagt die Ukrainerin.

Ein Stück weit kann die 33-Jährige das verstehen. Sie weiss: Wäre es nicht ihre Heimat, ginge es ihr genauso. Auch sie ist müde. Aber vergessen will sie nicht. Wenn sie zuhause ist, laufen über ihren Fernsehbildschirm die Bilder des Krieges. Sie sagt: «In dieser Minute sterben Menschen in meinem Land. Ich muss wissen, was los ist.»

Manche Bilder bleiben für immer

Auch an einem bitterkalten Morgen im Februar ist das so. Der Fernseher in der Stube der Dreieinhalbzimmerwohnung in Bazenheid, in der sie mit ihrem Verlobten und zwei bengalischen Katzen lebt, zeigt ukrainischen Soldaten, die in ein Haus eindringen.

Nicht alle Bilder gehen Mishchanyn noch so nahe wie vor einem Jahr. Doch als eine russische Rakete Mitte Januar ein Wohnhaus in Dnipro, einer Grossstadt südöstlich von Kiew, trifft, verfolgen sie die Bilder tagelang. «Diese Frau werde ich nie mehr vergessen», sagt sie. An jenem Tag gehen die Bilder der Frau, die körperlich unversehrt, mit erstarrtem Gesicht und leeren Blick, inmitten der Trümmer ihrer Wohnung sitzt, um die Welt.

Als Mishchanyn am Marmortisch in ihrem Esszimmer nun davon erzählt, gräbt sie ihre Hände tief in das Fell einer ihrer Bengalkatzen. Vor einem Jahr sind die Katzen zusammen mit ihrer Züchterin aus der Ukraine in die Schweiz geflüchtet. Bei Mishchanyn und ihrem Verlobten haben sie ein neues Zuhause gefunden. Die Katzen geben der 33-Jährigen Halt. Auch an diesem Morgen, als sie schildert, wie der Krieg ihr Leben verändert hat.

Die Bengalkatzen geben Victoria Mishchanyn Halt. Bild: Andrea Tina Stalder

Stets in Kontakt mit der Heimat

Vor siebeneinhalb Jahren kommt Victoria Mishchanyn in die Schweiz. Die Pflegefachfrau ist auf der Suche nach einer Arbeit in einem Land mit «guten Arbeitsbedingungen». Und die Schweiz, die Mentalität der Menschen, gefallen ihr gut.

Ihr Weg führt sie jedoch nicht direkt von der Ukraine in die Schweiz. Als Mishchanyn 13 Jahre alt ist, wandern sie und ihre Mutter nach Tschechien aus. Die Mutter, die sich vom Vater hatte scheiden lassen, findet dort eine Stelle in einer Möbelfabrik. Nach der Schule lässt sich Mishchanyn zur Pflegefachfrau ausbilden. Schon damals ist für sie klar, dass sie nicht mehr in die Ukraine zurückkehren wird. «Vom Lohn dort hätte ich kaum leben können», sagt sie.

Der Kontakt mit der Familie in der Heimat bleibt eng in der Fremde. Mishchanyn und ihre Mutter fahren in den Ferien stets nach Hause. «Meine Cousinen und Cousins sind für mich wie Schwestern und Brüder», sagt die 33-Jährige, ein Einzelkind.

Ein Teil dieser Familie ist inzwischen nach Tschechien geflohen. Ein anderer ist nach wie vor in der Ukraine, auch Mishchanyns Vater. Nach der Scheidung ihrer Eltern hat Mishchanyn zu ihm viele Jahre lang keinen Kontakt. Doch als der Krieg ausbricht, will sie wissen, wie es ihm geht. Niemand von Mishchanyns näheren Verwandten lebt in den umkämpften Gebieten. Angst um sie hat sie trotzdem. Sie befürchtet: «Wenn wir Putin nicht bald stoppen, kommt der Krieg in den Westen.» Dorthin, wo ihre Familie lebt.

Trauer und Wut im Wechselspiel

Wie für viele ihrer Landsleute ist Russlands Präsident Wladimir Putin, sind die Russen, für Mishchanyn zum Feind geworden. Und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski zum Held. Wenn die junge Pflegefachfrau über die Menschen in Russland spricht, wird ihre Stimme hart. Seit dem Krieg kämpft sie ihren eigenen Kampf: jener gegen die Wut auf eine ganze Bevölkerung. Ihr Blick wird leer, wenn sie sagt: «Ich will niemanden hassen, ich bin ein friedlicher Mensch.» An manchen Tagen kommt er trotzdem: der Hass. Dann ist sich Mishchanyn selbst ein wenig fremd. An anderen Tagen überwiegt die Trauer.

Der Krieg nimmt Mishchanyns auch ihre beste Freundin. Eine Russin, die in Tschechien lebt. Früher telefonieren die beiden fast jeden Tag und besuchen sich, wann es nur geht. Jetzt beschränkt sich der Kontakt auf ein «Happy Birthday» auf Facebook. Die Freundinnen haben so unterschiedliche Sichtweisen zum Krieg, dass sie nicht mehr miteinander sprechen können.

Als der Krieg ausbricht

In den Tagen, bevor der Krieg ausbricht, dreht sich in Mishchanyns Leben gerade alles um ihre Hochzeit. Sie und ihr Verlobter wollen im Frühling heiraten. Die 33-Jährige steckt mitten in der Hochzeitsplanung, spart Geld für diesen Tag. Nur noch verschwommen erinnert sie sich jetzt an diese Zeit. Einen grossen Teil des Hochzeitsgeldes gibt sie seither für Spenden aus. Für Wärmedecken, Taschenlampen, dicke Socken. Eine Bekannte aus Frauenfeld transportiert alles regelmässig in die Ukraine.

Auch medizinische Geräte wie diese Absaugpumpe schickt Victoria Mishchanyn in die Ukraine. Bild: Andrea Tina Stalder

Vom Tag des Kriegsausbruchs hat sich fast jede Minute in Mishchanyns Erinnerung gebrannt. Sie geht früh zur Arbeit ins Altersheim Sunnewies in Tobel im Kanton Thurgau. Kurz vor Schichtbeginn schreibt ihre Schwiegermutter eine SMS. Es tue ihr leid, steht darin. Sie meint den Kriegsausbruch. Mishchanyn surft im Internet, sieht erste Fotos und Videos, weint mit ihrer Mutter am Telefon. «Es war der schlimmste Tag meines Lebens», sagt sie heute. Wenn sie bei der Arbeit eine Minute für sich ist, kommen sofort die Tränen. Nach Feierabend verbringt sie Stunden vor dem Fernseher und in den sozialen Medien.

Wie viele andere Menschen verspürt auch Mishchanyn den Drang zu helfen. Zusammen mit ihrer Mutter organisiert sie die Flucht von Verwandten nach Tschechien. Den Vater fragt sie, ob er in die Schweiz kommen will. Doch er will in der Heimat bleiben, in die er erst vor wenigen Jahren aus Russland zurückgekehrt ist.

Später, als das Flüchtlingszentrum Rosenau in Kirchberg aufgeht, beginnt Mishchanyn in ihrer Freizeit dort zu arbeiten. Zusammen mit Felix Fust, einem pensionierten Arzt aus dem Dorf, richtet sie für die Geflüchteten eine medizinische Sprechstunde ein. Sie übersetzt, wenn jemand in eine neue Unterkunft umziehen muss. Sie hört zu, wenn jemand reden will. Ist ein wenig Mädchen für alles. Fast jeden Abend bleibt sie bis neun oder zehn Uhr, auch die Wochenenden verbringt sie im Flüchtlingszentrum. Zugleich arbeitet sie 100 Prozent im Pflegeheim in Tobel im Thurgau.

Zu Hause zeigt der Fernseher weiterhin die Bilder aus dem Krieg. Gespräche mit ihrem Verlobten helfen ihr, wenn sie ein Schicksal einmal nicht mehr loslässt. So wie jenes der Frau aus Mariupol, die nicht mehr schlafen kann, weil sie ständig die Leichen vor Augen sieht, wenn sie ihre Augen schliesst.

Wenn Victoria Mishchanyn zu Hause ist, zeigt der Fernseher die Bilder aus dem Krieg. Bild: Andrea Tina Stalder

Der Krieg ist immer da

Mishchanyn weiss durch ihr Engagement in der Sprechstunde, dass viele Geflüchtete psychische Probleme haben. Dass sie verdrängen und vergessen wollen, weil kein Mensch das Erlebte aus einem Krieg je verarbeiten kann. Am Esstisch in ihrer Wohnung kommen Mishchanyn die Tränen, als sie darüber spricht. Sowieso weint sie viel seit einem Jahr. «Ich habe mich verändert», sagt sie. Früher sei sie fröhlich gewesen. Jetzt spiele sie oftmals eine Rolle, wenn sie lachen solle. Etwa bei der Arbeit.

In der Rosenau arbeitet sie inzwischen nicht mehr. Diesen März wird das Flüchtlingszentrum geschlossen, weil nur noch wenige Menschen aus der Ukraine hier ankommen. Mit manchen Geflüchteten ist Mishchanyn aber noch in Kontakt. Die Katzenzüchterin etwa ist zu einer Freundin geworden. Ihr hilft die Pflegefachfrauen bei Alltagsdingen. Und sie spendet weiterhin für die Menschen in der Ukraine.

Auf einem Sessel in Victoria Mishchanyns Büro stapeln sich Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Bild: Andrea Tina Stalder

Auf einem Sessel in ihrem Büro, dem Zimmer gleich neben der Wohnungstür, stapeln sich warme Schuhsohlen, Medikamente, mobile Akkus für Handys. Wenn die 33-Jährige irgendwo etwas sieht, das den Menschen in der Ukraine nützlich sein könnte, kauft sie es und schickt es in die Heimat. Manches sind auch Spenden von Bekannten, auch wenn diese insgesamt weniger geworden sind.

Der Krieg ist in Mishchanyns Alltag immer da. Auch wenn sie wie alle anderen müde ist, will sie die Bilder im Fernsehen nicht abschalten, will nicht vergessen. «Der Krieg muss endlich enden», sagt sie. Doch das wird er nur, davon ist sie überzeugt, wenn er nicht in Vergessenheit gerät.

