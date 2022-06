So wird den Flüchtlingen in Kirchberg geholfen

Ukraine-Krieg Die Sprachbarrieren sind schnell überwunden: So helfen Freiwillige in Kirchberg den Geflüchteten aus der Ukraine Über 180 Personen in der Gemeinde Kirchberg engagieren sich freiwillig für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Sie versorgen diese in einem «Shop» mit gespendeten Kleidern und unterstützen sie bei anderen Alltagssituationen. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Leiterin Heidi Mathis mit Tamara Polignone und Heidi Stadler (von rechts). Drei von über 25 Freiwilligen, die sich um den Kleider-Shop im Flüchtlingszentrum kümmern. Bild: Beat Lanzendorfer

«Mit Menschen kann man sich auch verständigen, wenn man deren Sprache nicht spricht», sagt Tamara Polignone. Sie ist eine von 30 Freiwilligen, die im Kleider-Shop im Kirchberger Flüchtlingszentrum arbeiten. Bei unserem Besuch am Donnerstagnachmittag bedient sie gerade zwei Frauen, die Kleider für sich und ihre vier Kinder benötigen.

«Es gibt eine App, die uns das Deutsch ins Ukrainische übersetzt und umgekehrt», sagt sie auf die Frage, wie es mit der Verständigung klappe. Und weiter: «Einige von den Geflüchteten sprechen etwas Deutsch oder Englisch und oftmals reichen auch Hände und Füsse», erklärt sie lachend. Da muss etwas dran sein, denn die Frauen und ihre Kinder erwecken beim Verlassen des Kleider-Shops einen zufriedenen Eindruck.

Geleitet wird der Kleider-Shop von Heidi Mathis und Robert Binder. Sie sind beide Mitglieder des Samaritervereins Kirchberg. Die Vereinsmitglieder setzen sich seit der Inbetriebnahme des Flüchtlingszentrums für die Geflüchteten ein. Remo Sprecher sorgt dafür, dass der Shop immer mit genügend Kleidern versorgt wird. Er koordiniert die Kleiderspenden. An diesem Nachmittag wird Heidi Mathis im Shop von den beiden Freiwilligen Tamara Polignone und Heidi Stadler unterstützt.

Kleider können kostenlos bezogen werden

Wie stark frequentiert der Kleider-Shop ist, zeigt sich am Donnerstagnachmittag. Bei unserem Besuch sind zehn Frauen, sechs Kinder und zwei Männer auf der Suche nach passenden Hosen, Shirts und Schuhen.

Sommerkleider sind im Kleider-Shop im Flüchtlingszentrum zurzeit sehr gefragt und entsprechend Mangelware. Bild: Beat Lanzendorfer

Dazu erklärt Heidi Mathis:

«Während der Öffnungszeiten herrscht immer ein reger Betrieb.»

Die Menschen würden sich sehr dankbar zeigen, wenn sie sich in den vier bis fünf Tagen, in denen sie hier sind, bevor sie auf andere Gemeinden verteilt werden, im «Shop» kostenlos mit Kleidern eindecken dürften.

Ob denn genügend Kleiderspenden eingehen? «Der Bedarf ist sehr gross, deshalb sind wir zurzeit auf der Suche nach Sommerkleidern für Herren, Frauen und Kinder in allen Grössen». Bei den Männern werden hauptsächlich Kurzarmhemden, T-Shirts oder Sportsachen gesucht, bei den Kindern Sommerkleider ab Grösse 152, vor allem kurze Hosen und T-Shirts. Bei den Frauen kämen noch Shorts, Röcke und Blusen hinzu.

«Schuhe aller Grössen sind ebenfalls sehr gefragt», sagt Heidi Mathis. Und wie begehrt auch Koffer sind, zeigte sich am Donnerstag. Als ein Mann spontan vorbeikommt und einen Koffer mit Rollen abgibt, hat dieser nach weniger als zwei Minuten eine neue Besitzerin gefunden. Bei Kleiderspenden bittet Heidi Mathis allerdings, vorgängig das auf www.kirchberg.ch aufgeschaltete Erfassungsformular auszufüllen. Das erleichtere die Arbeit der Freiwilligen.

180 Personen wollen helfen

Gäbe es keinen Krieg in der Ukraine, bräuchte es keine «freiwillige Hilfe Kirchberg». Die Organisation hat sich Mitte März gebildet, als die Gemeinde gemeinsam mit dem Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) und dem Kanton St.Gallen entschied, das leerstehende ehemalige Alterszentrum in Kirchberg als Flüchtlingszentrum umzunutzen.

Intakte Halb- oder Turnschuhe finden genauso Verwendung. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Anschluss an den Informationsabend Mitte März im Toggenburgerhof trugen sich über 180 Personen auf einer Liste ein, in der sie ihre Bereitschaft bekundeten, den ukrainischen Flüchtlingen in irgendeiner Form Hilfestellung zu bieten. Zu ihnen gehört die Bazenheiderin Margrit Stadler, die sich nach Anfrage der Gemeinde Kirchberg bereit erklärt hat, die verschiedenen Ressorts der «freiwillige Hilfe Kirchberg» zu koordinieren.

Weitere Hilfsangebote sind hinzugekommen

Nebst der Führung des Kleider-Shops organisiert die «freiwillige Hilfe Kirchberg», die nur für das Flüchtlingszentrum in Kirchberg zuständig ist, weitere Unterstützung. So gibt es mehrere Personen, die der ukrainischen Sprache mächtig sind und Dolmetscherdienste übernehmen. Etwa 30 Personen helfen bei der Essensausgabe und im Hausdienst, von denen jeweils zwei während der Essenszeiten im Einsatz stehen.

Dann gibt es ein Ressort Kinderbetreuung. Die Verantwortlichen sorgen dafür, dass die Spielzimmer und der Aussenbereich immer mit genügend Spielsachen und Fahrzeugen versorgt sind und bieten Aktivitäten für Kinder an. Sogar das Haareschneiden ist im Flüchtlingszentrum möglich. «Es hat sich eine Coiffeuse gemeldet, die wöchentlich vorbeikommt und den Menschen die Haare kostenlos schneidet», sagt Margrit Stadler.

«Seit neuestem haben wir sogar einen Fahrdienst auf die Beine gestellt.» Die Geflüchteten reisen normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln in ihre zugeteilten Gemeinden, bei Familien mit Kleinkindern würden sie allerdings bei Bedarf mit dem Fahrdienst Unterstützung bieten.

Margrit Stadler zeigt sich von der riesigen Solidarität innerhalb der Gemeinde Kirchberg angetan und sagt abschliessend:

«Ich bin tief beeindruckt, denn es melden sich nach wie vor Menschen, die uns unterstützen möchten.»

