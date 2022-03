Altersheim Rosenau Kirchberg: Ein Blick in die Geschichte

Ukraine-Krieg Damals Russinnen und Russen, heute Ukrainerinnen und Ukrainer: Die tragische Geschichte des Kirchberger Flüchtlingszentrums In der Kirchberger «Rosenau» leben seit einigen Tagen Flüchtlinge aus der Ukraine. In den Anfängen des ehemaligen Altersheimes waren es ab November 1960 hingegen Russinnen und Russen, die hier wohnten. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Herr Hrenkov, wegen seiner erlittenen Erfrierungen von den Knien abwärts beinamputiert, hat im fortgeschrittenen Alter seine Braut in Kirchberg geheiratet. Ihr Name ist leider nicht überliefert. Bild: PD

Es entbehrt nicht einer gewissen Tragik, dass an jenem Ort, an dem vor gut sechzig Jahren viele geflüchtete Russinnen und Russen ihren Lebensabend verbrachten, heute Ukrainerinnen und Ukrainer leben, die von russischen Truppen aus ihrem Heimatland vertrieben wurden und sich hier Ruhe und Erholung erhoffen.

Menschen, deren Leben aus Flucht und der Suche nach einem sicheren Zufluchtsort besteht. Dies trifft auf die vielen Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer zu, die wegen des russischen Angriffskriegs zurzeit ihre Heimat verlassen müssen.

Zu lesen ist diese Aussage allerdings nicht in einem aktuellen Artikel, sondern in den «Toggenburger Annalen» aus dem Jahr 1975. Dort wird auf zehn Seiten der Lebens- und Leidensweg von 30 Russinnen und Russen beschrieben.

In dieser Unternehmervilla aus der Zeit der Jahrhundertwende (1900) entstand im Jahre 1960 das Altersheim Rosenau. Bild: Beat Lanzendorfer

Sie waren während der russischen Revolution in den Jahren 1917/18, in deren Folge die Kommunisten die Macht ergriffen, gezwungen, ihr Heimatland zu verlassen, um sich an einem anderen Ort der Welt ein neues Leben aufzubauen.

In Kirchberg wird Französisch und Russisch gesprochen

Aufgewachsen im vorrevolutionären Russland, waren es in erster Linie Menschen aus der oberen Gesellschaftsschicht, die aus ihrer Jugend nur die angenehmen Seiten des Lebens kannten. Weil während der Russischen Revolution der Weg in den Westen keine Option war – in Europa tobte der Erste Weltkrieg – flohen viele Richtung Osten.

In China und anderen asiatischen Ländern fanden die Flüchtlinge Unterschlupf, später sollen viele via Konstantinopel (heute Istanbul), nach Ägypten, in die USA oder nach Brasilien weitergereist sein. Ihre gute Bildung ermöglichte es den Geflüchteten, sich im Ausland eine neue Existenz aufzubauen. Als sie älter wurden, suchten sie einen Ort, an dem sie gemeinsam mit anderen geflüchteten Landsleuten den Lebensabend verbringen konnten. Einige fanden diesen Ort in der «Rosenau» in Kirchberg.

Ein russischer Trauerzug auf dem Weg zum Kirchberger Friedhof. Rechts die ehemaligen Gebäude der Landi und des Volg in Kirchberg. Bild: PD

Ältere Kirchberger Einwohnerinnen und Einwohner mögen sich noch gut an die Menschen aus Russland erinnern. Sie waren häufig bei Spaziergängen anzutreffen oder besuchten die Gottesdienste der beiden Kirchen. Die Sprachbarriere war der häufigste Grund, weshalb keine näheren Kontakte zu Stande kamen. Wer hingegen der französischen Sprache mächtig war, konnte sich mit den Gästen durchaus unterhalten. In vornehmen Kreisen im zaristischen Russland gehörte es zum guten Ton, Französisch zu sprechen.

Dramatische Erlebnisse auf der Flucht

Wie heute die ukrainischen Flüchtlinge, hatten auch viele russischen Flüchtlinge dramatische Situationen auf ihrer Flucht erlebt. So wird in den Annalen beschrieben, wie eine Frau Borisowa mit ihrem Mann, einem General des Zaren, bei minus 50 Grad Kälte über den Baikalsee nach China flüchtete.

Während dreier Monate waren sie unterwegs. Die erlittenen Entbehrungen gingen am Mann nicht spurlos vorüber, er verstarb kurze Zeit darauf. Frau Borisowa hingegen durfte Jahrzehnte später ihren Lebensabend in der «Rosenau» verbringen.

Bekannt in Kirchberg war auch ein Herr Hrenkov. Er erlitt auf der Flucht so grosse Erfrierungen an den Füssen, dass beide Beine unterhalb der Knie amputiert werden mussten. Daraufhin erhielt er lederne «Schuhe», mit denen er oft im Dorf unterwegs war. Seine Behinderung hielt ihn nicht davon ab, per Autostopp nach Wil oder in die umliegenden Dörfer zu gelangen.

Marianne Lehmann gründet die «Rosenau»

Marianne Lehmann hat im Jahre 1960 das Altersheim Rosenau gegründet. Bild: PD

Das Altersheim Rosenau in Kirchberg wurde von Marianne Lehmann gegründet. Schon bevor sie ins Toggenburg kam, hatte sie mit Flüchtlings- und Hilfswerken gearbeitet. Als in ihr der Wunsch reifte, ein eigenes Altersheim zu eröffnen, erhielt sie die Anfrage, ob sie auch Flüchtlinge aufnehmen könnte.

Die Geschichte der «Rosenau» ist auch deshalb so gut dokumentiert, weil die Gründerin vor rund 16 Jahren dem mittlerweile pensionierten Kirchberger Lehrer Peter Künzle von den Anfängen des Altersheimes erzählt hat.

Das Haus wurde im August 1960 eröffnet. Erste Gäste waren ein Schweizer und eine Schweizerin. Im Winter kamen die ersten zwölf Russen nach Kirchberg. Mit der Zeit wuchs die Gruppe, alle Personen im Alter von rund 70 Jahren, auf 30 bis 35 Personen an.

Weihnachten, Neujahr und Ostern zweimal gefeiert

Marianne Lehmann schätzte die russischen Flüchtlinge sehr. Sie seien «edle Menschen» gewesen, sehr hilfsbereit und wollten trotz ihrer adeligen Herkunft keine Sonderbehandlung. Auch das Personal bemühte sich um die russischen Gäste. Eine Angestellte lernte sogar Russisch, um sich mit den Gästen in ihrer Sprache unterhalten zu können.

Es habe auch Tage gegeben, an denen ein Priester aus Zürich zu Besuch weilte, um einen russisch-orthodoxen Gottesdienst zu feiern. An Ostern sei die Gruppe oft nach Zürich gereist, um in der orthodoxen Kirche das Fest zu begehen.

Eine Beerdigung auf dem Kirchberger Friedhof mit einem orthodoxen Priester. Bild: PD

Weil die russisch-orthodoxe Kirche am alten julianischen Kalender festhält, wurden in der Rosenau Weihnachten (7. Januar), Neujahr (14. Januar) und Ostern immer zweimal gefeiert.

Russische Spuren sind verwischt

Die russischen Flüchtlinge sind nach Kirchberg gekommen, sie lebten und starben hier. Als 1975 der letzte Russe starb, ist eine lange und eindrückliche Ära im Altersheim Rosenau zu Ende gegangen.

Beerdigt wurden die Verstorbenen auf dem Friedhof in Kirchberg oder auf dem orthodoxen Friedhof in Zürich. Ihre Gräber waren durch das Doppelkreuz der orthodoxen Kirche auf dem Grabstein gut zu erkennen. Gemäss Auskunft des heutigen Mesmers Markus Schönenberger sind auf dem Friedhof allerdings keine Spuren russischer Verstorbener mehr zu finden.

Ein Grabstein mit russischem Namen. Heute gibt es keine russischen Spuren mehr auf dem Kirchberger Friedhof. Bild: PD

Das Altersheim Residenz Rosenau in Kirchberg gibt es in seiner ursprünglichen Form nicht mehr. Im Jahre 2011 verkauften der Sohn und die Schwiegertochter der Gründerin die «Rosenau» an die Tertianum-Gruppe. Diese realisierte in der Folge einen Neubau in Bazenheid, der Umzug erfolgte im Jahre 2020. Seither stehen die Räumlichkeiten leer.

Dieser «glückliche» Umstand führte dazu, dass die Innenräume der «Rosenau» innert Kürze wieder so hergestellt werden konnten, dass sie Platz für rund 120 Flüchtlinge aus der Ukraine bieten. Das Angebot ist mittlerweile auf 200 Plätze ausgebaut worden. Federführend bei der Umsetzung sind der Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG), die Gemeinde Kirchberg und der Kanton St.Gallen.

