Pilze, Tierkreiszeichen und Sternkarten: Beim Nesslauer Uhrenmacher Werner Anderegg spielte die Zeit eine Nebenrolle – nun werden seine Werke ausgestellt Das Winterthurer Uhrenmuseum zeigt im September Werke des Nesslauer Uhrmachers Werner Anderegg. Darunter auch spezielle Anfertigungen wie etwa eine Pilzuhr. Tobias Söldi 18.09.2020, 05.00 Uhr

13 astronomische Uhren aus der Werkstatt des Toggenburger Werner Anderegg zeigt das Winterthurer Uhrenmuseum. Tobias Söldi

Es sind Uhren – aber sie können viel mehr, als nur die Zeit anzeigen. Sie geben auch Auskunft darüber, zu welcher Zeit Sonne und Mond auf- und untergehen. In welcher Phase der Mond sich befindet. Wann die nächste Sonnenfinsternis ansteht. Und manche dieser astronomischen Uhren zeigen das Himmelszelt mit Sternen und Planeten, wie es sich dem Betrachter je nach Datum und Tageszeit präsentiert.

So vielfältig die Funktionen, so komplex das Innenleben. Tobias Söldi

Uhrzeiger, Ziffernblätter, Tierkreiszeichen, Sternkarten – manchmal ist es gar nicht so leicht, da noch die Uhrzeit abzulesen. Hinter diesen komplexen mechanischen Apparaten steckt der Toggenburger Uhrmacher Werner Anderegg. 1920 in Nesslau geboren und 2009 gleichenorts verstorben, schuf er während seiner über 50-jährigen beruflichen Tätigkeit rund 40 solcher astronomischen Uhren, jedes ein Unikat.

Brigitte Vinzens, Konservatorin des Uhremmuseums Tobias Söldi

13 davon präsentiert das Uhrenmuseum Winterthur in einer Sonderausstellung, die am Freitag, dem 18. September 2020 eröffnet wird.

Eine «Kapazität» sei Werner Anderegg gewesen, sagt Brigitte Vinzens, die Konservatorin des Uhrenmuseums, die der Ausstellung vier Tage vor der Vernissage den letzten Schliff gibt. «Unter den ‹Ührelern› kennt man ihn.» Denn Anderegg hat die Tradition der astronomischen Uhren, die bis ins Mittelalter zurückreicht, ins 20. Jahrhundert hinübergerettet – in eine Zeit, in der industriell hergestellte Armbanduhren Standard geworden sind. Für Anderegg war das nichts:

«Zeichnen, Rechnen, Konstruieren, Drehen, Feilen und Fräsen ist noch richtige Uhrmacherei»

Dies hielt er einmal in seinen Unterlagen fest.



Die Pilzkappe dreht sich und zeigt die Mondphasen an. Tobias Söldi

Uhr in der Form eines Pilzes

Doch nicht nur das filigrane technische Innenleben, auch die kreativen «Verpackungen» beeindrucken Vinzens. Da gibt es eine Uhr in der Form eines Pilzes, eine zweite erinnert an eine übergrosse goldene Taschenuhr, eine dritte zeigt Szenen aus dem Toggenburger Bauernleben. «Anderegg hat dem Äussern besondere Aufmerksamkeit gewidmet und die Gehäuse jeweils von Kunsthandwerkern herstellen und verzieren lassen», erklärt Vinzens.

Initiiert hatte die Ausstellung Anita Leuthold, Werner Andereggs Tochter und Vertreterin der Erbengemeinschaft, welche die astronomischen Uhren dem Winterthurer Museum als Leihgaben zur Verfügung stellt. Vergangenen September ging Leuthold mit der Idee einer Ausstellung auf Konservatorin Brigitte Vinzens zu.



Eine übergrosse Taschenuhr zur goldenen Hochzeit. Tobias Söldi

Dort stiess sie auf offene Ohren. Nicht nur, weil Anderegg einen Teil seiner Ausbildung bei einem Winterthurer Uhrmacher absolvierte und sich eine Winterthurer Wanduhr als Vorbild für seine erste astronomische Uhr nahm.

Auch, weil Vinzens eine von Andereggs Töchter, Anita Leutholds Schwester, persönlich kannte. Sie haben zusammen die Uhrmacherlehre absolviert. «Das war wirklich ein Zufall», sagt Leuthold, die beruflich einen ganz anderen Weg als ihre Schwester und ihr Vater eingeschlagen hat: Sie ist Physiotherapeutin.

Anita Leuthold, Tochter von Werner Anderegg PD

Die Leidenschaft, mit der ihr Vater seinen Konstruktionen nachging, hat Tochter Anita Leuthold noch heute in lebhafter Erinnerung. Sie erzählt:

«Wenn er nachts nicht schlafen konnte, hat er oft an seinen Plänen gearbeitet.»

In der Dunkelheit interessierte ihn aber auch, was am Himmelszelt vor sich ging. «Manchmal weckte er uns, damit wir eine besondere Finsternis nicht verpassten.»

Touristen aus den USA oder den Niederlanden

Während Anderegg im Toggenburg «ein bisschen ein Einzelkämpfer» war, wie Leuthold es ausdrückt, suchten in den 60er- und 70er-Jahren Touristen aus den USA, den Niederlanden und Grossbritannien sein Geschäft auf und liessen sich erklären, wie die komplizierten Uhren funktionierten. Leuthold erinnert sich: «Wir Kinder mussten dann aufpassen, dass im Laden nichts gestohlen wurde.»



