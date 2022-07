IST AG übernimmt Senstech AG

Übernahme Senstech AG wird Teil der IST-Gruppe Innovative Sensor Technology IST AG gibt die Akquisition des Sensorenherstellers Senstech AG bekannt. Die Übernahme wurde durch den geplanten schrittweisen Rückzug des bisherigen Inhabers und Firmengründers Rolf Wolfensberger initiiert. 15.07.2022, 12.00 Uhr

Die Innovative Sensor Technology IST AG in Ebnat-Kappel übernimmt den Sensorhersteller Senstech AG aus Fehraltdorf. Bild: Sabine Camedda

Senstech-Sensoren finden sich in einer Vielzahl von Anwendungen im Medizinbereich wie Infusions- oder Insulinpumpen, in der Kardiotokografie oder in Geräten für die Augenchirurgie. Andere wichtige Anwendungsbereiche sind Textilmaschinen, Maschinenbau, Uhrenindustrie, industrielle Druckmesstechnik bis zu Anwendungen für Autos. Neben OEM-Sensorlösungen werden auch Standard-Sensoren angeboten.