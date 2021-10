Die Landi Toggenburg wird aufgelöst

ÜBERNAHME Obwohl nicht alle Fragen beantwortet werden konnten: Genossenschafter stimmen der Auflösung der Landi Toggenburg zu Die Landi Thur AG übernimmt die Geschäftstätigkeit der Landi Toggenburg. An der Hauptversammlung, zu der die Medien nicht zugelassen waren, gab es aber auch kritische Fragen. Doch ohne die Übernahme müsste die Genossenschaft wohl die Bilanz deponieren. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 21.10.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Landi im Bazenheider Industriegebiet. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Landi Toggenburg existiert nicht mehr. An der ausserordentlichen Hauptversammlung vom Mittwochabend, an der keine Medien zugelassen waren, haben die Genossenschafter beschlossen, die Geschäftstätigkeit der Landi Thur AG zu übergeben. Die Genossenschafter werden mit diesem Schritt neu Aktionäre der Landi Thur AG. Alle Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt.

Einer der Gründe, der zu diesem Schritt führte, dürfte der Landi-Neubau im Bazenheider Industriegebiet im Jahre 2019 sein. Es heisst, in dessen Folge sei die Landi Toggenburg in finanzielle Schieflage geraten.

Genossenschafter stimmen dem Antrag zu

Der Vorstand der Landi Toggenburg hatte bereits im Vorfeld der Hauptversammlung entschieden, das Geschäftsjahr per Ende September abzuschliessen. Dies mit der Absicht, sich zukünftig der Landi Thur AG anzuschliessen. Diesem Entscheid sind die Genossenschafter am Mittwochabend gefolgt. Die 31 Anwesenden stimmten dem Antrag zu.

Nebst wenigen Enthaltungen gab es keine Gegenstimmen. Dies geht aus einer Medienmitteilung hervor. Die Landi Toggenburg hat rund 100 Genossenschafter. Gemäss Statuten benötigte es für die Zustimmung des Antrages eine Zweidrittelmehrheit der Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Hauptversammlung.

Die finanzielle Situation war prekär

Trotz Zustimmung waren an der Versammlung Fragen aufgetaucht, auch finanzieller Art, die laut eines Anwesenden von den Verantwortlichen nicht abschliessend beantwortet wurden. Es sei aber deutlich geworden: Die finanzielle Situation ist prekär. Letztlich sei es wohl darum gegangen, einen Konkurs der Landi Toggenburg abzuwenden, was bei einer Ablehnung des Antrages das wahrscheinlichste Szenario gewesen wäre. Dies bestätigte auf Anfrage Ivo Steiner, Geschäftsführer ad interim der Landi Toggenburg:

«Bei einer Ablehnung hätten wir die Bilanz deponieren müssen.»

Gemäss dem Anwesenden wollten die Stimmberechtigten dies verhindern und zeigten sich in erster Linie erleichtert darüber, dass eine Nachfolgelösung gefunden wurde.

Die Liegenschaft an der neuen Industriestrasse in Bazenheid mit dem Landi-Laden, der Agrola-Tankstelle und dem Laveba-Shop wird von der Laveba-Genossenschaft übernommen und an die Landi Thur AG vermietet. Der Volg in Kirchberg wird von der Landi Thur AG ebenfalls weiterbetrieben. Es ist beabsichtigt, im November 2022 mit dem Volg vom derzeitigen Provisorium im ehemaligen Postgebäude in die sich zurzeit im Bau befindliche Zentrumsüberbauung zu ziehen. Aktuell werde dazu mit der Clientis Bank Toggenburg der Mietvertrag ausgearbeitet.

Gemeindepräsident lässt Vorwurf nicht gelten

Die Diskussionen nach dem offiziellen Teil waren fast brisanter. Ein Thema war der ehemalige Geschäftsführer, mit dem man das Arbeitsverhältnis im vergangenen Juni im gegenseitigen Einvernehmen auflöste. Er trage an der finanziellen Misere eine Mitschuld, wurde gesagt. Konkret ist aber nichts bekannt, es gelte die Unschuldsvermutung. Verschiedentlich stand auch der Vorwurf im Raum, die Gemeinde Kirchberg hätte mit zusätzlichen Hürden den Neubau der Landi in Bazenheid unnötig verteuert.

Diesen Vorwurf lässt Gemeindepräsident Roman Habrik nicht gelten. Dazu sagt er: «Diese Aussage muss ich klar und deutlich zurückweisen. Es war genau umgekehrt. Die Gemeinde hat das Land zu einem Vorzugspreis abgegeben und trotz vertraglicher Abmachung nachträglich zu Gunsten der Landi aus Kostengründen auf den Bau einer Tiefgarage verzichtet und stattdessen ein geschlossenes Parkdeck bewilligt.»

Zudem sei eine gegenüber den Normen reduzierte Anzahl Parkplätze akzeptiert worden. Ausserdem wurde beim Industrieland an bester Lage auf einen vierstöckigen Ausbau verzichtet. Und Habrik weiter: «Obwohl vereinbart, wurde die Statik noch nicht für einen späteren Aufbau ausgelegt.» Das habe der Gemeinderat ebenfalls geschluckt und vorläufig akzeptiert. Der Gemeindepräsident sagt:

«Mehr kann eine Gemeinde nicht tun, um einen ortsansässigen Betrieb in der Gemeinde zu halten.»

Landi folgt dem nationalen Trend

Gemäss eigener Darstellung verfolgt die Landi Toggenburg den schweizweiten Trend, dass sich die Genossenschaften zu grösseren Gebilden zusammenschliessen, um effizienter und professioneller den Markt zu bearbeiten. Dies zeigt auch die geplante Fusion der Landi Wattwil AG in die Landi Thur AG für das Jahr 2022, die zurzeit vorbereitet wird. Die Landi Thur AG ist in Zukunft an Standorten in Zuzwil, Wil, Niederglatt und Bazenheid sowie voraussichtlich ab 2022 in Wattwil vertreten.