ÜBERGANG Komplett still wird es nie: So sehen die letzten Momente am Spital Wattwil aus, bevor die Berit Klinik übernimmt Aus, Schluss, vorbei. Nach über 131 Jahren endet am Donnerstag die Geschichte des Spitals Wattwil. Der nahtlose Übergang zur Berit Klinik hat es aber in sich. Beim Spitalpersonal dominiert Wehmut – aber auch Erleichterung. Lara Wüest und Simon Dudle

Hinter dem Spital Wattwil senkt sich am Donnerstag die Sonne ein letztes Mal. Bild: Belinda Schmid

Nun ist es also so weit. Trotz immer wieder heftigem Widerstand gegen die Schliessung gibt es das Spital Wattwil ab Donnerstagnacht nicht mehr. Und das nach über 130 Jahren (siehe Infobox). Fast alle Räume sind mittlerweile leer. Vereinzelt stapeln sich Möbel an Sammelpunkten in den Gängen. Vor dem Eingang fahren Zügellastwagen vor und wieder weg.

Eine besonders herausfordernde Aufgabe steht aber noch bevor: die Übergabe des Notfalls. Barbara Anderegg, die Leiterin der Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, sagt: «Bis um Mitternacht betreuen unsere Ärzte und Pflegefachleute die Notfallstation, danach übernimmt die Mannschaft der Berit Klinik.» Diese nahtlose Übergabe sei nochmals eine grosse Herausforderung.

Um Mitternacht muss die Spitalregion Fürstenland Toggenburg noch letzte Sachen aus den Räumen der Notfallstation zügeln, während Patienten dort nach wie vor eingeliefert werden. Die Station, so ist der Plan, soll zu keinem Zeitpunkt geschlossen sein.

Weiterhin Patienten anzutreffen

Auch sonst bleibt im Spital noch einiges zu tun. Zügelmänner transportieren die letzten Möbel und Spitalmaterial. Die IT-Abteilung programmiert Geräte um. Das Restaurant hat bis am Mittag geöffnet, «einfach mit einem reduzierten Angebot», wie Anderegg sagt. Das Telefon am Empfang ist bis am Abend besetzt.

Das Spital Wattwil hat sich geleert. Bild: Belinda Schmid

Ärzte, Pflegepersonal und Patienten ausserhalb der Notfallstation sind auch an diesem Tag noch anzutreffen. Das Onkologie-Team betreut seine Patienten fast durchgehend. Die Onkologieabteilung wird von einer Ärztin künftig in Wattwil im Rahmen einer privaten Praxis weitergeführt. Und bis am Mittwoch führten manche Ärzte und Pflegefachpersonen letzte ambulante Untersuchungen und Behandlungen durch, etwa die Wundsprechstunde. Erst dann schloss das medizinische Untersuchungszentrum.

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation Spitalregion Fürstenland-Toggenburg. Bild: Belinda Schmid

Ein Feuerwerk zum Abschluss

Komplett still wird es in den Gängen des Spitals Wattwil nie. Die Stimmung, die vorherrscht, ist aber besonders. Anderegg sagt: «Es ist ein letztes Loslassen. Die Leute wirken etwas angespannt und traurig.» Zugleich spürt die Kommunikationsfachfrau bei vielen auch eine Erleichterung. Sie sagt:

«Die Mitarbeitenden wussten vier Jahre lang nicht, wie es weitergeht. So gesehen ist es gut, dass das Ende da ist.»

Am vergangenen Freitag gab es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Spital einen Abschiedsanlass. Ein Essen, ein paar Spiele, ein kleines Feuerwerk, musikalische Begleitung und viele Gespräche. 150 Personen nahmen teil. Anderegg sagt: «Diese Menschen haben sich jahrelang für die Patienten eingesetzt und gemeinsam viel erlebt. Wir schauten vor allem auf das Positive zurück.»

Finanzen waren immer wieder ein Thema Nach etwas mehr als 131 Jahren endet am Donnerstag die bewegte Geschichte des Spitals Wattwil. Am 6. Oktober 1890 hatte es seinen Betrieb aufgenommen, als Gemeindekrankenhaus. Zwei Ärzte im Nebenamt, drei Schwestern sowie eine Anwärterin, ein Knecht, zwei Wärter und ein Patient waren dabei. Im ersten vollen Betriebsjahr wurden 134 Patienten behandelt. Später waren es teilweise mehr als 3500 Personen pro Jahr. Immer wieder waren die maroden Finanzen ein vorherrschendes Thema. In den Jahren 1935/1936 wurde nach langem Ringen eine erste Erweiterung des Spitals möglich, eine nächste in den Jahren 1957/1958. Zwischen 1969 und 1973 kam es zu neuerlichen Um- und Neubauten. Prägend war das Jahr 2003, als im Zuge der Schaffung der St.Galler Spitalverbunde das Wattwiler Spital kantonal wurde. Die Finanzen – das Spital Wattwil schrieb in den vergangenen Jahren rote Zahlen – sorgten schliesslich dafür, dass nun der Stecker gezogen wird. Bereits 2006 war die Geburtenabteilung geschlossen worden. Die Berit Klinik übernimmt ab Freitag und stellt die Notfallversorgung im Toggenburg sicher. (red)

