Druckerei Schmid Mogelsberg AG bekommt neuen Geschäftsführer

Übergabe Die Druckerei Schmid Mogelsberg AG bekommt einen neuen Geschäftsführer und denkt über neue Geschäftsfelder nach Stefan Hochreutener übergibt die Geschäftsleitung an seinen Sohn Michael. Seine erste Herausforderung ist, den Fortbestand der Firma auch ausserhalb des Druckgeschäfts zu sichern. Urs M. Hemm 05.12.2021, 12.00 Uhr

Stefan Hochreutener (rechts) übergibt das Steuer der Schmid Mogelsberg AG an seinen Sohn Michael. Bild: Urs M. Hemm

«In den besten Zeiten waren wir 25 Mitarbeitende, jetzt sind es noch 13», sagt Stefan Hochreutener, der nach 25 Jahren die Geschäftsleitung der Schmid Mogelsberg AG an seinen Sohn Michael weitergibt. «Der Personalabbau hat natürlich sehr stark mit der Digitalisierung im Druckbereich zu tun. Wir haben schweizweit rund 10’000 Kunden, insbesondere Ärzte und Spitäler, die lange die Krankengeschichten der Patientinnen und Patienten auf den von uns produzierten Karteikarten erfasst haben. Heute geschieht das vorwiegend digital.»

Dies sei nicht per se schlecht – auch die Schmid Mogelsberg AG arbeitet mit einem Onlineshop. «Dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Menschen, wie beim Lesen einer Zeitung, gerne weiterhin Papier in der Hand haben.»

Keine Existenzängste der Angestellten

Die Firma habe, nachdem der Druckbereich stark nachgelassen hatte, nach alternativen Produkten Ausschau gehalten – was einmal besser, einmal weniger gut gelungen sei. Zudem wurden die Mitarbeitenden weitergebildet, sodass jede und jeder verschiedene Funktionen ausüben kann. «Wir mussten während der vergangenen Monate auch Mitarbeitende in Teilzeitarbeit schicken. Unsere Grundlöhne waren immer sehr ansprechend und garantieren auch bei einer Lohnreduktion einem Mitarbeitenden, seine Familie gut ernähren zu können, sodass er oder sie keine Existenzängste haben muss.»

Auf die Frage nach der Entwicklung der Firma während der vergangenen 25 Jahre antwortet Stefan Hochreutener, dass sich der Umsatz sowie der Personalbestand gegenüber den besten Zeiten etwa halbiert haben. Es mussten glücklicherweise keine Kündigungen ausgesprochen werden, da sich die Anpassungen aufgrund der üblichen Fluktuation bewerkstelligen liessen.

Es gebe jedoch noch immer Tierärzte, Zahnärzte, Massagepraxen, Praxen, die alternative Medizin anbieten, die noch immer nach dem bewährten System mit Papier arbeiten und nicht den Vorschriften der Swiss Medical Association, also der FMH, unterstellt seien. «Meine Perspektive ist aber, dass wir doch wieder einmal zumindest einen Schritt von der totalen Digitalisierung wegkommen.»

Auch der Handel ist umkämpft

Ein Grund für die gesunde Geschäftsbasis ist, dass sich die Schmid Mogelsberg AG nicht nur auf den Druck beschränkt, sondern bereits früh auch mit Handelsartikeln wie Ordnern, Papierhandtüchern, WC-Papieren, Kopierpapieren sowie weiteren Produkten in den Bereichen Bürobedarf und Hygienepapiere gehandelt hat. «Heute erwirtschaften wir rund 70 Prozent unseres Umsatzes zwar noch mit der Druckerei, 30 Prozent entfallen aber auf das Geschäft mit Handelsprodukten», sagt Stefan Hochreutener.

Ursprünglich sei die Idee gewesen, den Umsatzrückgang aus dem Druckgeschäft mit dem Handel kompensieren zu können. «Ich musste aber schnell feststellen, dass der Handel ein ebenso umkämpfter Markt ist wie der Druckbereich.»

Der grosse Vorteil sei jedoch gewesen, dass sie gleichzeitig mit 1000 Karteikarten aus der Druckerei demselben Kunden auch noch Druckerpapier und Ordner liefern konnten, was sich positiv auf die Lieferkosten auswirkte. «Diese Kombination aus Druck und Handel hat sicherlich dazu beigetragen, dass wir im Gegensatz zu anderen Druckereien überlebt haben», ist Stefan Hochreutener überzeugt.

Fachtechnische Ressourcen sind vorhanden

Dennoch: Um den Horizont zu erweitern und um der zwangsläufig entstandenen Betriebsblindheit zu begegnen, sei einerseits der Verwaltungsrat der Schmid Mogelsberg AG deutlich verjüngt worden. Andererseits übernimmt Michael Hochreutener die Geschäftsleitung.

«Mir war immer klar, dass ich eine Firma übernehme, die 80 Jahre erfolgreich als Druckerei tätig war. Heute ist es aber wichtig, die Arbeitsplätze hier am Standort Mogelsberg zu erhalten. Daher lassen wir völlig offen, in welche Richtung sich die Firma entwickeln wird. Ein Versprechen ist aber, dass es die Firma Schmid Mogelsberg AG weiterhin geben wird und wir den Menschen hier einen sicheren Arbeitsplatz bieten können – in welchem Bereich auch immer», sagt Michael Hochreutener.

Michael Hochreutener würde es freuen, wenn auch noch in weiterer Zukunft in Mogelsberg eine Druckerei betrieben würde. «Wenn das jedoch nicht mehr wirtschaftlich ist und ein Treuhand- oder irgendein anderes Beratungsbüro ins Leben gerufen wird, das den Fortbestand der Firma sichert, sind wir offen dafür.» Bereits jetzt verwalte die Schmid Mogelsberg AG die Geschäfte der Dorfkorporation Mogelsberg, was eine minimale Grundauslastung des Büropersonals sicherstellt.

«Wir können uns durchaus vorstellen, weitere Mandate in solchen Bereichen zu übernehmen», sagt Michael Hochreutener. Vorstellbar sei auch, das Firmengebäude aufzustocken und Wohnungen zu bauen, um ein gewisses Grundeinkommen zu sichern. «Zu sagen, dass etwas nicht funktioniert, bevor man es ausprobiert oder zumindest seriös geprüft hat, gilt für mich nicht», sagt Michael Hochreutener.

Ersatzmärkte finden

Stefan Hochreutener wird die Firma aber nicht von heute auf morgen verlassen. «Mein Ziel ist, mich bis im Juni 2022 weitgehendst aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen, damit ich mich als Verwaltungsratspräsident vorwiegend auf die strategische Ausrichtung der Firma konzentrieren kann. Aber: Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.»

Die Herausforderungen seien gross, ebenso aber auch die Chancen. «Aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind wir es gewohnt, Veränderungen anzunehmen. Wir haben es aber auch immer wieder geschafft, Ersatzmärkte zu finden, um diese Einbussen zu kompensieren – nichts ist unmöglich», sagt Michael Hochreutener.