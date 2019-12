Über die Fahrbahn geraten, mit Metallpfosten kollidiert und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Krummenau Am Freitagnachmittag verursachte ein Autofahrer oder eine Autofahrerin einen Sachschaden und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ruben Schönenberger 07.12.2019, 13.32 Uhr

Die Polizei konnte das Unfallauto bisher nicht ausfindig machen. Symbolbild: Kapo

(kapo/rus) Eine unbekannte Person fuhr am Freitagnachmittag, kurz nach 14.30 Uhr, mit einem unbekannten grauen Fahrzeug (vermutlich SUV) auf der Umfahrungsstrasse von Nesslau herkommend in Richtung Wattwil. Auf der Höhe der Einmündung Schweistel überquerte die Person aus unbekannten Gründen die Gegenfahrbahn, geriet über den Randstein und prallte dort in zwei Metallpfosten. Das schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Mitteilung.